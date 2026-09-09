Η αγωνιστική δράση επιστρέφει αυτό το τριήμερο στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το νέο MadRing στη Μαδρίτη.

Χωρίς διάλειμμα συνεχίζεται η δράση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, με ομάδες και οδηγούς να ταξιδεύουν από τη Μόντσα στη Μαδρίτη για το Grand Prix Ισπανίας. Ο 14ος αγώνας της σεζόν θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου στο ολοκαίνουργιο MadRing.

Πρόκειται για το δεύτερο Grand Prix που διεξάγεται επί ισπανικού εδάφους το 2026, έπειτα από τον αγώνα στη Βαρκελώνη τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα, η Formula 1 επιστρέφει στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης για πρώτη φορά μετά το 1981 και το τελευταίο Grand Prix που φιλοξενήθηκε στην πίστα της Χαράμα.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι ομάδες καλούνται να ανακαλύψουν μία εντελώς νέα διαδρομή, χωρίς προηγούμενα αγωνιστικά δεδομένα. Παράλληλα, η μάχη του πρωταθλήματος φτάνει σε ακόμη ένα κρίσιμο σημείο, μετά τη μεγάλη νίκη του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Ιταλίας.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε τη νέα πίστα της Μαδρίτης

Το Madring βρίσκεται γύρω από τις εγκαταστάσεις της IFEMA και την περιοχή του Βαλδεμπέμπας. Πρόκειται για μία ημι-αστική διαδρομή, η οποία συνδυάζει δημόσιους δρόμους με τμήματα που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του Grand Prix.

To μήκος της πίστας είναι 5,416 χλμ, η χάραξή της περιλαμβάνει 22 στροφές και δύο ζώνες Straight Mode. Ο αγώνας της Κυριακής θα έχει διάρκεια 57 γύρων, με τη συνολική απόσταση να ανέρχεται στα 308,524 χλμ. Καθώς πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του MadRing στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο ρεκόρ γύρου.

Η διαδρομή περιλαμβάνει γρήγορα και αργά τμήματα, υψομετρικές μεταβολές και αρκετές δυνατές ζώνες φρεναρίσματος. Οι τελικές ταχύτητες αναμένεται να φτάσουν τα 340 χλμ/ώρα, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στη χαμηλή πρόσφυση της νέας ασφάλτου.

Το σημείο αναφοράς είναι η 12η στροφή, η οποία ονομάζεται «La Monumental». Πρόκειται για μία παρατεταμένη καμπή μήκους περίπου 550 μέτρων και κλίσης 24%, η οποία είναι η μεγαλύτερη κεκλιμένη στροφή στο πρόγραμμα της Formula 1. Τα μονοθέσια αναμένεται να παραμένουν μέσα σε αυτή για περίπου έξι δευτερόλεπτα, μπροστά σε σχεδόν 45.000 θεατές.

Η μάχη του τίτλου μεταφέρεται στη Μαδρίτη

Ο Κίμι Αντονέλι φτάνει στην ισπανική πρωτεύουσα έχοντας ενισχύσει σημαντικά το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Ο Ιταλός πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανάκαμψη από τη 19η θέση στη Μόντσα και κατέκτησε την έβδομη νίκη του στη φετινή σεζόν. Μετά το Grand Prix Ιταλίας, ο οδηγός της Mercedes βρίσκεται στην κορυφή με 267 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 201, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον είναι τρίτος με 191. Ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στους 171 βαθμούς και ο Σαρλ Λεκλέρ στους 155, έπειτα από την εγκατάλειψή του στη Μόντσα.

Η Mercedes έρχεται από το πρώτο της φετινό «1-2», όμως το MadRing αναμένεται να αποτελέσει μία εντελώς διαφορετική πρόκληση. Τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν περισσότερο σε πίστες όπως το Ζάντβορτ και το Χανγκαρόρινγκ, γεγονός που μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες.

Touching down on home soil 🇪🇸



It's @alo_oficial and @Carlossainz55's home Grand Prix this weekend, and their first at the Madring 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Dtdd4nSryR — Formula 1 (@F1) September 8, 2026

Τα ελαστικά του GP Ισπανίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, επέλεγε τις γόμες C2 (λευκή), C3 (κίτρινη) και C5 (κόκκινη) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για μια μεσαία λύση από την γκάμα της. Στόχος της Pirelli είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για στρατηγικές δύο pit stop.

Η επιλογή βασίστηκε σε προσομοιώσεις, καθώς δεν υπάρχουν προηγούμενα δεδομένα από μονοθέσια της Formula 1 στη νέα πίστα. Οι υψηλές δυνάμεις που αναμένεται να ασκούνται στα ελαστικά, ιδιαίτερα στη «La Monumental», σε συνδυασμό με τις πιθανές υψηλές θερμοκρασίες, κάνουν τη διαχείριση μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους του τριημέρου.

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα

Οι ελεύθερες δοκιμές και οι κατατακτήριες θα μεταδοθούν ζωντανά από το ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα προβληθεί από τον ANT1 και το ANT1+. Στο gMotion by Gazzetta θα μπορείτε να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από το τριήμερο, όπως επίσης τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα.

Τη Δευτέρα στις 16:30, παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, με την ανάλυση όλων όσων θα συμβούν στο πρώτο Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη.

Πρόγραμμα Grand Prix Ισπανίας σε ώρες Ελλάδας

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:30 – Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.