Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία με μια τεράστια νίκη επί του Τζορτζ Ράσελ στο GP Ιταλίας και πλησίασε ακόμα περισσότερο στον τίτλο - Στην 3η θέση ο Μαξ Φερστάπεν

Το Grand Prix Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως ο αγώνας που ένας Ιταλός νίκησε μέσα στη Μόντσα έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια. Ο μαγικός Κίμι Αντονέλι έκανε ένα μικρό θαύμα και πήρε την 7η φετινή νίκη του, παρότι χρειάστηκε να ξεκινήσει τον αγώνα από τη 19η θέση. Ο νεαρός Ιταλός έκανε τον τέλειο αγώνα, εκμεταλλεύτηκε άριστα την κόκκινη σημαία, το VSC, την τρομερή του ταχύτητα και φυσικά την ανωτερότητα της Mercedes στο «Ναό της Ταχύτητας» για να φτάσει στε μια επικράτηση που έκανε τους συμπατριώτες του στις εξέδρες να ξεχάσουν τον «άχρωμο» αγώνα της Ferrari μέσα στην έδρα της.

HISTORY MADE! 🤩



Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD September 6, 2026

Ο Τζορτζ Ράσελ πάλεψε σκληρά για μια νίκη που χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο, αλλά δεν είχε απάντηση στην επίθεση του Αντονέλι και αρκέστηκε στη 2η θέση, που σίγουρα είναι μια χαμένη ευκαιρία. Η σπουδαία απόδοση των Mercedes επισκίασε κατά κάποιιο τρόπο τον αγώνα του Μαη Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος με την 3η θέση ανέβηκε στο βάθρο, αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren. Μεγάλη απογοήτευση για τη Ferrari, με τον Χάμιλτον να τερματίζει στην 6η θέση και τον Λεκλέρ να μένει εκτός αγώνα μετά την έξοδο στην Parabolica ατο ξεκίνημα.

Εμφύλιος στη Ferrari

Τα φώτα της εκκίνησης έσβησαν με τον poleman Πιερ Γκασλί να κρατάει οριακά πίσω του τον Ράσελ, αλλά το δράμα για τους τιφόζι ξεκίνησε αμέσως στην πρώτη στροφή. Ο Χάμιλτον επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική τον ομόσταβλό του, Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να υπερασπίζεται σκληρά τη γραμμή του και να σπρώχνει τον Βρετανό εκτός πίστας στην έξοδο της chicane. Η επαφή αυτή κόστισε ακριβά στον Χάμιλτον, ο οποίος έπεσε στην 9η θέση εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του στον ασύρματο.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Η καταστροφή για τη Scuderia ολοκληρώθηκε στον 2ο γύρο. Ενώ ο Ράσελ είχε ήδη προσπεράσει τον Γκασλί στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού παίρνοντας την πρωτοπορία, ο Λεκλέρ μαχόταν με τον Όσκαρ Πιάστρι για την 4η θέση. Στην έξοδο της Parabolica, ο Μονεγάσκος έχασε εντελώς τον έλεγχο της Ferrari, διέσχισε την αμμοπαγίδα και καρφώθηκε με σφοδρότητα στον εξωτερικό τοίχο. Ο οδηγός βγήκε σώος από τα συντρίμμια, όμως η σφοδρότητα του ατυχήματος και οι ζημιές στις μπαριέρες ανάγκασαν τη διεύθυνση του αγώνα να βγάλει αμέσως την κόκκινη σημαία.

Ο πόλεμος της μπαταρίας

Η διακοπή έδωσε σε όλους τη δυνατότητα για ελεύθερη αλλαγή ελαστικών, με τον Φερστάπεν να είναι ο μόνος από τους πρωτοπόρους που ρίσκαρε επιλέγοντας τη μέση γόμα αντί της σκληρής. Στην επανεκκίνηση, ο Ράσελ κράτησε την πρώτη θέση από τον Γκασλί, ενώ πίσω τους ο Φράνκο Κολαπίντο προσπέρασε προσωρινά τον Φερστάπεν. Η αντεπίθεση του Ολλανδού στη δεύτερη chicane ανάγκασε τον Αργεντινό σε έξοδο στο πρώτο Lesmo, ρίχνοντάς τον στη 16η θέση. Στο μεταξύ, ο Αντονέλι είχε ήδη ξεκινήσει το ρεσιτάλ του: αξιοποιώντας τις μάχες των Πιάστρι, Λάντο Νόρις και Άρβιντ Λίντμπλαντ, εξαπέλυσε διπλό προσπέρασμα στην ευθεία και αναρριχήθηκε στην 6η θέση.

Οι ελπίδες της Alpine για ένα θαύμα εξανεμίστηκαν γρήγορα, καθώς ο Γκασλί υποχώρησε διαδοχικά πίσω από τους Φερστάπεν, Χάμιλτον, Πιάστρι και Αντονέλι. Μπροστά, το φαινόμενο του slipstreaming σε συνδυασμό με τη διαχείριση της ισχύος της μπαταρίας δημιούργησε ένα συνεχές «ασανσέρ» ανάμεσα στον Ράσελ και τον Φερστάπεν, οι οποίοι αντάλλαξαν την πρωτοπορία στους γύρους 12 και 15. Ο Αντονέλι, κινούμενος ταχύτερα από όλους, «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τους Χάμιλτον και Πιάστρι, πέρασε τον Φερστάπεν στον 16ο γύρο και στον 18ο επιτέθηκε στον Ράσελ στην πρώτη στροφή, αρπάζοντας την κεφαλή του αγώνα.

Το δράμα του 49ου γύρου και η απόλυτη αποθέωση

Η μάχη κορυφής ανάμεσα στις δύο Mercedes συνεχίστηκε με τρομερή ένταση, με τον Ράσελ να ανακτά προσωρινά τα ηνία στους γύρους 22 και 23. Το καθοριστικό σημείο της στρατηγικής ήρθε όταν η Aston Martin του Λανς Στρολ ακινητοποιήθηκε στην πίστα. Η ενεργοποίηση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC) έδωσε στον Αντονέλι και στον Φερστάπεν την ευκαιρία να μπουν στα pits για φρέσκα ελαστικά, επιστρέφοντας στην πίστα στην 6η και 7η θέση, περίπου 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ που επέλεξε να μείνει έξω με τα ήδη ταλαιπωρημένα σκληρά ελαστικά του.

Μέχρι τον 37ο γύρο από τους 53, ο Ιταλός είχε προσπεράσει εκ νέου τους Χάμιλτον και Πιάστρι, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά των 9 δευτερολέπτων από τον επικεφαλής. Η φθορά στα ελαστικά του Ράσελ κορυφώθηκε στο φινάλε, επιτρέποντας στον Αντονέλι να κολλήσει πίσω του στο τέλος του 47ου γύρου. Η πρώτη δραματική μονομαχία εκτυλίχθηκε στον 49ο γύρο: ο Ράσελ έκοψε το σικέιν στη στροφή 2 προσπαθώντας απεγνωσμένα να αμυνθεί, ο Αντονέλι βρέθηκε για λίγο εκτός πίστας στην αμμοπαγίδα και ο Βρετανός κράτησε προσωρινά την πρωτοπορία.

DRAMA!! 🤯



Antonelli finds the gravel at Turn 2 as he tries to pass his team mate



He gets back on track and has rejoined the battle ⚔️#F1 #ItalianGP | LAP 49/53 pic.twitter.com/GJIsFhsbcw September 6, 2026

Ο νεαρός Ιταλός δεν πτοήθηκε. Στον αμέσως επόμενο γύρο εξαπέλυσε αποφασιστική επίθεση ανάμεσα στο δεύτερο Lesmo και τη Variante Ascari, πέρασε καθαρά τον Ράσελ και κράτησε την πρώτη θέση μέχρι την καρό σημαία, γράφοντας ένα ανεπανάληπτο έπος. Με αυτόν τον θρίαμβο, ο Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα στους 66 βαθμούς από τον Ράσελ, πηγαίνοντας με απόλυτο μομέντουμ στον επόμενο αγώνα στη Μαδρίτη, που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο 11-13 Σεπτεμβρίου.

» Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών της F1 μετά το GP Ιταλίας

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