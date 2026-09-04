XPENG: Επένδυση 900 εκατ. δολαρίων στη ρομποτική και στο ανθρωποειδές IRON

Κεφάλαια-ρεκόρ για το Physical AI εκτοξεύουν την αποτίμηση της εταιρείας στα 6,3 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ρομπότ από το 2026.

Σε μία κίνηση στρατηγικής κλίμακας για το μέλλον της αυτόνομης τεχνολογίας, ολοκληρώθηκε νέος γύρος χρηματοδότησης άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων για τον βραχίονα ρομποτικής της XPENG. Η συγκεκριμένη κεφαλαιακή ένεση ανεβάζει την αποτίμηση του τομέα σε περισσότερα από 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη ιδιωτική επένδυση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Κίνα στον κλάδο του embodied AI.

Επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος τέθηκε η IDG Capital, πλαισιωμένη από τη Gaorong Ventures καθώς και στρατηγικές συμμετοχές από τις Tencent και Alibaba. Το management της δραστηριότητας παραμένει πλήρως ενταγμένο στον όμιλο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του, διασφαλίζοντας την άμεση αξιοποίηση της τεχνογνωσίας.

Υπολογιστική ισχύς 2.250 TOPS και 76 άξονες κίνησης

Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος Physical AI είναι το ανθρωποειδές ρομπότ νέας γενιάς με το όνομα IRON. Σχεδιασμένο για να προσομοιώνει τη φυσική ανθρώπινη κινητικότητα, ενσωματώνει 76 ανεξάρτητους άξονες σε όλο το σώμα και 21 σε κάθε χέρι, παρέχοντας υψηλό επίπεδο επιδεξιότητας σε σύνθετες κινήσεις. Το σύνολο της αρχιτεκτονικής, από τα συστήματα μετάδοσης και τους ελεγκτές έως τα τεχνητά μέλη, έχει σχεδιαστεί in-house από τους μηχανικούς της εταιρείας.

Στο εσωτερικό του IRON φιλοξενούνται τρία επεξεργαστικά chips Turing AI, τα οποία εξασφαλίζουν συνολική υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την τοπική εκτέλεση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας πάνω στη μονάδα, εξαλείφοντας την ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου μέσω cloud, μειώνοντας την υστέρηση απόκρισης και εξασφαλίζοντας υψηλή ασφάλεια δεδομένων.

Μαζική παραγωγή το 2026

Η παραγωγική διαδικασία του ρομπότ ακολουθεί τα βιομηχανικά πρότυπα ποιότητας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το IRON θα περάσει στη γραμμή της μαζικής παραγωγής πριν από το τέλος του 2026, αναλαμβάνοντας αρχικά ρόλους εντός των εκθέσεων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες στην Κίνα και το εξωτερικό ξεκινούν το 2027.

Φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι η μετατροπή του ανθρωποειδούς σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την καθημερινή εργασία και ζωή. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν άμεσα στην έρευνα υλικού και λογισμικού, στη δημιουργία ποιοτικών δεδομένων εκπαίδευσης και στην προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στον τομέα του Physical AI.