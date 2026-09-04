Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ, σε μία χρονιά ιδιαίτερης σημασίας με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα, με ένα νέο της μοντέλο να κάνει πανελλαδική πρεμιέρα.

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Περίπτερο 13, stand J02, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ.

Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η Mazda φέρνει στη Θεσσαλονίκη δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της, προσκαλώντας το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, καθώς και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας.

Η νέα εποχή της Mazda στην ηλεκτροκίνηση

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda στη φετινή ΔΕΘ βρίσκεται το CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Το CX-6e σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με μοντέρνα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία οδηγοκεντρική φιλοσοφία που παραμένει πιστή στις αξίες της μάρκας, εκφράζει μία σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται μέσα από το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, δημιουργώντας ένα δυναμικό SUV με καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και ισχυρή παρουσία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέτουν μία ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda.

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η παρουσία και ενός best-seller

Δίπλα στο CX-6e, το κοινό της ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως. Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Η νέα γενιά εξελίσσει τα στοιχεία που το καθιέρωσαν, προσφέροντας αυξημένους χώρους, μεγαλύτερη πρακτικότητα, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας και μία ακόμη πιο ώριμη έκφραση της φιλοσοφίας Kodo.

Στην καρδιά του βρίσκεται ο 2,5 λίτρων e-Skyactiv G κινητήρας με Mazda M Hybrid τεχνολογία, σχεδιασμένος για ομαλή και γραμμική απόδοση. Η δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στην οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, εξελίσσοντας τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου, η οποία αποτελεί διαχρονικά βασικό χαρακτηριστικό κάθε Mazda.