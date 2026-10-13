Όμιλος Piaggio: «Vespa Primavera», το EUIPO αναγνωρίζει το τρισδιάστατο εμπορικό σήμα

Η καταχώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθεί εκείνες που είχαν ήδη εξασφαλιστεί στην Ιταλία (Φεβρουάριος 2024) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοέμβριος 2025).

Ο Όμιλος Piaggio (PIA.MI) γνωστοποιεί ότι στις 22 Ιουλίου 2026, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενέκρινε την καταχώριση τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για τη μορφή της «Vespa Primavera».

Το EUIPO έκανε δεκτή την αίτηση καταχώρισης του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος τόσο για τα δίτροχα οχήματα όσο και για τα μοντέλα κλίμακας, αναγνωρίζοντας τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η μορφή της «Vespa Primavera» μέσω της χρήσης της. Σημειώνεται ότι η Vespa είναι «ένα μοντέλο σκούτερ που διατίθεται στην αγορά από το 1946, του οποίου η φήμη, η αναγνωρισιμότητα και η αντίληψη από το σχετικό κοινό εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· μια θεμελιώδης αρχή που είχε ήδη διατυπωθεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον διακριτικό χαρακτήρα της μορφής της Vespa LX.

Στην αξιολόγησή του, το EUIPO διευκρίνισε ένα κομβικό ζήτημα για τις σχεδιαστικές εξελίξεις της γκάμας, επισημαίνοντας ότι οι μεταβολές δεν επηρεάζουν την προστασία «καθώς το μοντέλο που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη των προηγούμενων μοντέλων, διατηρώντας τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους».

Επιβεβαιώνοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα της μορφής της, η απόφαση καταλήγει αναφέροντας ότι «η Vespa διατίθεται στην αγορά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Η μακροχρόνια αυτή χρήση την έχει καταστήσει εμβληματική στον κλάδο της μοτοσυκλέτας, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σχετικοί καταναλωτές να την αντιλαμβάνονται αμέσως ως ένδειξη συγκεκριμένης επιχειρηματικής προέλευσης. Παρότι ο σχεδιασμός της έχει υποστεί ορισμένες μεταβολές με την πάροδο των ετών, οι αλλαγές αυτές δεν έχουν αλλοιώσει ούτε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ούτε τον διακριτικό της πυρήνα.»

Με αυτή την απόφαση, το EUIPO εδραιώνει την προστασία της μορφής της Vespa στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτείνοντάς την σε όλες τις σχεδιαστικές εξελίξεις που παραμένουν πιστές στον διακριτικό της πυρήνα.

Πρόκειται για μια θεμελιώδη αναγνώριση, η οποία ενισχύει τη θέση του Ομίλου Piaggio και του παρέχει το πληρέστερο εργαλείο προστασίας της εμβληματικής μορφής της Vespa, προκειμένου να διαφυλάξει τη μοναδική και αμίμητη σιλουέτα της από κάθε πιθανή απόπειρα παραποίησης ή απομίμησης.