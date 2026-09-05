O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη μαγευτική Μόντσα.

Η δράση στο Grand Prix Ιταλίας, το 13ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη διαδικασία είδαμε όλες τις ομάδες να παίζουν με το slipstream, το οποίο φέτος είναι πολύ ισχυρό στη Μόντσα και θα δώσει άπλετο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Η μοναδική ομάδα που δεν είχε τους οδηγούς της να πειραματίζονται με το slipstream ήταν η Ferrari. Τα παιχνίδια αυτά αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη της pole position.

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H Mercedes κυρίαρχη στο FP3

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Ιταλίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός έκανε την ταχύτερη επίδοση όπως και στο FP2, όμως αυτή τη φορά σημείωσε το 1:22,219 με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Για να κάνει αυτό το γύρο πήρε μια γενναία δόση slipstream από τον Κίμι Αντονέλι μετά το πρώτο σικέιν.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο οποίος ήταν 0,226 δλ μακριά από τον πρώην teammate του. Ο Βρετανός κατάφερε να κάνει έναν καλό χρόνο, έχοντας τον ταχύτερο πρώτο τομέα της πίστας. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing βρήκε λύση στα προβλήματα που είχε την Παρασκευή και έχοντας το ταχύτερο μονοθέσιο στις ευθείες της Μόντσα πήρε την 3η θέση.

Ο Κίμι Αντονέλι ακολούθησε στην 4η θέση μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ. Εντυπωσιακός ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls όντας 7ος, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι θα μπορούσε κάτι καλύτερο από την 8η θέση εάν δεν είχε κάνει κακό χρόνο στο τελευταίο σέκτορ της ταχύτερης προσπάθειάς του. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι οδηγοί της Alpine, Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο.

Max and Lewis going wheel to wheel down the main straight 😮#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xrTXkrvVqg — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στο Grand Prix Ιταλίας με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιταλίας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.