Στην Aston Martin πιστεύουν πως ο αγώνας στη Μόντσα θα είναι ασυνήθιστος λόγω της έντονης διαχείρισης ενέργειας και του slipstream.

Η πίστα της Μόντσα είναι παραδοσιακά το απόλυτο τεστ ισχύος και αεροδυναμικής αποδοτικότητας στη Formula 1. Με τους νέους κανονισμούς του 2026, όμως, στην εξίσωση έχει προστεθεί ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας: η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν επαρκεί για πλήρη ανάπτυξη της μέγιστης απόδοσης σε ολόκληρο τον γύρο.

Οι μεγάλες περίοδοι με τέρμα γκάζι αναμένεται να εξαντλούν γρήγορα την ενέργεια της μπαταρίας, δημιουργώντας μεγάλες διαφορές από γύρο σε γύρο. Αυτό ήταν εμφανές στις ελεύθερες δοκιμές, όπου οι οδηγοί έκαναν πολύ αργούς γύρους προετοιμασίας, καθώς δεν ήθελαν να έχουν άδεια μπαταρία.

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Κανείς δεν θα θέλει να είναι πρώτος

Ο Μάικ Κρακ εκτιμά ότι η διαχείριση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε συνεχόμενα προσπεράσματα και άμεσες αντεπιθέσεις, κάνοντας τον αγώνα να θυμίζει περισσότερο MotoGP παρά ένα συνηθισμένο Grand Prix της Formula 1. Η επίδραση αναμένεται να γίνει αισθητή ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές. Το slipstream θα επιτρέπει στα μονοθέσια που ακολουθούν να αντιμετωπίζουν μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, αποκτώντας πλεονέκτημα στις μεγάλες ευθείες και περιορίζοντας μέρος των ενεργειακών τους απωλειών.

Για τον λόγο αυτόν, ο Κρακ θεωρεί πιθανό οι οδηγοί να αναζητούν επίμονα κάποιο άλλο μονοθέσιο μπροστά τους. Η συγκεκριμένη τακτική κρύβει τον κίνδυνο να επαναληφθεί η χαοτική εικόνα του 2019, όταν οι περισσότεροι οδηγοί καθυστέρησαν τόσο πολύ αναζητώντας ιδανικό slipstream, ώστε δεν πρόλαβαν να αρχίσουν τον τελευταίο γρήγορο γύρο τους στο Q3.

«Πιθανότατα κανείς δεν θα θέλει να είναι πρώτος στην πίστα. Νομίζω ότι θα δούμε περισσότερο τέτοιο παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε ο επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Aston Martin.

Νέα διάσταση στον αγώνα

Στον αγώνα, διαφορετικά επίπεδα διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν το φαινόμενο του «γιο-γιο». Ένας οδηγός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του για να ολοκληρώσει ένα προσπέρασμα, αλλά στον επόμενο γύρο να μην έχει την ίδια απόδοση και να βρεθεί εκτεθειμένος στην αντεπίθεση του αντιπάλου του.

Αυτό ακριβώς βρίσκεται πίσω από την αναφορά του Κρακ στο MotoGP. Δεν προέβλεψε απλώς περισσότερα προσπεράσματα, αλλά συνεχείς εναλλαγές θέσεων ανάμεσα σε οδηγούς με διαφορετικά επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας.

«Τα προσπεράσματα και οι άμεσες απαντήσεις μπορεί να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Θα μοιάζει περισσότερο με MotoGP», υποστήριξε.

Η διαχείριση ενέργειας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά το Grand Prix Βελγίου, όπου η συμπεριφορά των μονοθεσίων στις μεγάλες ευθείες προκάλεσε αντιδράσεις από τους οδηγούς.

Οι πρώτες απαντήσεις θα δοθούν στις κατατακτήριες δοκιμές σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.



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