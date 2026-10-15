Ο οδηγός της Alpine καλεί τους υποστηρικτές του να σταματήσουν τις διαδικτυακές επιθέσεις σε αντιπάλους αλλά και σε μέλη της ομάδας του.

Σαφές μήνυμα προς τους υποστηρικτές του έστειλε ο Φράνκο Κολαπίντο, ζητώντας να σταματήσουν οι διαδικτυακές επιθέσεις σε άλλους οδηγούς και σε ανθρώπους της Alpine. Ο Αργεντινός αναγνώρισε τη στήριξη που έχει δεχθεί, αλλά ξεκαθάρισε ότι η στοχοποίηση των γύρω του δεν βοηθά ούτε τον ίδιο ούτε την προσπάθειά του στη Formula 1.

Σε εκτενή δήλωσή του, την οποία παραθέτει το RacingNews365, ο Κολαπίντο αναφέρθηκε ευθέως στις επιθέσεις εναντίον αντιπάλων, ομόσταβλων, μηχανικών και μηχανολόγων. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν όσοι ενεργούν έτσι τον υπερασπίζονται ή πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο.

«Με υπερασπίζονται ή κάνουν το αντίθετο;»

Ο οδηγός της Alpine ξεκίνησε ευχαριστώντας όσους βρίσκονται δίπλα του από την αρχή της πορείας του. Παραδέχθηκε επίσης τη δική του απογοήτευση όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, χωρίς όμως να παρουσιάσει αυτή την απογοήτευση ως δικαιολογία για τις επιθέσεις. Η τοποθέτησή του βάζει ένα όριο ανάμεσα στην υποστήριξη ενός οδηγού και στην επιθετικότητα απέναντι σε όσους θεωρούνται υπεύθυνοι για τις δυσκολίες του.

«Αντί να με στηρίζουμε, καταλήγουμε να επικρίνουμε και να επιτιθέμεθα σε άλλους οδηγούς, στους ομόσταβλούς μου, στους μηχανικούς και στους μηχανολόγους μου. Και μένω να αναρωτιέμαι αν με υπερασπίζονται ή αν κάνουν στην πραγματικότητα το αντίθετο», ανέφερε.

Προτεραιότητα στη δουλειά με την Alpine

Ο Κολαπίντο ζήτησε να μετατοπιστεί η προσοχή από τις αντιπαραθέσεις στα αποτελέσματα και στη συνεργασία με την ομάδα. Μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης της απόδοσής του και συνέδεσε τους στόχους του με τη συνέχεια της καριέρας του το 2027.

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα από τα social media και τη διαρκή κριτική. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να επικεντρωθώ στο όνειρό μου, στην αγωνιστική μου καριέρα και στη δουλειά με την ομάδα, ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα και τους στόχους που χρειαζόμαστε», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θέλει η στήριξη ανάμεσα στον ίδιο και στην Alpine να είναι αμφίδρομη: «Θέλω η ομάδα να με στηρίζει και θέλω να στηρίζω την ομάδα».

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