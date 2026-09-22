Όλα δείχνουν πως τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον δεν θα γλιτώσουν ποινές για αλλαγή κινητήρα μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Η διαχείριση των μονάδων ισχύος εξελίσσεται σε έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα για τη Ferrari στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, καθώς η Scuderia καλείται να εξασφαλίσει ότι οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον θα έχουν επαρκές και αξιόπιστο υλικό μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη μετά το Grand Prix Ιταλίας και ιδιαίτερα το ατύχημα του Λεκλέρ στον εναρκτήριο γύρο. Η Ferrari είχε μόλις εισαγάγει τη νεότερη προδιαγραφή της μονάδας ισχύος της (ADUO 2), όμως πλέον εξετάζει διαφορετικά πλάνα για τους δύο οδηγούς της ενόψει των αγώνων που απομένουν.

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Το Μπακού στο επίκεντρο

Το ατύχημα του Λεκλέρ στη Μόντσα συνέβη με την αναβαθμισμένη ADUO2 στο μονοθέσιό του. Η συγκεκριμένη μονάδα αποσύρθηκε προληπτικά από το αγωνιστικό τριήμερο της Μαδρίτης και η Ferrari επέστρεψε στην προηγούμενη προδιαγραφή, προκειμένου να πραγματοποιήσει λεπτομερείς ελέγχους στον κινητήρα που είχε εμπλακεί στο ατύχημα.

Οι έλεγχοι δεν έχουν δείξει ανεπανόρθωτη ζημιά, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ferrari είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ξανά τη μονάδα σε αγώνα. Το πλάνο προβλέπει την τοποθέτησή της στο μονοθέσιο του Λεκλέρ στις ελεύθερες δοκιμές του Αζερμπαϊτζάν, ώστε η ομάδα να αξιολογήσει τη λειτουργία της υπό πραγματικές συνθήκες.

Εφόσον η Ferrari αποφασίσει ότι δεν θέλει να αναλάβει το ρίσκο να συνεχίσει το αγωνιστικό τριήμερο με αυτή, ο Λεκλέρ θα χρειαστεί νέο κινητήρα ADUO2. Αυτή θα είναι η πέμπτη μονάδα ισχύος του για τη φετινή σεζόν και συνεπώς θα ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο, επιφέροντας ποινή στην εκκίνηση.

The countdown to Baku is ON!🙌📅 pic.twitter.com/weYbTohZwF September 20, 2026

Το ενδεχόμενο έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως πιθανό από τον ίδιο τον Φρεντ Βασέρ, ο οποίος μετά τον αγώνα της Μαδρίτης φωτογράφισε το Μπακού ως κατάλληλη ευκαιρία για τη Ferrari να απορροφήσει την ποινή.

«Θα δούμε πότε θα χρειαστεί να πάρουμε ποινή κινητήρα με τον Σαρλ, αλλά νομίζω ότι το Μπακού θα ήταν αρκετά κατάλληλο», ανέφερε ο επικεφαλής της Ferrari.

Η επιλογή του Μπακού δεν είναι τυχαία. Η μεγάλη ευθεία της πίστας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ανάκαμψης μετά από μια ποινή σε σχέση με άλλα σιρκουί, ενώ ο Leclerc έχει παραδοσιακά παρουσιάσει ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές στο Αζερμπαϊτζάν.

Η Ferrari θα χρειαστεί να διαχειριστεί και τον Χάμιλτον

Η περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον είναι διαφορετική. Ο Βρετανός δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα που προκάλεσε το ατύχημα του Λεκλέρ, ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε τον κινητήρα ADUO 2 στη Μαδρίτη. Ωστόσο, η διαχείριση των χιλιομέτρων των διαθέσιμων μονάδων του αποτελεί επίσης μέρος του σχεδιασμού της Scuderia για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ferrari αναμένει ότι θα χρειαστεί να προσθέσει ακόμη μία μονάδα ισχύος και για τον Χάμιλτον πριν από το τέλος της σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεπεράσει επίσης το επιτρεπόμενο όριο και θα κληθεί να εκτίσει τη σχετική ποινή.

Σε αντίθεση με τον Λεκλέρ, όμως, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αντίστοιχες ενδείξεις ότι η αλλαγή του Χάμιλτον προγραμματίζεται για το Αζερμπαϊτζάν. Η Ferrari μπορεί να καθυστερήσει την απόφαση και να επιλέξει έναν από τους επόμενους αγώνες, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και την κατάσταση των μονάδων που διαθέτει.

Η κατάσταση του Λεκλέρ είναι πιο άμεση και θα ταξιδέψει στο Μπακού με τον ADUO 2 κινητήρα του Λεκλέρ, με τα δεδομένα να δείχνουν εάν θα χρειαστεί αλλαγή ή όχι.

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