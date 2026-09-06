Μετά το ιστορικό ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων, το crossover της Ford αποκτά τις εκδόσεις ST Black Edition και Gen-E Black Edition που συνδυάζουν σπορ ανάρτηση και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία.

Η εμπορική πορεία του Ford Puma στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες επιτυχίας των τελευταίων ετών. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία, το compact crossover της Ford κατάφερε να διαφοροποιηθεί ριζικά, συνδυάζοντας την τολμηρή σχεδίαση με την οδηγοκεντρική φιλοσοφία και την απαράμιλλη πρακτικότητα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη συνταγή: αναδείχθηκε το best-seller μοντέλο της Ford στην Ευρώπη για το 2025, κατακτά την πρώτη θέση των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026, ενώ πρόσφατα γιόρτασε την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία.

Αντί να αρκεστεί στην κυρίαρχη θέση του μοντέλου, η Ford προχωρά σε ένα αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης της γκάμας με δύο νέες ειδικές εκδόσεις, άμεσα διαθέσιμες για παραγγελία. Οι εκδόσεις Black Edition εκφράζουν δύο διαφορετικές αλλά εξίσου συναρπαστικές πλευρές του ίδιου αυτοκινήτου: από τη μία πλευρά, την απόλυτη αναζήτηση της μηχανικής ακρίβειας και του σπορ κρατήματος, και από την άλλη, την τεχνολογική ωρίμανση της αμιγούς ηλεκτροκίνησης με αυξημένη ελευθερία κίνησης και μοναδικούς χώρους.

Puma ST Black Edition

Για όσους τοποθετούν την οδηγική συγκίνηση στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, το νέο Puma ST Black Edition έρχεται να ανεβάσει τον πήχη της κατηγορίας. Βασισμένο στο ταχύτατο Puma ST με το αυτόματο κιβώτιο Powershift, ενσωματώνει στον βασικό του εξοπλισμό το εξειδικευμένο πακέτο Handling Pack, στοιχείο που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο αντιδρά στις εντολές του οδηγού.

Καρδιά αυτής της αναβάθμισης είναι η coilover ανάρτηση που εξελίχθηκε σε απευθείας συνεργασία με την KW Automotive, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Χάρη στα πιο σκληρά ελατήρια, το αμάξωμα χαμηλώνει κατά 10 mm, μειώνοντας δραστικά τις κλίσεις και το κέντρο βάρους. Παράλληλα, τα σπορ αμορτισέρ με προηγμένη τεχνολογία βαλβίδων εξασφαλίζουν εξαιρετική απόκριση και αμεσότητα, επιτρέποντας στο Puma ST Black Edition να κινείται με ακρίβεια χειρουργικού εργαλείου τόσο σε στριφτερές ορεινές διαδρομές όσο και σε απαιτητικές συνθήκες πίστας.

Η ειδική αυτή έκδοση ξεχωρίζει οπτικά χάρη στο εντυπωσιακό χρώμα αμαξώματος Azure Blue, το οποίο συνδυάζεται αρμονικά με τη μαύρη οροφή. Στο εσωτερικό, το σπορ τιμόνι προσφέρει εξαιρετική λαβή, ενώ τα φωτιζόμενα μαρσπιέ υποδέχονται τον οδηγό σε μια καμπίνα που ξεχειλίζει από το γνήσιο DNA των μοντέλων ST.

Puma Gen-E Black Edition

Στην απέναντι όχθη, το Puma Gen-E Black Edition εκπροσωπεί τη νέα γενιά της ηλεκτρικής μετακίνησης, απαλλαγμένη από άγχη αυτονομίας και χωροταξικούς συμβιβασμούς. Επωφελούμενο από τη βελτιστοποιημένη σχεδίαση της μπαταρίας που ενσωματώθηκε πρόσφατα στη γκάμα, το ηλεκτρικό crossover προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 405 km κατά το πρότυπο WLTP (με τη μέγιστη τιμή στο βασικό μοντέλο Gen-E να φτάνει τα 419 km). Αυτό σημαίνει άνετες καθημερινές μετακινήσεις για πολλές ημέρες χωρίς ανάγκη φόρτισης, αλλά και την απαραίτητη άνεση για αποδράσεις εκτός αστικού ιστού.

Η εξωτερική του εικόνα μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στην αποκλειστική απόχρωση Azura Blue, τη μαύρη οροφή, τα μαύρα καλύμματα καθρεπτών και τις επιβλητικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ χρώμα Asphalt Black. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο σκούρος διάκοσμος με ειδική επένδυση οροφής, διακοσμητικά μαρσπιέ και ραφές Candy Blue στα καθίσματα, τις πόρτες και το ταμπλό. Για μέγιστη ενεργητική ασφάλεια τη νύχτα, το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με προβολείς Dynamic Matrix LED, οι οποίοι ενσωματώνουν τεχνολογίες αντιθαμβωτικής μεγάλης σκάλας Glare Free High Beam και προληπτικού φωτισμού στροφών Predictive Dynamic Bending Light.

Εκεί όμως που το ηλεκτρικό Puma πραγματικά δεν έχει αντίπαλο είναι στην εκμετάλλευση χώρων. Αξιοποιώντας το συμπαγές ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και την παντελή απουσία ρεζερβουάρ, η Ford εξέλιξε το γνωστό MegaBox των 80 λίτρων στο επαναστατικό GigaBox. Με χωρητικότητα 145 λίτρων, αδιάβροχη επένδυση και τάπα αποστράγγισης για εύκολο πλύσιμο, το GigaBox μπορεί να φιλοξενήσει δύο ολόκληρες βαλίτσες χειραποσκευής ή βρεγμένο σπορ εξοπλισμό, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα του χώρου αποσκευών στα ασυναγώνιστα 574 λίτρα.

Hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο BlueCruise

Το Ford Puma επιβεβαιώνει τον τεχνολογικό του ρόλο όντας το μικρότερο όχημα στη γκάμα της Ford που εξοπλίζεται με το καινοτόμο σύστημα BlueCruise. Η προηγμένη αυτή τεχνολογία επιτρέπει την πλήρως εγκεκριμένη οδήγηση hands-free στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγός μπορεί να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι —διατηρώντας πάντα τα μάτια του στον δρόμο— σε περισσότερα από 139.000 χιλιόμετρα χαρτογραφημένων ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων που έχουν οριστεί ως Blue Zones. Το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο τόσο σε ταχύτητες ταξιδιού όσο και στο κουραστικό σταμάτα-ξεκίνα της αυξημένης κίνησης, εκμηδενίζοντας την κόπωση.

Η πρόσβαση στο BlueCruise έχει σχεδιαστεί με απόλυτη ευελιξία: οι κάτοχοι μπορούν να το αποκτήσουν είτε μέσω εφάπαξ αγοράς είτε μέσω μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, ενεργοποιώντας το μόνο για τις περιόδους που προγραμματίζουν διακοπές ή μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, διατίθεται και η ειδική έκδοση BlueCruise Edition (για τα Puma και Puma Gen-E) σε χρώμα Vapor Blue με μαύρες ζάντες 18 ιντσών, η οποία περιλαμβάνει ήδη την εφάπαξ αγορά του συστήματος.

Το ψηφιακό οικοσύστημα ολοκληρώνεται από το σύστημα SYNC 4 με δυνατότητα Premium Connectivity, προσφέροντας streaming, παιχνίδια και karaoke μέσω του Stingray Karaoke, καθώς και από το Connected Navigation για διαρκή ενημέρωση. Την ηχητική απόλαυση απογειώνει το ηχοσύστημα B&O Premium Audio ισχύος 650 W, εξοπλισμένο με εξειδικευμένα midwoofer ηχεία στις πόρτες για κρυστάλλινη ακουστική. Με τις νέες εκδόσεις Black Edition, το Puma αποδεικνύει ότι παραμένει το πιο ολοκληρωμένο, πολυτάλαντο και οδηγοκεντρικό crossover της ευρωπαϊκής αγοράς.