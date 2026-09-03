Ford Puma Black Edition: Νέες ειδικές εκδόσεις για τα Gen-E και ST

Οι παραγγελίες για το δημοφιλές crossover ανοίγουν με αποκλειστικό χρώμα Azure Blue, ανάρτηση coilover για το ST και ηλεκτρική αυτονομία έως 405 χλμ. για το Gen-E.

Άμεσα διαθέσιμες για παραγγελία στην ευρωπαϊκή αγορά είναι δύο νέες ειδικές παραλλαγές του Ford Puma, οι Gen-E Black Edition και ST Black Edition. Η προσθήκη αυτή έρχεται για το μοντέλο που αναδείχθηκε κορυφαίο σε πωλήσεις όχημα της μάρκας στην Ευρώπη για το 2025, παραμένει πρώτο σε ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026, ενώ πρόσφατα ξεπέρασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραχθέντων μονάδων στο εργοστάσιο της Κραϊόβα.

Οι εκδόσεις Black Edition εστιάζουν στον συνδυασμό ξεχωριστής αισθητικής ταυτότητας με στοχευμένες μηχανολογικές αναβαθμίσεις, εξυπηρετώντας δύο διαφορετικές ανάγκες: την καθαρή ηλεκτροκίνηση και τη σπορ οδική συμπεριφορά.

Αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E με 405 χλμ. αυτονομίας

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E Black Edition προσφέρεται αποκλειστικά στη νέα απόχρωση Azura Blue, η οποία συνδυάζεται με μαύρη οροφή, μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και ματ ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών Asphalt Black. Στην καμπίνα κυριαρχούν οι ραφές αντίθεσης Candy Blue στα καθίσματα και το ταμπλό, η σκουρόχρωμη επένδυση οροφής και τα ειδικά μαρσπιέ, ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς Dynamic Matrix LED με ενεργή προσαρμογή δέσμης φωτός.

Η βελτιστοποιημένη μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 405 χιλιόμετρα για τη συγκεκριμένη έκδοση, έναντι έως 419 χλμ. στη βασική γκάμα. Στον τομέα της πρακτικότητας δεσπόζει το GigaBox, ένας αδιάβροχος αποθηκευτικός χώρος 145 λίτρων κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, ο οποίος ανεβάζει τη συνολική χωρητικότητα αποσκευών στα 574 λίτρα.

Ανάρτηση coilover από την KW για το Puma ST

Στην κορυφή του δυναμικού χαρακτήρα τοποθετείται το Puma ST Black Edition με αυτόματο κιβώτιο Powershift και στάνταρ το πακέτο Handling Pack. Σημείο αναφοράς αποτελεί η ανάρτηση coilover της KW Automotive, με σκληρότερα ελατήρια που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά 10 χιλιοστά και σπορ αμορτισέρ ειδικών βαλβίδων για βελτιστοποιημένο έλεγχο των κλίσεων.

Οπτικά, το ST Black Edition συνδυάζει το αμάξωμα Azure Blue με μαύρη οροφή, φωτιζόμενα μαρσπιέ και σπορ τιμόνι. Παράλληλα, διατίθενται σύστημα infotainment SYNC 4 με δυνατότητες Premium Connectivity, ηχοσύστημα B&O ισχύος 650 W, καθώς και το σύστημα hands-free υποβοήθησης BlueCruise για κίνηση σε εγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου.