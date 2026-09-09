Η NIO αναπροσαρμόζει τις τιμές των δύο ηλεκτρικών μοντέλων της στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη θέση της στην premium κατηγορία.

Σε μία αγορά όπου το κόστος απόκτησης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, η NIO προχωρά σε νέα τιμολογιακή πολιτική για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της. Τα EL6 και ET5 προσφέρονται πλέον με όφελος έως 11.000 ευρώ, με τη βασική τιμή εισόδου στη γκάμα να διαμορφώνεται στις 54.300 ευρώ.

Η κινεζική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει τα μοντέλα της πιο ανταγωνιστικά απέναντι στις καθιερωμένες προτάσεις της premium ηλεκτρικής κατηγορίας.

Οι νέες τιμές των NIO EL6 και ET5

Το μεγαλύτερο όφελος αφορά το NIO EL6 και φτάνει τις 11.000 ευρώ. Η έκδοση του ηλεκτρικού SUV με μπαταρία χωρητικότητας 75 kWh είναι πλέον διαθέσιμη από 58.200 ευρώ.

Για το NIO ET5, το συνολικό όφελος διαμορφώνεται στις 7.500 ευρώ, με την αντίστοιχη έκδοση των 75 kWh να ξεκινά από 54.300 ευρώ. Έτσι, το ηλεκτρικό sedan αποτελεί πλέον το οικονομικότερο από τα δύο μοντέλα, παρά τις υψηλές επιδόσεις και τον premium προσανατολισμό του.

Παράλληλα, το EL6 διατίθεται μέσω προγράμματος leasing της SIXT με μηνιαίο μίσθωμα από 748 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος παρέχονται από την εταιρεία μίσθωσης.

NIO EL6: Η επιλογή για περισσότερους χώρους

Το EL6 τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων premium ηλεκτρικών SUV και απευθύνεται κυρίως σε όσους δίνουν προτεραιότητα στους χώρους, στην άνεση και στην καθημερινή πρακτικότητα. Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση της καμπίνας το καθιστούν καταλληλότερο για οικογενειακή χρήση, χωρίς να απουσιάζουν τα στοιχεία τεχνολογίας που χαρακτηρίζουν τη NIO.

Η ηλεκτρική τετρακίνηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου, προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση και άμεση απόκριση. Η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως τα 529 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, επίδοση που επιτρέπει στο EL6 να καλύπτει τόσο τις καθημερινές διαδρομές όσο και μεγαλύτερα ταξίδια με λιγότερες στάσεις για φόρτιση.

Στην καμπίνα, η έμφαση έχει δοθεί στην απλότητα της σχεδίασης και στην ψηφιακή εμπειρία. Η πανοραμική οροφή ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ τα υλικά και η εργονομία ακολουθούν τον πιο πολυτελή προσανατολισμό του μοντέλου.

Με αρχική τιμή 58.200 ευρώ για την έκδοση των 75 kWh, το EL6 επιχειρεί να τοποθετηθεί απέναντι σε ηλεκτρικά SUV ευρωπαϊκών και ασιατικών κατασκευαστών, αξιοποιώντας ως βασικά πλεονεκτήματα τον εξοπλισμό, την αυτονομία και την τετρακίνηση.

NIO ET5: Έμφαση στις επιδόσεις

Το ET5 ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Πρόκειται για ένα μεσαίο ηλεκτρικό sedan με χαμηλότερη και περισσότερο αεροδυναμική σιλουέτα, το οποίο συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με αισθητά πιο σπορ χαρακτηριστικά.

Το σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης αποδίδει 490 ίππους και 700 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 4,0 δευτερόλεπτα, τοποθετώντας το ET5 στην περιοχή επιδόσεων αρκετά ισχυρότερων και ακριβότερων συμβατικών sport sedan.

Παρά την έμφαση στην απόδοση, η αυτονομία παραμένει ένα από τα ισχυρά σημεία του. Ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να φτάσει έως τα 590 χλμ. στον κύκλο WLTP, ξεπερνώντας την αντίστοιχη μέγιστη τιμή του EL6. Η καλύτερη αεροδυναμική απόδοση του sedan αμαξώματος συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα σε ταξίδια με σταθερή ταχύτητα.

Το εσωτερικό ακολουθεί μινιμαλιστική σχεδιαστική λογική, με τις περισσότερες λειτουργίες να συγκεντρώνονται στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και η περιορισμένη παρουσία φυσικών διακοπτών διαμορφώνουν μία καμπίνα περισσότερο προσανατολισμένη στην τεχνολογία.