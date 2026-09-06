Ο Κίμι Αντονέλι έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα προς το όνειρο του τίτλου στη Formula 1 ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πήρε το πάνω χέρι στη μάχη της 2ης θέσης.

Το Grand Prix Ιταλίας του 2026 θα μείνει για καιρό στη μνήμη των φίλων της Formula 1 και όσοι το παρακολούθησαν θα έχουν να λένε ότι είδαν με τα μάτια τους τον Κίμι Αντονέλι να δίνει το πιο ηχηρό μήνυμα σους αντιπάλους του για το ποιος είναι το φαβορί για τον τίτλο. Ο Ιταλός της Mercedes ανέβασε τη διαφορά του από τον δεύτερο στους 66 βαθμούς και κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας μένουν όλο και λιγότεροι για να φτάσουμε στο τέλος και σε έναν ιστορικό θρίαμβο. Ο Τζορτζ Ράσελ σίγουρα θα προτιμούσε να είναι αυτός ο νικητής στη Μόντσα και η μόνη του παρηγοριά είναι ότι βρίσκεται πλέον μόνος του στη 2η θέση της βαθμολογίας, αφού ο Λούις Χάμιλτον έχασε αρκετό έδαφος με την 6η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 267 2 George Russell Mercedes 201 3 Lewis Hamilton Ferrari 191 4 Lando Norris McLaren 171 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull Racing 127 7 Oscar Piastri McLaren 116 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 71 9 Liam Lawson Red Bull Racing 51 10 Pierre Gasly Alpine 41 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 29 12 Franco Colapinto Alpine 21 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Nico Hulkenberg Audi 6 16 Carlos Sainz Williams 6 17 Alexander Albon Williams 5 18 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 19 Fernando Alonso Aston Martin 3 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Perez Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών