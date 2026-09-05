Τα Ford Ranger και Ranger Super Duty προσαρμόζονται σε στρατιωτικές εφαρμογές, συνδυάζοντας επιχειρησιακές δυνατότητες και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η Ford επιχειρεί να μεταφέρει την εμπειρία της από τα επαγγελματικά οχήματα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο χρήσης. Σε συνεργασία με τις General Dynamics Land Systems UK και Ricardo, προετοιμάζει πρόταση για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, με βάση τα Ranger και Ranger Super Duty.

Η πρόταση δεν περιορίζεται στην προμήθεια ενός στρατιωτικά προσαρμοσμένου pick-up. Η Ford προτάσσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, αξιοποιώντας την παγκόσμια παραγωγή, το δίκτυο ανταλλακτικών και τις υπηρεσίες του Ford Pro. Στόχος είναι η ταχύτερη παράδοση και η ευκολότερη προσαρμογή του στόλου σε διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Μια πλατφόρμα για απαιτητικές αποστολές

Το Ranger κατασκευάζεται σε πέντε εργοστάσια και διατίθεται σε περισσότερες από 180 αγορές. Αυτή η βιομηχανική κλίμακα αποτελεί βασικό μέρος της πρότασης, καθώς μπορεί να μειώσει τους χρόνους αναμονής και την πολυπλοκότητα που συνοδεύει οχήματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Ranger Super Duty, το οποίο έχει εξελιχθεί για εργασίες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια ενός pick-up. Προσφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 κιλά, δυνατότητα ρυμούλκησης 4.500 κιλών και μέγιστο συνδυαστικό βάρος 8.000 κιλών.

Ο υπερτροφοδοτούμενος V6 πετρελαιοκινητήρας των 3,0 λίτρων αποδίδει 209 ίππους και 600 Nm ροπής. Για εκτός δρόμου χρήση διαθέτει μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, ενισχυμένο κιβώτιο μεταφοράς, αναβαθμισμένη ανάρτηση και μεταλλική προστασία στο κάτω μέρος. Η απόσταση από το έδαφος πλησιάζει τα 300 χιλιοστά, ενώ μπορεί να κινηθεί μέσα σε νερό βάθους έως 850 χιλιοστών.

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια χλμ δοκιμών

Η Ford υπέβαλε το Ranger Super Duty σε σχεδόν 5.000.000 χλμ δοκιμών σε πέντε ηπείρους, με θερμοκρασίες από -40 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προσομοίωση δεκαετούς χρήσης, δοκιμές σε λάσπη και ελέγχους της ψύξης, της ανάρτησης και της προστασίας από τη διάβρωση.

Παράλληλα, το όχημα σχεδιάστηκε ώστε να δέχεται μετατροπές χωρίς εκτεταμένες επεμβάσεις. Η κεντρική οθόνη μπορεί να φιλοξενήσει λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για κάμερες, αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας.

Την πρόταση συμπληρώνουν οι βρετανικές υποδομές της Ford. Ο κινητήρας κατασκευάζεται στο Dagenham, το Dunton ειδικεύεται στην εξέλιξη επαγγελματικών οχημάτων και μετατροπών, ενώ το Daventry λειτουργεί ως κόμβος διανομής ανταλλακτικών. Έτσι, η Ford συνδυάζει τις δυνατότητες του Ranger με μία ήδη ανεπτυγμένη αλυσίδα τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.