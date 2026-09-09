Το νέο Audi A2 e-tron έρχεται με τέσσερις εκδόσεις, έμφαση στην αποδοτικότητα και τεχνολογίες που συναντάμε σε μεγαλύτερα μοντέλα της γερμαν μάρκας.

Η Audi διευρύνει προς τα κάτω την ηλεκτρική της γκάμα με το A2 e-tron, ένα compact μοντέλο που συνδυάζει περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας και πρακτικότητα. Το νέο ηλεκτρικό Audi εξελίχθηκε στη Γερμανία για την ευρωπαϊκή αγορά και κατασκευάζεται στο Ίνγκολσταντ, στην ίδια μονάδα με το A3. Περισσότερα από 300 εξαρτήματα του A2 e-tron περιέχουν ανακυκλωμένο χάλυβα, αλουμίνιο ή πλαστικό, ενώ τα υφάσματα συγκεκριμένων επιλογών καθισμάτων κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις πισωκίνητες εκδόσεις με απόδοση από 170 έως 326 ίππους, τρεις διαφορετικές μπαταρίες και αυτονομία που φτάνει έως τα 646 χλμ. στον κύκλο WLTP. Οι παραγγελίες στην Ελλάδα ανοίγουν στις 10 Σεπτεμβρίου, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στο δίκτυο της Audi έως τον Δεκέμβριο.

Ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, συνέδεσε το νέο μοντέλο με την ευρύτερη ανανέωση της μάρκας: «Το A2 e-tron είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο μοντέλο. Δείχνει πώς επαναπροσδιορίζουμε την έννοια του premium για την Ευρώπη, αξιοποιώντας πιο έξυπνα τους πόρους, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, την τεχνολογία ή την εμπειρία του πελάτη».

Αεροδυναμική σχεδίαση και χώροι για καθημερινή χρήση

Οι κοντοί πρόβολοι και το μεταξόνιο των 2,77 μ. επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού, χωρίς να αυξάνονται υπερβολικά οι εξωτερικές διαστάσεις. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από το μαύρο πάνελ που φιλοξενεί τους κύριους προβολείς και τους αισθητήρες υποβοήθησης, ενώ οι ηλεκτρικές χειρολαβές ενσωματώνονται στο πλευρικό προφίλ.

Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,24, σχεδόν κλειστό κάτω μέρος, ελεγχόμενες εισαγωγές ψύξης και ειδικά σχεδιασμένους τροχούς, το A2 e-tron αποτελεί, σύμφωνα με την Audi, το αποδοτικότερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της. Η έκδοση των 190 ίππων, όταν συνδυάζεται με το προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας, καταναλώνει από 12,8 kWh/100 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 396 λίτρα και επεκτείνεται στα 1.336 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Στις εκδόσεις των 231 και 326 ίππων προστίθεται εμπρός χώρος 13 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης.

Τρεις μπαταρίες και αυτονομία έως 646 χλμ.

Οι δύο εισαγωγικές εκδόσεις χρησιμοποιούν μπαταρίες LFP μικτής χωρητικότητας 52 και 61 kWh. Οι ισχυρότερες των 231 και 326 ίππων διαθέτουν μπαταρία NMC 84 kWh, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.

Τη μεγαλύτερη αυτονομία εξασφαλίζει η έκδοση των 231 ίππων, φτάνοντας έως τα 646 χλμ. Η κορυφαία των 326 ίππων αποδίδει 545 Nm, ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα και μπορεί να καλύψει έως 630 χλμ. με μία φόρτιση.Ω

Τεχνικά στοιχεία 170 ίππους 190 ίππους 231 ίππους 326 ίππους Ισχύς 125 kW 140 kW 170 kW 240 kW Μέγιστη ροπή 350 Nm 350 Nm 350 Nm 545 Nm Κατανάλωση WLTP 13,7-15,7 kWh/100 χλμ. 12,8-15,6 kWh/100 χλμ. 13,9-15,7 kWh/100 χλμ. 14,2-15,1 kWh/100 χλμ. Μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ/ώρα 160 χλμ/ώρα 160 χλμ/ώρα 200 χλμ/ώρα 0-100 χλμ/ώρα 8,8 δλ. 7,9 δλ. 7,0 δλ. 5,7 δλ. Αυτονομία WLTP Έως 423 χλμ. Έως 515 χλμ. Έως 646 χλμ. Έως 630 χλμ. Χωρητικότητα μπαταρίας 52 kWh 61 kWh 84 kWh 84 kWh Μέγιστη φόρτιση DC 100 kW 105 kW 183 kW 183 kW Φόρτιση DC 10-80% 24 λεπτά 26 λεπτά 29 λεπτά 29 λεπτά

Φόρτιση, ανάκτηση ενέργειας και τεχνολογία

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC κυμαίνεται από 100 έως 183 kW. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη φόρτιση από 10% έως 80% είναι 24 λεπτά στη βασική έκδοση και 29 λεπτά στα μοντέλα με την μπαταρία των 84 kWh. Προαιρετικά προσφέρεται λειτουργία Vehicle-to-Load, ώστε η μπαταρία να μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία επίπεδα ανάκτησης μέσω των paddles, καθώς και λειτουργία B για οδήγηση με ένα πεντάλ έως την πλήρη ακινητοποίηση. Ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται ανάρτηση άνεσης, σπορ ρύθμιση ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Στην καμπίνα, η πανοραμική διάταξη MMI αποτελείται από ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και καμπύλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών. Το e-tron route planner προγραμματίζει τις στάσεις και προετοιμάζει τη θερμοκρασία της μπαταρίας πριν από τη φόρτιση, ενώ ο Audi assistant αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για φωνητικές εντολές και πληροφορίες για το όχημα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται προσαρμοζόμενο cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, επιτήρηση τυφλού σημείου και παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού. Προαιρετικά διατίθενται προβολείς Matrix LED, head-up display επαυξημένης πραγματικότητας και κάμερες περιμετρικής θέασης.

Οι τιμές του Audi A2 e-tron στην Ελλάδα

Η γκάμα ξεκινά από 36.980 ευρώ για το A2 e-tron Inspire των 170 ίππων. Η Progressive των 190 ίππων κοστίζει 38.980 ευρώ, η έκδοση των 231 ίππων 42.980 ευρώ και η κορυφαία των 326 ίππων 46.980 ευρώ.