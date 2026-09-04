Η MG δίνει το «παρών» στο Athens Flying Week 2026, φέρνοντας στην Τανάγρα επιλεγμένα μοντέλα της και αναλαμβάνοντας έναν ξεχωριστό ρόλο στη διοργάνωση.

Η τεχνολογία των αυτοκινήτων συναντά εκείνη της αεροπορίας στην Τανάγρα, με την MG να συμμετέχει στο Athens Flying Week 2026 ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός. Το μεγαλύτερο αεροπορικό θέαμα της χώρας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεατές.

Η παρουσία της MG δεν θα περιοριστεί σε έναν εκθεσιακό χώρο. Αυτοκίνητα της μάρκας θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των στελεχών της διοργάνωσης, ενώ επιλεγμένα μοντέλα θα αναλάβουν καθήκοντα follow-me car εντός της αεροπορικής βάσης.

Από το MG3 Hybrid+ έως το ηλεκτρικό Cyberster

Στο περίπτερο της MG, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τέσσερα από τα νεότερα μοντέλα της. Ανάμεσά τους θα βρίσκεται το MG3 Hybrid+, το υβριδικό μοντέλο της εταιρείας για την κατηγορία των supermini, καθώς και το μεγαλύτερο MG ZS MAX Hybrid+.

Την παρουσία των SUV θα συμπληρώσει το MG HS Hybrid+, το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους, την άνεση και τον εξοπλισμό. Το αυτοκίνητο που αναμένεται να συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα, πάντως, είναι το MG Cyberster.

Το αμιγώς ηλεκτρικό roadster ξεχωρίζει από τις πόρτες τύπου scissor, τις έντονες σχεδιαστικές αναλογίες και τον σπορ χαρακτήρα του. Αποτελεί παράλληλα το μοντέλο με το οποίο η MG επιχειρεί να συνδέσει την ιστορία της στα βρετανικά roadster με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Ενεργός ρόλος στη διοργάνωση

Η συνεργασία με το Athens Flying Week επιτρέπει στην MG να παρουσιάσει τη σύγχρονη γκάμα της σε ένα περιβάλλον συνδεδεμένο με την τεχνολογία και τις επιδόσεις. Τα αυτοκίνητά της θα έχουν ενεργό επιχειρησιακό ρόλο κατά τη διάρκεια του διημέρου, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της διοργάνωσης παράλληλα με την παρουσία τους στον εκθεσιακό χώρο.

Οι πύλες της Αεροπορικής Βάσης Τανάγρας θα ανοίξουν για το κοινό στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με τους επισκέπτες του Athens Flying Week 2026 να μπορούν να δουν από κοντά τα MG3 Hybrid+, ZS MAX Hybrid+, HS Hybrid+ και Cyberster.