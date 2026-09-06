Το GP Ιταλίας διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία μετά την έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ στην Parabolica

Το απόλυτο δράμα εκτυλίχθηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά του Grand Prix Ιταλίας μπροστά στα μάτια χιλιάδων τιφόζι, με τον αγώνα στο «Ναό της Ταχύτητας» να διακόπτεται προσωρινά με κόκκινη σημαία. Ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari στην έξοδο της τελευταίας στροφής, καταλήγοντας με σφοδρότητα στις μπαριέρες και προκαλώντας την άμεση παύση της διαδικασίας.

Ο Μονεγάσκος πιλότος βρισκόταν σε σκληρή μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι για την 4η θέση όταν έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του στην έξοδο της διάσημης Parabolica. Παρά την προσπάθειά του να διορθώσει την πορεία, το μονοθέσιο υπερστρέφισε απότομα προς την αντίθετη κατεύθυνση, διέσχισε με υψηλή ταχύτητα την αμμοπαγίδα και προσέκρουσε βίαια στις προστατευτικές μπαριέρες.

What a crazy start to the Italian GP... Good to see LeClerc walking to the medical car after that crash. Red flagged 🟥 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/gbsMeBY9ab — 𝔸𝕁 𝕆𝕟 𝕋𝕙𝕖 ℝ𝕠𝕒𝕕 🏍💨🤙🏻😎 (@AJ_OnTheRoad) September 6, 2026

Σώος ο Μονεγάσκος, εκτεταμένες ζημιές στις μπαριέρες

Ευτυχώς, ο 28χρονος οδηγός της Scuderia κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο χωρίς εξωτερική βοήθεια και κάθισε για λίγα λεπτά στο έδαφος πίσω από τις προστατευτικές μπαριέρες. Με την άφιξη της ιατρικής ομάδας στο σημείο, ο Λεκλέρ περπάτησε με τις δικές του δυνάμεις μέχρι το ιατρικό αυτοκίνητο για τους απαραίτητους προληπτικούς ελέγχους.

Η διεύθυνση του αγώνα έβγαλε αμέσως την κόκκινη σημαία, καθώς η απομάκρυνση των συντριμμιών και η επιδιόρθωση του προστατευτικού φράχτη απαιτούν σημαντικό χρόνο, αναγκάζοντας τα υπόλοιπα μονοθέσια να επιστρέψουν στο pit lane.

Το ατύχημα αυτό ήρθε να επισφραγίσει ένα απόλυτα χαοτικό ξεκίνημα για τη Ferrari στη Μόντσα. Μόλις δύο λεπτά νωρίτερα, η ένταση είχε ήδη χτυπήσει κόκκινο ανάμεσα στους δύο ομόσταβλους, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε έντονα παράπονα στον ασύρματο για την επιθετική άμυνα του Λεκλέρ στην πρώτη στροφή. Ο Βρετανός ένιωσε ότι ο Μονεγάσκος τον έσπρωξε εκτός γραμμής καθώς έστριβαν δίπλα-δίπλα, με αποτέλεσμα ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να χάσει πολύτιμο έδαφος και θέσεις.