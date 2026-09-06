Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στη Μόντσα για τον 13ο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν, μετά και την ποινή του Όσκαρ Πιάστρι.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας. Ο 13ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μάς έδωσαν μία συναρπαστική σειρά εκκίνησης, με τον πρώτο γύρο να αναμένεται με αγωνία.

Η μάχη στη θρυλική Μόντσα θα έχει διάρκεια 53 γύρους, με την εκκίνηση και τη στρατηγική να αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Στο σημερινό Grand Prix ομάδες και οδηγοί περιμένουν μι μάχη διαφορετική από τους προηγούμενους αγώνες, με τη διαχείριση ενέργειας να οδηγεί σε ανακατατάξεις.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Ο Πιερ Γκασλί θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του grid, με τον Τζορτζ Ράσελ να παρατάσσει τη Mercedes δίπλα στην Alpine. Ο Γάλλος πήρε την παρθενική του pole position με εντυπωσιακό τρόπο το Σάββατο και σήμερα στοχεύει τουλάχιστον στο βάθρο. Από τη μεριά του ο Βρετανός έχει μία μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή του πρωταθλήματος, καθώς ο teammate και πρωτοπόρος Κίμι Αντονέλι εκκινεί από τις τελευταίες θέσεις.

Η δεύτερη σειρά θα είναι κατακόκκινη. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει από την 3η θέση και ο Λιούις Χάμιλτον από την 4η, με τη Ferrari να έχει δύο μονοθέσια ακριβώς πίσω από τους πρωτοπόρους στον εντός έδρας αγώνα της.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing θα εκκινήσει 5ος, έχοντας δίπλα του τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος καλείται να ανακτήσει άμεσα τις θέσεις που έχασε λόγω της ποινής του.

Πίσω τους θα είναι ο Φράνκο Κολαπίντο με τη δεύτερη Alpine, o οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, ο οποίος θα είναι 8ος. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls θα είναι στην 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνει ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

O Κίμι Αντονέλι θα ξεκινήσει από τη 19η θέση της εκκίνησης. Οι Άλεξ Άλμπον και Λίαμ Λόσον άλλαξαν αμφότεροι κινητήρα και θα εκκινήσουν πίσω του, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο θα πάρει εκκίνηση από το pitlane.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη σήμερα για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.