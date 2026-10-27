Φερστάπεν για Red Bull: «Δεν κάναμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει»

Ο Μαξ Φερστάπεν αμφισβήτησε τη στρατηγική της ομάδας του στο Όστιν και περιέγραψε προβλήματα στη λειτουργία του κινητήρα του.

Η τρίτη θέση στο Grand Prix των ΗΠΑ δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τον Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στρατηγική των pit stop στο Όστιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές ελαστικών της ομάδας δεν αντιστοιχούσαν σε όσα είχαν συμφωνηθεί πριν από τον αγώνα.

Ο Ολλανδός εκκίνησε δεύτερος, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του νικητή Κίμι Αντονέλι. Με στρατηγική δύο στάσεων και διαδοχική χρήση μαλακής, μαλακής και μέσης γόμας, βρέθηκε στο τέλος υπό πίεση από τις Ferrari. Έχασε τη δεύτερη θέση από τον Σαρλ Λεκλέρ και κράτησε πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον, με τη βοήθεια και της καθυστερημένης περιόδου εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας.

Eagle-eyed 🦅 #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/TyFIdrPJpl — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 26, 2026

«Δεν καταλαβαίνω γιατί συνέβη»

Μιλώντας στο Viaplay, ο Φερστάπεν ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματά του δεν περιορίζονταν στην τελική κατάταξη. «Έχω περάσει και πιο ευχάριστους αγώνες. Δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά. Η εκκίνηση δεν ήταν καλή, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε την επιλογή ελαστικών. Μαλακή, μαλακή, μέση — αυτό δεν είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί συνέβη».

Η δεύτερη διαδοχική τοποθέτηση μαλακών ελαστικών ήταν ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη επιλογή αποκάλυπτε αμέσως στους αντιπάλους ότι η Red Bull ακολουθούσε στρατηγική δύο στάσεων. «Όλοι ξέρουν αμέσως ότι κάνεις δύο στάσεις όταν βάζεις ξανά τη μαλακή γόμα. Είχαμε συμφωνήσει στη μέση, αλλά πρέπει να το συζητήσω μαζί τους. Δεν έχω ιδέα γιατί έγινε έτσι».

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε επίσης στη σκληρή γόμα, την οποία δεν χρησιμοποίησε στον αγώνα, σημειώνοντας ότι οι επιλογές που έγιναν δεν ανταποκρίνονταν στο αρχικό πλάνο.

Προβλήματα και στη λειτουργία του κινητήρα

Πέρα από τη στρατηγική, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής περιέγραψε αστάθεια στη συμπεριφορά του κινητήρα, την οποία είχε εντοπίσει ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές. «Είχα επίσης πάρα πολλά προβλήματα με τον κινητήρα, αλλά αυτό συνέβαινε ήδη από τις κατατακτήριες. Ήταν πραγματικά ασυνεπής. Σε μία στροφή δεν υπήρχε αρκετή πέδηση από τον κινητήρα, οπότε το αυτοκίνητο συνέχιζε προς τα εμπρός, και στην επόμενη γινόταν ξαφνικά πολύ επιθετική. Κάποια άλλη στιγμή δεν άλλαζε σωστά ταχύτητες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Για τον ίδιο, η απουσία σταθερής συμπεριφοράς δυσκόλευε την προσπάθεια να διατηρήσει ανταγωνιστικό ρυθμό. Όπως τόνισε, δεν ήταν μόνο η ισορροπία του μονοθεσίου που δεν βρισκόταν στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά και οι διαφορετικές αντιδράσεις που συναντούσε από στροφή σε στροφή. «Δεν μπορείς να οδηγήσεις με συνέπεια όταν κάθε φορά κάτι είναι διαφορετικό. Σε κάθε γύρο, σε κάθε στροφή, απλώς δεν υπάρχει σταθερότητα».

Γιατί δεν επέμεινε στη μάχη με τον Λεκλέρ

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ο Φερστάπεν έπρεπε να σταθμίσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση απέναντι στον κίνδυνο να χάσει και την τρίτη. Ο Χάμιλτον πλησίαζε και μια παρατεταμένη άμυνα απέναντι στον Λεκλέρ θα μπορούσε να τον αφήσει περισσότερο εκτεθειμένο. «Όταν μου είπαν πόσο κοντά ήταν ο Λιούις Χάμιλτον πίσω μου και πόσο με πλησίαζε σε κάθε γύρο, δεν είχε νόημα να παλέψω με τον Σαρλ, γιατί τότε θα έχανα και εκείνη τη θέση».

Το βάθρο περιόρισε τις απώλειες για τη Red Bull, αλλά δεν άλλαξε την αποτίμηση του οδηγού της: οι επιλογές ελαστικών και η ασυνεπής λειτουργία του μονοθεσίου άφησαν τον Φερστάπεν να αναζητά εξηγήσεις μετά τον αγώνα του Όστιν.

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