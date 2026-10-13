Το πείραμα της Σιγκαπούρης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τη Mercedes F1, καθώς άντλησε πολύτιμα δεδομένα για το αεροδυναμικό πακέτο που παρουσίασε στη Μαλαισία.

Η Mercedes έφυγε από τη Σιγκαπούρη με ένα βάθρο, αλλά κυρίως με πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στο υπόλοιπο της σεζόν. Ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε στην 3η θέση με τη νεότερη διαμόρφωση της W17, την ώρα που ο Τζορτζ Ράσελ αγωνίστηκε με την προδιαγραφή που είχε χρησιμοποιηθεί από τον Καναδά έως το Μπακού.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία ο Αντονέλι βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Ιταλός έχει την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλητής ήδη στο Τέξας και, παρά το γεγονός ότι αποφεύγει να επικεντρωθεί στα σενάρια, δεν έχει καμία αμφιβολία για το ποια έκδοση του μονοθεσίου θέλει να οδηγήσει στο COTA.

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Ο Αντονέλι είναι σίγουρος για την απόφασή του

Μετά το προβληματικό ξεκίνημα στη Μαρίνα Μπέι, η Mercedes παρουσίασε βελτίωση τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα της Κυριακής. Μετά τον τερματισμό, ο Αντονέλι ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο εξέλιξης στη νέα διαμόρφωση. Για αυτό και ξεκαθάρισε ότι θέλει να συνεχίσει με αυτή στις ΗΠΑ.

«Θα συνεχίσω με το αναβαθμισμένο μονοθέσιο. Έχει μεγάλες δυνατότητες και πρέπει επίσης να σκεφτούμε το μονοθέσιο του 2027. Το τριήμερο στο Τέξας θα είναι πιο φυσιολογικό από εδώ, επειδή δεν θα υπάρχει σπριντ. Θα έχουμε λοιπόν τρεις πλήρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών για να βρούμε το σωστό παράθυρο λειτουργίας του».

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το διαφορετικό πρόγραμμα που ακολούθησαν οι δύο οδηγοί. Ο Ράσελ επέστρεψε στην παλαιότερη προδιαγραφή ώστε η Mercedes να αποκτήσει καθαρότερα συγκριτικά δεδομένα, ενώ μένει να φανεί εάν στο Τέξας θα περάσει και εκείνος στο νέο πακέτο ή αν η ομάδα θα συνεχίσει τις δοκιμές.

Ο Αντονέλι από την πλευρά του εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του στον αγώνα και ανέβηκε στο βάθρο, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στα φρένα.

Κανείς δεν βιάζεται για το πρωτάθλημα

Με το πλεονέκτημά του στη βαθμολογία να έχει μεγαλώσει, ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο στο επόμενο Grand Prix. Ο ίδιος, ωστόσο, προσπαθεί να απομακρύνει την προσοχή του από τα μαθηματικά και να διατηρήσει την ίδια προσέγγιση που τον έφερε μέχρι εδώ.

«Δεν σκέφτομαι την πιθανότητα να κερδίσω τον τίτλο στο Ώστιν. Θέλω απλώς να επικεντρωθώ στο να κάνω τα πάντα σωστά εκείνο το Σαββατοκύριακο. Για τον τίτλο μου γίνεται συζήτηση εδώ και πολύ καιρό και τώρα είμαστε σχεδόν εκεί. Νιώθω ότι είναι κοντά, αλλά ξέρω επίσης ότι αν δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου, το αποτέλεσμα δεν θα έρθει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τότο Βολφ, ο οποίος αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τον αγώνα του Τέξας ως δεδομένο «match point»: «Δεν το έχω δει ποτέ από αυτή την οπτική. Τη στιγμή που αρχίζω να σκέφτομαι πόσοι βαθμοί λείπουν και πότε μπορεί να κερδίσει, πρέπει να θυμάμαι ότι πρόκειται για μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα».

Η άλλη πλευρά του γκαράζ έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Ο Τζορτζ Ράσελ ψάχνει ένα καθαρό αγωνιστικό τριήμερο, Μετά τον αγώνα στη Μαρίνα Μπέι αποκάλυψε πως είναι πιθανό να περάσει στην αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος της Mercedes στο Grand Prix Λας Βέγκας.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.