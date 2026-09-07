Το Grand Prix Ιταλίας μας χάρισε τον πιο θεαματικό αγώνα της Formula 1 στο 2026, με έντονο δράμα και πολλές ανατροπές.

Πριν ξεκινήσει το Grand Prix στο «Ναό της Ταχύτητας» είχαμε αναφορές πως αυτός θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας από τους άλλους. Οι φετινοί κανονισμοί θα έδειχναν το πραγματικό τους πρόσωπο και το όραμα όσων τους έγραψαν θα αποτυπωνόταν στην πίστα. Στη σημερινή μας εκπομπή Pole Position by Allwyn LIVE στις 16:30 στο Youtubeέχουμε πολλά να πούμε στην ανάλυση του αγώνα και δεν πρέπει να την χάσετε.

Πράγματι, είδαμε πολλά αλληλοπροσπεράσματα, πολλέ μάχες εκ των οποίων παραδόξως οι περισσότερες ήταν στα φρένα. Ευτυχώς που η Μόντσα δεν ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν που οι ομάδες και τα λογισμικά τους ήταν ανέτοιμα για τη διαχείριση ενέργειας. Οι οδηγοί διαχειρίστηκαν άκρως στρατηγικά τις μπαταρίες τους στις μάχες και για να πω την «αμαρτία» μου, το προτιμώ από το τεχνητό DRS που είχαμε μέχρι πέρυσι. Βέβαια, δεν πιστεύω πως είναι στο επίπεδο που ήλπιζαν στην FIA πριν θεσπιστούν οι κανονισμοί. Οι μάχες μπορούν να βελτιωθούν και η διαχείριση ενέργειας να μετατραπεί σε «όπλο» με πραγματική ουσία ώστε να μην αποτυπώνεται ως καθαρά «τεχνητό θέαμα». Αν θα συμβεί αυτό βέβαια, είναι άλλο θέμα.

Στη Μόντσα είδαμε πολλές ιστορίες να εκτυλίσσονται και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε πως μέχρι το φινάλε αγώνων έχουμε μάχες. Αυτό ήταν σπάνιο σε όλη τη σύγχρονη ιστορία. Οι νέοι κινητήρες μπορεί να μην αρέσουν, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως τα μονοθέσια ως μονοθέσια είναι εξαιρετικά στις μονομαχίες και μπορεί ο ένας οδηγός να παλέψει με έναν άλλο. Όμως δεν είναι το μόνο που είδαμε στην Ιταλία.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο οδηγός που θα σπάσει αμέτρητα ρεκόρ

Αν κάποιος μου έλεγε το Σάββατο πως ο Κίμι Αντονέλι θα κέρδιζε, δεν θα τον έβγαζα τρελό, αλλά σίγουρα θα αμφισβητούσα τον ισχυρισμό. Όντας όμως στην 6η θέση στον 7ο γύρο μετά τη δεύτερη εκκίνηση και 5 δλ πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ η άποψή μου άλλαξε. Έχοντας τον φρέσκο κινητήρα ήταν λογικό η απόδοσή του να είναι εντυπωσιακή και δεν αποκλείεται να επέτρεψαν στη χαρτογράφηση μερικά αλογάκια παραπάνω από τη στιγμή που θα εκκινούσε τελευταίος.

Αυτό που έκανε ο Αντονέλι, ένα «παιδί» 20 ετών, είναι άκρως εντυπωσιακό, όχι για τη νίκη ή το πώς ήρθε. Η ψυχραιμία του, οι κινήσεις και τα προσπεράσματα χειρουργικής ακριβείας στην πίστα είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ΑΛΛΑ.

Στο VSC η Mercedes επέλεγε να φέρει τον Αντονέλι στα pits. Γιατί άφησε εκτός τον Ράσελ. Ήταν δεδομένο πως θα έφτανε και θα προσπερνούσε τον Βρετανό για τη νίκη. Γιατί να του δώσεις ένα τέτοιο πλεονέκτημα, ενώ από τη στιγμή που δεν ήταν η πρώτη Mercedes στην πίστα δεν είχε το πλεονέκτημα στρατηγικής. Σντί να βάλεις και τους δύο μαζί κι ας βάλεις στον Ράσελ τη μεσαία που ξεκίνησε τον αγώνα, δώσε του το δικαίωμα να παλέψει για τη νίκη. Είναι εξάλλου στη μάχη του τίτλου. Δεν λέω πως θα κέρδιζε ο Ράσελ και δεν το πολυπιστεύω. Το πρόβλημα είναι πως η Mercedes έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον Αντονέλι στη μάχη για τη νίκη, με τον Τότο Βολφ να επιλέγει μισόλογα και ασάφειες για το λόγο που το έπραξε αυτό.

Η Ferrari δεν λέει να βάλει μυαλό

Αυτό που είδαμε στη Ferrari ήταν ένα ξεκάθαρο παράδειγμα έλλειψης πειθαρχίας και σεβασμού. Μιλάμε για τον εντός έδρας αγώνα της Scuderia, το μονοθέσιο είχε ειδικό χρωματισμό αφιερωμένο στον Μίκαελ Σουμάχερ, όλη η Ιταλία περίμενε αυτή την εμφάνιση ενώ ντεμπούτο έκανε και ο αναβαθμισμένος ADUO κινητήρας.

Και τι συμβαίνει; Στην εκκίνηση ο ένας οδηγός πετάει εκτός πίστας τον teammate του. Έγιναν δύο εκκινήσεις στον αγώνα, επτά ζευγάρια οδηγών μπήκαν όπως οι οδηγοί της Ferrari στη στροφή 2 και μόνος ένας οδηγός έβγαλε εκτός πίστας τον αντίπαλό του.

Ο Λεκλέρ αφού άφησε την εσωτερική στον Χάμιλτον στην Τ1, πήρε γραμμή για την Τ2 σαν να μην υπήρχε κανένας γύρω του. Η γραμμή του ήταν πιο ανοικτή και από και από του Γκασλί. Και δύο γύρους αργότερα το ρίχνει στον τοίχο με ένα παιδαριώδες λάθος, ευτυχώς δίχως να τραυματιστεί. Είναι φοβερά αντιεπαγγελματικό να είσαι οδηγός της Ferrari, να βγάζεις το άλλο κόκκινο μονοθέσιο εκτός πίστας και μετά με ένα ακόμη προσωπικό λάθος να εγκαταλείπεις άδοξα. Ο Λεκλέρ, όσο ταχύτατος οδηγός κι αν είναι, εκτέθηκε σοβαρά στη Μόντσα, τόσο για την αξιοπιστία του όσο και για την ομαδικότητά του. Δεν απογοήτευσε μόνο την ομάδα του, αλλά και ένα έθνος.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC September 6, 2026

Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση η Ferrari, γιατί πρώτη και κύρια ευθύνεται η διοίκηση για αυτό που συνέβη. Από πού κι ως που επιτρέπεις την εικόνα ένας οδηγός της Ferrari να βγάζει εκτός έναν άλλο και να ακολουθεί ό,τι ακολούθησε στον επόμενο γύρο.

Ένα τέτοιο συμβάν εάν συνέβαινε στη Mercedes ο Βολφ θα έβγαινε πρώτος και θα μιλούσε για σοβαρές επιπτώσεις ανεξάρτητα από τον οδηγό. Στη McLaren θα συνέβαινε ακριβώς το ίδιο και έχουμε δει πόσο ψυχρά αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο ομάδες τους οδηγούς τους σε τέτοιες περιπτώσεις.

Στη Ferrari έχει έρθει η ώρα να παρθούν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, διότι αυτή τη στιγμή δείχνει πως βάζει έναν οδηγό πάνω από την ομάδα. Και αυτό είναι που κάνει την κατάσταση χειρότερη.

Σημειώσεις «στο πόδι»

Ομολογώ πως χάρηκα πάρα πολύ με την pole position του Πιερ Γκασλί. Πανάξια, μάγκικη και εξαιρετικό ζύγισμα της απόστασης από τον Λιούις Χάμιλτον για το slipstream. Μία pole που χρειαζόταν το Ένστον και είχε να δει από το 2009.

Η Ferrari μπορεί να έφερε αναβαθμισμένο κινητήρα στη Μόντσα, όμως ακόμα η διαφορά είναι μεγάλη από τον ανταγωνισμό. Το είδαμε με τον Λεκλέρ προτού εγκαταλείψει, το είδαμε και με τον Χάμιλτον όταν τον προσπερνούσαν στην ευθεία με μεγάλη ευκολία.

Το πρωτάθλημα δεν ξέρω αν «κλείδωσε» στην Ιταλία. Σίγουρα δεν βοήθησε στη μάχη η νίκη του Αντονέλι. Όμως αυτό που βλέπω είναι πως οι φετινοί αγώνες έχουν τρομερό ενδιαφέρον από την αρχή έως το φινάλε και αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα Grand Prix.