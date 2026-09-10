Δείτε πώς είναι η νέα πίστα που θα κάνει ντεμπούτο φέτος στη Formula 1, μέσα από τη Ferrari SF-26 που οδηγούν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την έναρξη του Grand Prix Ισπανίας, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πίστα της Μαδρίτης. Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλάζει από φέτος έδρα στη Formula 1, με την πίστα της Βαρκελώνης να έχει συμβόλαιο διεξαγωγής Grand Prix ανά δύο χρόνια.

Μπορεί να πρόκειται για μια νέα πίστα, όμως μία ομάδα έχει ήδη κάνει γύρους στο MadRing. Πριν από μερικούς μήνες η Scuderia Ferrari πραγματοποίησε ημέρα κινηματογράφησης έχοντας το φετινό μονοθέσιο. Αυτό της επέτρεψε να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον επερχόμενο αγώνα.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

To MadRing από το μονοθέσιο της Ferrari

Η νέα πίστα της Formula 1 έχει μήκος 5.416 μέτρα και αποτελείται από 22 στροφές. Η διαδρομή διαθέτει δύο ζώνες Straight Mode, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κεκλιμένη στροφή 12 μήκους 550 μέτρων, στην οποία οι οδηγοί θα πηγαίνουν με τέρμα γκάζι.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο τους οδηγούς της Ferrari να κάνουν ένα γύρο στο νέο MadRing.

A first look at the Madring! 😮‍💨



Ride on board with Charles and Lewis for a full lap of F1’s newest track 👀 pic.twitter.com/MS8XPPVEaa — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.