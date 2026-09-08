Το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της ευρωπαϊκής αγοράς αλλάζει ριζικά αλλά παραμένει το απόλυτο value for money – Αποστολή στη Γαλλία: Κώστας Παστρίμας.

Η Dacia επέλεξε τη γαλλική πρωτεύουσα για να αποκαλύψει τη δεύτερη γενιά του μοντέλου που εκδημοκράτισε την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη. Με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις σε 40 χώρες από το 2021 μέχρι σήμερα, το Dacia Spring αποτέλεσε για χιλιάδες οδηγούς το πρώτο τους βήμα στον κόσμο των οχημάτων μηδενικών ρύπων. Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα τηλεματικής της μάρκας, οι κάτοχοί του διανύουν κατά μέσο όρο 34 χιλιόμετρα ημερησίως με μέση ταχύτητα 34 km/h, ενώ το 75% των φορτίσεων πραγματοποιείται στο σπίτι.

Στη νέα του εκδοχή, το Spring διατηρεί μόνο το όνομα και τη φιλοσοφία του «essential but cool», αλλάζοντας κυριολεκτικά τα πάντα. Αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που έχει δεσμευτεί να λανσάρει η ρουμανική φίρμα έως το 2030, όντας ταυτόχρονα το πρώτο όχημα που εξελίχθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια χάρη στη νέα μεθοδολογία του Ομίλου Renault. Η σημαντικότερη ίσως είδηση σε στρατηγικό επίπεδο είναι ότι η παραγωγή του μεταφέρεται πλέον επί ευρωπαϊκού εδάφους, στο εργοστάσιο του Νόβο Μέστο στη Σλοβενία, εξασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση στις κρατικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα πλατφόρμα RG-EV με στιβαρή σχεδίαση και έντονες αναλογίες

Η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα RG-EV small του Ομίλου Renault μεταμορφώνει άρδην τη στάση του αυτοκινήτου στον δρόμο. Το νέο Spring μεγάλωσε σημαντικά: είναι κατά 15 εκατοστά μακρύτερο (φτάνοντας τα 3,85 μέτρα) και κατά 18 ολόκληρα εκατοστά φαρδύτερο (1,74 μέτρα χωρίς τους καθρέπτες). Οι νέες αυτές διαστάσεις, σε συνδυασμό με το κοντό και ψηλό καπό, τους τονισμένους θόλους και τις κάθετες επιφάνειες εμπρός και πίσω, του προσδίδουν μια ξεκάθαρα πιο μυώδη, crossover παρουσία που αποπνέει στιβαρότητα.

Σχεδιαστικά, η Dacia εφαρμόζει τη λογική της «έξυπνης απλότητας», αφαιρώντας κάθε περιττό στοιχείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φωτιστική υπογραφή εμπρός και πίσω, εμπνευσμένη από το έμβλημα Dacia Link: μόνο το πάνω μέρος φωτίζεται από LED diffusers, ενώ το κάτω τμήμα, τοποθετημένο υπό γωνία 45 μοιρών, απλώς ανακλά το φως δημιουργώντας ένα αιωρούμενο οπτικό εφέ χωρίς πρόσθετο κόστος και βάρος. Αντίστοιχα, στην πίσω μαύρη φάσα, το όνομα Dacia είναι ενσωματωμένο απευθείας στο ανάγλυφο του πλαστικού με ελαφριά κλίση ώστε να δημιουργεί φυσική αντίθεση με το φως, αποφεύγοντας τα ξεχωριστά πρόσθετα γράμματα. Οι προφυλακτήρες διαθέτουν ανθεκτικά, άβαφα πλαστικά προστατευτικά με γραμμική υφή, ανθεκτικά σε μικρογρατζουνιές της πόλης, ενώ η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τέσσερις επιλογές (Agave, Schist Grey, Diamond Black και Glacier White).

Εσωτερική ευρυχωρία, ρεκόρ χώρου αποσκευών και έξυπνο «frunk»

Η αύξηση του πλάτους και η νέα αρχιτεκτονική είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καμπίνα, η οποία προσφέρει πλέον εξαιρετικούς χώρους για τέσσερις επιβάτες και κορυφαία πρακτικότητα για την κατηγορία Α. Το ταμπλό ξεχωρίζει για τις οριζόντιες γραμμές του και ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις, καθώς και κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών στις πλουσιότερες εκδόσεις. Η θέση οδήγησης έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, προσφέροντας πλέον ρύθμιση ύψους και ανάκλισης για το κάθισμα του οδηγού, καθώς και τιμόνι ρυθμιζόμενο τόσο σε ύψος όσο και σε απόσταση.

Στο πορτμπαγκάζ, το νέο Spring θέτει το σημείο αναφοράς για την κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Ο διαθέσιμος όγκος αγγίζει τα 337 λίτρα —τιμή που ξεπερνά μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών—, διαθέτοντας αφαιρούμενο δάπεδο δύο τμημάτων για εύκολη διαμερισματοποίηση. Με την αναδίπλωση της διαιρούμενης (50/50) πίσω πλάτης, η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.283 λίτρα. Παράλληλα, παραμένει το μοναδικό αυτοκίνητο στο A-segment που διαθέτει προαιρετικά «frunk» κάτω από το εμπρός καπό, προσφέροντας επιπλέον 18 λίτρα αποθηκευτικού χώρου, ιδανικά για την τακτοποίηση του καλωδίου φόρτισης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα YouClip της Dacia. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τρία σημεία στήριξης (ένα στην κεντρική κονσόλα από την πλευρά του συνοδηγού και δύο στον χώρο αποσκευών), με δυνατότητα προσθήκης άλλων δύο στα προσκέφαλα. Εκεί μπορούν να κουμπώσουν πρακτικά αξεσουάρ όπως βάση smartphone με οργάνωση καλωδίου, θήκη γυαλιών, πτυσσόμενη τσάντα ή η έξυπνη μονάδα «3 σε 1» που συνδυάζει ποτηροθήκη, γάντζο τσάντας και φορητό φακό.

Κινητήρας 80 ίππων, μπαταρία LFP και χαμηλό βάρος

Στο τεχνικό κομμάτι, το Spring κάνει ένα σημαντικό άλμα επιδόσεων. Εγκαταλείπει τα περιοριστικά νούμερα του παρελθόντος και εξοπλίζεται πλέον με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 60 kW (80 ίππων) και ροπής 175 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 130 km/h, προσφέροντας την απαραίτητη ασφάλεια και άνεση όχι μόνο στους δρόμους της πόλης αλλά και στον αυτοκινητόδρομο.

Η τροφοδοσία γίνεται από μια μπαταρία τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), ωφέλιμης χωρητικότητας 27,5 kWh. Η επιλογή της συγκεκριμένης χημείας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χαμηλότερο κόστος και περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς αποφεύγεται η χρήση νικελίου και κοβαλτίου. Χάρη στον συνδυασμό της αποδοτικής μπαταρίας με το εξαιρετικά χαμηλό βάρος —το οποίο ξεκινά από μόλις 1.212 κιλά—, η κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται στα 12,7 kWh/100 km, προσφέροντας συνδυαστική αυτονομία έως και 250 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP.

Στις αστικές μετακινήσεις, το Spring παραμένει εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στον κύκλο στροφής των μόλις 4,95 μέτρων. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικό χειρόφρενο και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ενώ ανάλογα με την έκδοση διατίθενται τροχοί 15 ή 16 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας. Για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, το πλήκτρο «My Safety» επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει άμεσα και με μία κίνηση τις επιθυμητές ρυθμίσεις των συστημάτων ADAS κατά την εκκίνηση.

Ευέλικτη φόρτιση, λειτουργία V2L και συνδεσιμότητα

Στον τομέα της φόρτισης, το νέο Dacia Spring προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε ανάγκη. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 6,6 kW. Σε μια απλή οικιακή πρίζα, η ανάκτηση ενέργειας από το 15% στο 80% διαρκεί περίπου 9 ώρες (επιτρέποντας πλήρη φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας), ενώ σε ενισχυμένη πρίζα ο χρόνος πέφτει στις 5 ώρες και 40 λεπτά και σε wallbox 7 kW σε μόλις 2 ώρες και 55 λεπτά.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ταχύτητα, το προαιρετικό πακέτο ταχείας φόρτισης (Fast-charge pack) περιλαμβάνει φορτιστή AC 11 kW και ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος DC ισχύος 50 kW. Σε τριφασικό wallbox 11 kW η φόρτιση 15-80% απαιτεί 1 ώρα και 55 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή DC 50 kW η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 28 λεπτά. Επιπλέον, μέσω της δυνατότητας αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load), το αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ρεύματος για την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρικών ποδηλάτων ή εξοπλισμού κάμπινγκ.

Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, η έκδοση Expression διαθέτει το σύστημα Media Control, επιτρέποντας στον οδηγό να τοποθετήσει το smartphone του στην ειδική βάση (ακόμη και σε κάθετο προσανατολισμό) και να χειρίζεται τις λειτουργίες μέσω της δωρεάν εφαρμογής και των διακοπτών στο τιμόνι. Στην έκδοση Journey, το σύστημα Media Nav Live περιλαμβάνει τη μεγάλη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, 8 χρόνια συνδεδεμένης πλοήγησης με ζωντανά δεδομένα κίνησης, καθώς και απομακρυσμένες υπηρεσίες όπως προγραμματισμό φόρτισης και προκλιματισμό της καμπίνας.

Το απόλυτο value for money

Η γκάμα του νέου Spring είναι απόλυτα ξεκάθαρη και απλοποιημένη, βασισμένη σε δύο επίπεδα εξοπλισμού που μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα των 80 ίππων, την ίδια μπαταρία των 27,5 kWh και τον φορτιστή 6,6 kW AC:

Expression: Περιλαμβάνει χαλύβδινες ζάντες 15 ιντσών Mura με διακοσμητικά τάσια, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και ηλεκτρικούς καθρέπτες, χειροκίνητο κλιματισμό, αυτόματα φώτα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικό χειρόφρενο, σύστημα Media Control με θύρα USB-C, διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50, διπλό δάπεδο πορτμπαγκάζ, 3 σημεία YouClip και κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος και ύψος.

Journey: Επιπλέον της Expression, διαθέτει τροχούς 16 ιντσών Drava με τάσια, κάρτα εισόδου hands-free, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα πολυμέσων Media Nav Live με οθόνη 10,1 ιντσών, συνδεδεμένη πλοήγηση, δύο θύρες USB-C, εταζέρα χώρου αποσκευών και επενδύσεις καθισμάτων TEP/ύφασμα.

Η άφιξη του νέου μοντέλου αναμένεται μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2027. Με ολόκληρη την γκάμα να τοποθετείται τιμολογιακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ προ επιδοτήσεων -και με την ευρωπαϊκή του κατασκευή να ξεκλειδώνει όλα τα σχετικά κρατικά κίνητρα-, το νέο Dacia Spring ισχυροποιεί τη θέση του ως το πιο προσιτό, σύγχρονο και ολοκληρωμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της αγοράς.