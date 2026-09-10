Η νέα εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» την εντυπωσιακή μάχη του GP Ιταλίας, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Ιταλίας χάρισε στους φίλους της Formula 1 ίσως τον πιο συναρπαστικό αγώνα για το 2026, γεμάτο ανατροπές, δράμα, και έντονο παρασκήνιο. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στη θρυλική Μόντσα, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τα πιο κρίσιμα σημεία από το τριήμερο του 13ου αγώνα της σεζόν. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η νίκη του Κίμι Αντονέλι από τη 19η θέση στην πρώτη εκκίνηση και η φοβερή του μάχη με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Επιπλέον συζητήσαμε για τις πολλές μάχες που είδαμε στον αγώνα, όπως επίσης και το συμβάν ανάμεσα στους οδηγούς της Scuderia Ferrari. Πάντα με έγκυρο ρεπορτάζ, τεχνική προσέγγιση αλλά και το απαραίτητο χιούμορ, καταγράφηκαν τα κέρδη και τις απώλειες για κάθε ομάδα και δόθηκαν απαντήσεις για το πώς κρίθηκε η τελική επικράτηση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.