Παρά το εντυπωσιακό «1-2» στην Ιταλία και την επική νίκη του Κίμι Αντονέλι, το αφεντικό της γερμανικής ομάδας προειδοποιεί για εντελώς διαφορετικά δεδομένα στη Μαδρίτη.

Η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes στον «ναό της ταχύτητας» στη Μόντσα επανέφερε τα χαμόγελα στο γκαράζ του Μπράκλεϊ, όμως ο Τότο Βολφ φροντίζει να χαμηλώσει άμεσα τους τόνους. Ο επικεφαλής της ομάδας προειδοποίησε πως η δυναμική του ιταλικού Grand Prix δεν εγγυάται ανάλογη εικόνα στον επερχόμενο αγώνα της Μαδρίτης, ζητώντας απόλυτη προσγείωση στην πραγματικότητα.

Στη Μόντσα, η Mercedes πανηγύρισε το απόλυτο αποτέλεσμα με ένα εμφατικό 1-2, όπου ο Κίμι Αντονέλι πραγματοποίησε μια επική ανατροπή εκκινώντας από τη 19η θέση του grid για να κατακτήσει την 7η νίκη της καριέρας του. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα συγκέντρωσε τους μέγιστους διαθέσιμους βαθμούς μετά το Grand Prix της Κίνας τον περασμένο Μάρτιο – εκεί όπου ο νεαρός Ιταλός είχε πανηγυρίσει την παρθενική του νίκη στην F1.

Εντελώς διαφορετικό σκηνικό στους δρόμους της Μαδρίτης

Η συνέχεια, ωστόσο, προβλέπεται σαφώς πιο περίπλοκη, καθώς το σπορ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη νέα πίστα της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Βολφ εκτιμά πως οι ισορροπίες θα αλλάξουν άρδην και ότι οι βασικοί αντίπαλοι της Mercedes θα επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση της κορυφής, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορετική χάραξη της διαδρομής.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Τα χαρακτηριστικά της πίστας βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε σιρκουί όπως της Βουδαπέστης ή του Ζάντβορτ. Περιμένουμε, συνεπώς, ένα εξαιρετικά αμφίρροπο τριήμερο με σκληρές μάχες. Το καθήκον μας είναι να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις της πίστας στη Μαδρίτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας από την πρώτη κιόλας περίοδο δοκιμών. Τα νέα σιρκουί δημιουργούν ευκαιρίες και άγνωστες παραμέτρους στον ίδιο ακριβώς βαθμό», ξεκαθάρισε ο Τότο Βολφ.

Η παγκόσμια δυναμική της Formula 1

Η Μαδρίτη αποτελεί τη νεότερη προσθήκη σιρκουί πόλης στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ακολουθώντας τα πρόσφατα παραδείγματα πόλεων όπως το Μαϊάμι, το Λας Βέγκας και η Τζέντα. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική των διοργανωτών να φέρουν τη Formula 1 μέσα στον αστικό ιστό μεγάλων μητροπόλεων, προσελκύοντας νέο κοινό.

Ο επικεφαλής της Mercedes δεν παρέλειψε να εξαίρει τη σημασία της νέας αυτής προσθήκης για το εμπορικό και αγωνιστικό μέλλον του σπορ. «Η Μαδρίτη αποτελεί έναν παγκόσμιο προορισμό και το να αγωνιζόμαστε εκεί είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου για το πρωτάθλημά μας. Το γεγονός ότι μια τόσο εμβληματική πρωτεύουσα επιθυμεί να ενταχθεί στο καλεντάρι αποδεικνύει τη δυναμική της F1 και το τεράστιο momentum που συνεχίζουμε να χτίζουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη», υπογράμμισε ο Αυστριακός μάνατζερ.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.