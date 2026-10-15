Ο πρωτοπόρος της Formula 2 υπέγραψε πολυετή συμφωνία και του χρόνου θα κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν.

Ο Ραφαέλ Καμάρα θα αγωνίζεται στη Formula 1 από το 2027 με τη Haas. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει τον Εστεμπάν Οκόν, η αποχώρηση του οποίου στο τέλος της φετινής σεζόν είχε επιβεβαιωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Δίπλα στον Καμάρα αναμένεται να παραμείνει ο Όλιβερ Μπέρμαν, χωρίς πάντως να έχει ακόμη ανακοινωθεί η ανανέωσή του.

Η επιλογή της Haas επιβραβεύει την ταχεία εξέλιξη του Βραζιλιάνου στις μικρότερες κατηγορίες. Μετά τον τίτλο στη Formula Regional European Championship το 2024 και στη Formula 3 το 2025, ο Καμάρα βρίσκεται στην κορυφή της Formula 2 με την Invicta, επτά βαθμούς μπροστά από τον Νίκολα Τσόλοφ. Αν κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα, θα γίνει ο πρώτος οδηγός που κερδίζει διαδοχικά τους τίτλους FRECA, F3 και F2 σε τρεις συνεχόμενες σεζόν.

The call has been answered. Welcome, Rafael Câmara ☎️🇧🇷 #HaasF1 #F1 https://t.co/g0ilNvGHMj — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

«Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου»

Ο Καμάρα ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζιν Χάας, και τον επικεφαλής της, Αγιάο Κομάτσου, για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και την ακαδημία οδηγών της Ferrari για τη στήριξη στην πορεία του. «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην TGR Haas F1 Team ως οδηγός Formula 1. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου και θέλω να ευχαριστήσω τον Τζιν Χάας και τον Αγιάο Κομάτσου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», δήλωσε.

Ο Βραζιλιάνος στάθηκε επίσης στην προετοιμασία που απαιτεί η μετάβαση στη μεγάλη κατηγορία: «Τώρα επικεντρώνομαι στο να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται για αυτή τη νέα πρόκληση. Θα έχω πολλά να μάθω και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την ομάδα, να κατανοήσω το αυτοκίνητο και να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως οδηγός».

Το τεστ που έπεισε τη Haas

Η ομάδα αξιολόγησε τον Καμάρα μέσω του προγράμματος δοκιμών με παλαιότερα μονοθέσια, γνωστού ως TPC. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο πρωταθλητής της Formula 2 του 2025, Λεονάρντο Φορναρόλι, και ο εφεδρικός οδηγός της Haas, Ρίο Χιρακάουα. Κομβικό μέρος της αξιολόγησης αποτέλεσε ένα τριήμερο τεστ στο Πορτιμάο τον Αύγουστο.

Για τον Κομάτσου, ο Καμάρα δεν ξεχώρισε μόνο για την ταχύτητά του. Ο επικεφαλής της Haas υπογράμμισε τόσο τις εμφανίσεις του στην πρώτη του σεζόν στη Formula 2 όσο και την προσαρμογή του στο μονοθέσιο της F1. «Έδειξε, όταν οδήγησε στο πρόγραμμα TPC στην Πορτογαλία, ότι μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά χωρίς να έχει πολύ χρόνο για να μάθει το αυτοκίνητο. Μας έδειξε περισσότερα από καθαρή ταχύτητα. Ο Ράφα κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Ήταν πολύ εντυπωσιακό και οι γύροι που ολοκλήρωσε ήταν ξεχωριστοί.», ανέφερε.

Η σύνδεση με τη Ferrari

Ο Καμάρα προέρχεται από την ακαδημία της Ferrari, όπως και ο Μπέρμαν. Η Scuderia διατηρεί στενή τεχνική συνεργασία με τη Haas, στην οποία προμηθεύει, μεταξύ άλλων, τη μονάδα ισχύος και αυτή η σύνδεση αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα υπέρ της υποψηφιότητας του Βραζιλιάνου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί και η παραμονή του Μπέρμαν, η Haas θα παραταχθεί το 2027 με δύο νεαρούς οδηγούς που έχουν περάσει από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ferrari. Για τον Καμάρα, πάντως, η θέση στη Formula 1 έχει ήδη εξασφαλιστεί και το άμεσο αγωνιστικό στοίχημα παραμένει η ολοκλήρωση της φετινής προσπάθειας για τον τίτλο στη Formula 2.

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