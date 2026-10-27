Το συμβόλαιο για την κατασκευή και προμήθεια των ελαστικών στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια θα κερδηθεί έπειτα από σκληρή μάχη ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους.

Μια σημαντική αλλαγή ενδέχεται να σημειωθεί στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια, καθώς η αποκλειστική συνεργασία του πρωταθλήματος με την Pirelli μπορεί να φτάσει στο τέλος της. Η Bridgestone προετοιμάζει μια νέα προσπάθεια επιστροφής στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας ήδη ξεκινήσει επαφές στο παρασκήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RacingNews365, η ιαπωνική εταιρεία εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει τη θέση του επίσημου προμηθευτή ελαστικών τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της στα πρόσφατα Grand Prix Σιγκαπούρης και ΗΠΑ αποτελεί ένδειξη της κινητικότητας που υπάρχει, ενώ το ενδιαφέρον και άλλων κατασκευαστών προμηνύει έντονο ανταγωνισμό στην επόμενη διαδικασία επιλογής.

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Η επιστροφή που σχεδιάζεται εδώ και χρόνια

Η Bridgestone αποχώρησε από τη Formula 1 στο τέλος του 2010, έχοντας προηγουμένως υπάρξει έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές ελαστικών στην ιστορία του πρωταθλήματος. Από το 1997 έως το 2006 συμμετείχε στον ανταγωνισμό με τη Michelin, προτού αναλάβει τον ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή από το 2007 έως το 2010.

Η Pirelli τη διαδέχθηκε το 2011 και διατηρεί έκτοτε τη συγκεκριμένη θέση. Η συμφωνία που ανανεώθηκε το 2023 κάλυπτε την περίοδο 2025-2027, ενώ η FIA ενεργοποίησε τον Ιούλιο του 2026 την επιλογή μονοετούς επέκτασης. Επομένως, η ιταλική εταιρεία θα παραμείνει στη Formula 1 τουλάχιστον έως το τέλος του 2028.

Η επόμενη σύμβαση θα προκύψει μέσα από διαφωνισμό της FIA, η οποία αξιολογεί τις υποψηφιότητες και επιλέγει τον προμηθευτή. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Formula 1, προτού οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο άνθρωπος-κλειδί από τη McLaren

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή του Χιρόσι Ιμάι στην Bridgestone. Ο Ιάπωνας εργάστηκε στην εταιρεία από το 1990 έως το 2008, προτού πάει στη McLaren, όπου παρέμεινε από το 2009 έως το 2025. Στη βρετανική ομάδα ανέλαβε σημαντικό πόστο, μεταξύ των οποίων εκείνες του επικεφαλής μηχανικού αγώνων και του διευθυντή απόδοσης αναρτήσεων και φρένων, ενώ τα τελευταία χρόνια διετέλεσε διευθυντής μηχανικής αγώνων.

Η Bridgestone αναδιοργάνωσε το τμήμα μηχανοκίνητου αθλητισμού της το 2025 και επέλεξε τον Ιμάι για την ηγεσία του. Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, η προοπτική επιστροφής στη Formula 1 αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την επαναπρόσληψή του. Ο ίδιος συμμετείχε στις αντιπροσωπείες της εταιρείας που βρέθηκαν στη Σιγκαπούρη και στο Όστιν.

Η ιαπωνική εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχει αναλάβει την αποκλειστική προμήθεια ελαστικών της Formula E από τη σεζόν 2026-2027, δραστηριοποιείται στο IndyCar μέσω της Firestone και συμμετέχει σε διοργανώσεις όπως το Super GT.

Πιθανή μάχη με περισσότερους κατασκευαστές

Η Bridgestone δεν αναμένεται να είναι η μοναδική υποψήφια για τη θέση της Pirelli. Το ενδιαφέρον της Hankook είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ακόμη και η Michelin εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η υποβολή νέας πρότασης από την Pirelli, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τη Formula 1.

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