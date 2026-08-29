CUPRA Born: Ανανέωση με 326 ίππους, αυτονομία έως 631 χλμ. και τιμή από 35.000 ευρώ

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής φίρμας επιστρέφει ανανεωμένο, υιοθετώντας νέα σχεδιαστική ταυτότητα, αναβαθμισμένη τεχνολογία και τρεις επιλογές ισχύος.

Το CUPRA Born συμπληρώνει μια επιτυχημένη πορεία με περισσότερες από 170.000 πωλήσεις παγκοσμίως από το λανσάρισμά του το 2021. Η ισπανική εταιρεία παρουσιάζει την ανανεωμένη εκδοχή του ηλεκτρικού της μοντέλου, προσφέροντας φρεσκαρισμένη εμφάνιση, αναβαθμισμένες τεχνολογίες και τιμή εκκίνησης στην ελληνική αγορά από τις 35.000 ευρώ κατόπιν έκπτωσης 2.000 ευρώ.

Εξωτερικά, το ανανεωμένο μοντέλο υιοθετεί τη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της CUPRA. Η εμπρός όψη ξεχωρίζει από τη διαμόρφωση «shark nose», τους τριγωνικούς προβολείς CUPRA Matrix LED και τους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζει το φωτιζόμενο λογότυπο που ενσωματώνεται στην τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό και νέα ψηφιακή εμπειρία

Στην καμπίνα του νέου Born, η CUPRA εστίασε στην αναβάθμιση των υλικών, της εργονομίας και της συνδεσιμότητας. Δεσπόζει η νέα κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από έναν μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και νέο τιμόνι που φέρει φυσικά χειριστήρια. Παράλληλα, οι επενδύσεις κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο ενισχύεται με νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Google Android, δυνατότητα χρήσης Mobile Device Key, head-up display με απεικόνιση επαυξημένης πραγματικότητας και προαιρετικό ηχοσύστημα Sennheiser 10 ηχείων. Επιπλέον, το μοντέλο υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Στον τομέα της ασφάλειας, το ηλεκτρικό hatchback εξοπλίζεται με πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα Travel Assist, Crossroad Assist, Front Assist, καθώς και σύστημα Precrash με πίσω ανίχνευση εμποδίων.

Τρεις επιλογές ισχύος και αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα

Η γκάμα του νέου CUPRA Born περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις κινητήρα και μπαταρίας:

Born 58 kWh: Απόδοση 190 ίππων (140 kW) με μπαταρία LFP χωρητικότητας 58 kWh, αυτονομία 413-484 χλμ. και ισχύ φόρτισης έως 105 kW DC (11 kW AC). Τιμή με την έκπτωση 2.000 ευρώ: 35.000 ευρώ (αρχική 37.000 ευρώ).

Born Endurance 79 kWh: Απόδοση 231 ίππων (170 kW) με μπαταρία NMC 79 kWh, αυτονομία 538-627 χλμ. και ταχυφόρτιση έως 183 kW DC. Τιμή με την έκπτωση 2.000 ευρώ: 41.000 ευρώ (αρχική 43.000 ευρώ).

Born VZ 79 kWh: Η κορυφαία έκδοση αποδίδει 326 ίππους (240 kW), φέρει μπαταρία NMC 79 kWh και προσφέρει αυτονομία 552-631 χλμ. με δυνατότητα ταχυφόρτισης 183 kW DC. Τιμή με την έκπτωση 2.000 ευρώ: 47.500 ευρώ (αρχική 49.500 ευρώ).

Για την ενίσχυση της οδηγικής εμπειρίας, το μοντέλο διαθέτει λειτουργίες όπως One Pedal Driving και Launch Control, ενώ το πακέτο δυναμικής οδήγησης μπορεί να εξοπλιστεί με DCC Sport, ESC Sport και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης.