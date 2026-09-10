Toyota Yaris Cross: Τι αλλάζει στην ανανεωμένη εκδοχή του best-seller

Αισθητικό φρεσκάρισμα, έμφαση στο υβριδικό σύνολο των 130 ίππων και αναβαθμισμένος βασικός εξοπλισμός για το κορυφαίο σε πωλήσεις B-SUV της ελληνικής αγοράς.

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί το αδιαμφισβήτητο εμπορικό σημείο αναφοράς της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς και έναν από τους πρωταγωνιστές στην κατηγορία των B-SUV σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε την άφιξη της ανανεωμένης εκδοχής του μοντέλου (MC26), η οποία βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις και είναι διαθέσιμη για παραγγελίες.

Η ανανέωση δεν επιφέρει ριζικές ανατροπές στη συνταγή που καθιέρωσε το ιαπωνικό crossover, αλλά εστιάζει σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Οι αλλαγές επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: τον σχεδιασμό, την αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας, την καθιέρωση του ισχυρότερου υβριδικού συνόλου των 130 ίππων και την αναδιάρθρωση της εμπορικής γκάμας.

Σχεδιαστικές επεμβάσεις και νέα υλικά στην καμπίνα

Εξωτερικά, το ανανεωμένο Yaris Cross ξεχωρίζει κυρίως από το ανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα. Η κυψελοειδής μάσκα είναι πλέον βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος και ενσωματώνεται πιο αρμονικά στον προφυλακτήρα, ενώ οι προβολείς τεχνολογίας Full LED έχουν επανασχεδιαστεί εσωτερικά. Το προφίλ διατηρεί την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα μαύρα προστατευτικά πλαστικά στους θόλους, στοιχεία που συνδυάζονται με νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, μαύρα καλύμματα καθρεπτών τεχνολογίας IMC Cover, καθώς και δύο νέες χρωματικές επιλογές: το γκρι Celestite Grey και το μπρονζέ Precious Bronze (το οποίο διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή και κολώνες).

Στο εσωτερικό, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της αντιληπτής ποιότητας και στην ενίσχυση της ηχομόνωσης, τομέας στον οποίο είχαν ήδη γίνει βελτιώσεις από το 2024 σε επίπεδο περιορισμού κραδασμών και θορύβου κύλισης. Συναντάμε νέες επενδύσεις στις πόρτες και μια διακοσμητική λωρίδα σε απόχρωση πλατίνας στο ταμπλό. Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα φέρουν μερικώς δερμάτινη επένδυση από το συνθετικό υλικό SakuraTouch, το οποίο περιλαμβάνει σε ποσοστό άνω του 40% PVC φυτικής προέλευσης από υποπροϊόντα ξύλου, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή του έως και 95% συγκριτικά με το συμβατικό δέρμα.

Το υβριδικό σύστημα Hybrid 130 στο επίκεντρο

Στα μηχανικά μέρη, η Toyota τοποθετεί ως βασικό πρωταγωνιστή την 5η γενιά του πλήρως υβριδικού της συστήματος. Το σύνολο Hybrid 130 συνδυάζει έναν τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου με έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 130 ίππων (96 kW) και μέγιστη ροπή 185 Nm.

Σε επίπεδο επιδόσεων και οικονομίας, το προσθιοκίνητο Yaris Cross Hybrid 130 επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται, σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία, μεταξύ 4,4 και 5,1 l/100 km, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) περιορίζονται στα 100 έως 115 g/km. Όπως και στο παρελθόν, το μοντέλο παραμένει ένα από τα λίγα B-SUV που προσφέρουν επιλογή έξυπνης τετρακίνησης (AWD-i), χάρη στην προσθήκη ενός ανεξάρτητου ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα.

Αναδιάρθρωση των εκδόσεων Style και Style Plus

Το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον της ανανέωσης εντοπίζεται στην επανατοποθέτηση των εξοπλιστικών επιπέδων, με επίκεντρο τις εκδόσεις Style και Style Plus. Η έκδοση Style αναβαθμίζεται με επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα η τιμή της μειώνεται κατά 900 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Στον βασικό της εξοπλισμό περιλαμβάνονται πλέον σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη, ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας, θέση ασύρματης φόρτισης smartphone και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με 8 αισθητήρες.

Ακριβώς από πάνω τοποθετείται η νέα έκδοση Style Plus. Με τιμολογιακή διαφορά μόλις 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση Style, ενσωματώνει επιπλέον στοιχεία αξίας 1.300 ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η πανοραμική γυάλινη οροφή, το σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor) και το σύστημα υποβοήθησης ασφαλούς εξόδου (Safe Exit Assist). Παράλληλα, από τη βασική κιόλας έκδοση του μοντέλου προσφέρονται πλέον στάνταρ τα φωτιστικά σώματα Full LED και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες.

Η έκδοση GR SPORT, η ψηφιακή τεχνολογία και η εγγύηση

Για όσους αναζητούν έναν πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, διατηρείται στην γκάμα η έκδοση GR SPORT, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά με κίνηση στους εμπρός τροχούς και το υβριδικό σύνολο των 130 ίππων. Διαθέτει επαναρυθμισμένη, πιο σφιχτή ανάρτηση, ειδικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα με αεροδυναμικά πτερύγια, καθώς και σπορ καθίσματα με επένδυση τύπου suede, κόκκινες ραφές και τα λογότυπα GR στο τιμόνι και στα προσκέφαλα.

Στο ψηφιακό κομμάτι, το Yaris Cross εφοδιάζεται από την έκδοση Style με το σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect, το οποίο περιλαμβάνει πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικές εντολές, ψηφιακό πίνακα οργάνων και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, σε συνδυασμό με τις απομακρυσμένες λειτουργίες της εφαρμογής MyToyota. Το πακέτο υποβοήθησης Toyota T-Mate βασίζεται στην 3η γενιά του Toyota Safety Sense. Τέλος, το ιαπωνικό μοντέλο συνεχίζει να καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση της μάρκας, η οποία φτάνει έως τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και έως τα 11 έτη ή το 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Toyota Yaris Cross Hybrid 130)