F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας
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Ο Κίμι Αντονέλι έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα προς το όνειρο του τίτλου στη Formula 1 ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πήρε το πάνω χέρι στη μάχη της 2ης θέσης.

Το Grand Prix Ιταλίας του 2026 θα μείνει για καιρό στη μνήμη των φίλων της Formula 1 και όσοι το παρακολούθησαν θα έχουν να λένε ότι είδαν με τα μάτια τους τον Κίμι Αντονέλι να δίνει το πιο ηχηρό μήνυμα σους αντιπάλους του για το ποιος είναι το φαβορί για τον τίτλο. Ο Ιταλός της Mercedes ανέβασε τη διαφορά του από τον δεύτερο στους 66 βαθμούς και κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας μένουν όλο και λιγότεροι για να φτάσουμε στο τέλος και σε έναν ιστορικό θρίαμβο. Ο Τζορτζ Ράσελ σίγουρα θα προτιμούσε να είναι αυτός ο νικητής στη Μόντσα και η μόνη του παρηγοριά είναι ότι βρίσκεται πλέον μόνος του στη 2η θέση της βαθμολογίας, αφού ο Λούις Χάμιλτον έχασε αρκετό έδαφος με την 6η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes267
2George RussellMercedes201
3Lewis HamiltonFerrari191
4Lando NorrisMcLaren171
5Charles LeclercFerrari155
6Max VerstappenRed Bull Racing127
7Oscar PiastriMcLaren116
8Isack HadjarRed Bull Racing71
9Liam LawsonRed Bull Racing51
10Pierre GaslyAlpine41
11Arvid LindbladRacing Bulls29
12Franco ColapintoAlpine21
13Oliver BearmanHaas F1 Team18
14Gabriel BortoletoAudi10
15Nico HulkenbergAudi6
16Carlos SainzWilliams6
17Alexander AlbonWilliams5
18Esteban OconHaas F1 Team3
19Fernando AlonsoAston Martin3
20Yuki TsunodaRacing Bulls1
21Lance StrollAston Martin0
22Valtteri BottasCadillac0
23Sergio PerezCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes468
2Ferrari346
3McLaren287
4Red Bull Racing204
5Racing Bulls75
6Alpine62
7Haas F1 Team21
8Audi16
9Williams11
10Aston Martin3
11Cadillac0

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@Photo credits: F1/X

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