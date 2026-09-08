Στη Scuderia Ferrari μπορεί να μην κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά ισχύος στον κινητήρα της SF-26, όμως έμειναν ευχαριστημένοι με τα δεδομένα.

Το απογοητευτικό Grand Prix Ιταλίας, με την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ και την 6η θέση του Λιούις Χάμιλτον, επισκίασε μια σημαντική πρόοδο για τη Ferrari. Η δεύτερη αναβάθμιση του κινητήρα στο πλαίσιο του μηχανισμού ADUO απέδωσε στη Μόντσα όσα περίμεναν οι άνθρωποι της Scuderia.

Η αδυναμία της Ferrari να διεκδικήσει τη νίκη δεν οφειλόταν σε αποτυχία της αναβαθμισμένης μονάδας ισχύος. Το αρχικό έλλειμμα από τη μονάδα ισχύος της Mercedes ήταν απλώς πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μέσα από δύο αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, κάτι που είχαν αναγνωρίσει από νωρίς στο Μαρανέλο.

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Η διαφορά παραμένει σημαντική

Σύμφωνα με το AutoRacer, η διαφορά ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης της Ferrari και εκείνον της Mercedes βρισκόταν αρχικά μεταξύ 6% και 8%, αντιστοιχώντας σε περίπου 35-40 ίππους.

Η νέα προδιαγραφή που χρησιμοποιήθηκε στη Μόντσα εκτιμάται ότι απέφερε συνολικά περίπου 15 ίππους, συνδυάζοντας τις αλλαγές στο hardware με τις βελτιώσεις στο λογισμικό. Ωστόσο, η Ferrari εξακολουθούσε να υπολείπεται της Mercedes περίπου 20 ίππους, κάτι που ήταν εμφανές στη Μόντσα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η τελική ταχύτητα της Ferrari δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Λιούις Χάμιλτον στο προσπέρασμα, ενώ τον άφησε ευάλωτο κόντρα στους οδηγούς με κινητήρα Mercedes που έδωσε μάχη.

Ο Φρεντ Βασέρ μετά τον αγώνα της Ιταλίας ξεκαθάρισε ότι η Scuderia δεν περίμενε να εξαφανίσει τόσο γρήγορα τη διαφορά:

«Δεν περιμέναμε να καλύψουμε το έλλειμμα με το ADUO 1 ή το ADUO 2. Κάνουμε μικρά βήματα, αλλά ακόμη και λίγοι επιπλέον ίπποι αποτελούν σημαντική πρόοδο σε ένα τόσο κλειστό grid. Ο στόχος είναι να φτάσουμε τη Mercedes όσο το δυνατόν συντομότερα, όμως δεν περίμενα ότι θα καλύπταμε τη διαφορά μέσα σε δύο μήνες».

Η ισχύς στο επίκεντρο

Ο επικεφαλής της Ferrari απέρριψε επίσης την εκτίμηση ότι η αδυναμία της SF-26 στις ευθείες προερχόταν κυρίως από τον τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν πρόκειται για το deployment της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό λειτούργησε σχετικά καλά. Μας λείπει καθαρή ισχύς», εξήγησε.

Όταν ένα μονοθέσιο χρησιμοποιεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε μία ευθεία για να περιορίσει το έλλειμμά του, αναγκαστικά διαθέτει λιγότερη στην επόμενη. Αυτό οδηγεί τη Ferrari σε έναν δύσκολο συμβιβασμό, ειδικά σε πίστες όπως η Μόντσα με διαδοχικά τμήματα πλήρους επιτάχυνσης.

Η σημασία της αναβάθμισης φάνηκε περισσότερο στις κατατακτήριες. Ο Χάμιλτον πέρασε στο Q3 για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, με τις δύο Ferrari να καταλαμβάνουν την 9η και τη 10η θέση στο Q2. Χωρίς τους επιπλέον ίππους, οι δύο SF-26 δεν θα είχαν συμμετοχή στη μάχη της pole position το Σάββατο.

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