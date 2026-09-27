Η Toyota Racing ήταν η μεγάλη νικήτρια στις 6 Ώρες Φούτζι, κερδίζοντας κόντρα στα προγνωστικά σε ένα ακόμη συγκλονιστικό φινάλε στο 2026.

Οι 6 ώρες του Φούτζι, ο έκτος αγώνας του WEC στο 2026 αποδείχθηκε άκρως ανατρεπτικός. Τα δεδομένα άλλαζαν με κάθε ώρα που περνούσε, όμως νικήτρια αναδείχθηκε η Toyota Racing. Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 TR010 Hybrid κατάφεραν να «κλέψουν» τη νίκη, έχοντας ιδιοφυής στρατηγική στο φινάλε του αγώνα.

Η ιαπωνική ομάδα έβαλε λιγότερα καύσιμα από τον ανταγωνισμό στο τελευταίο pit stop, δεν άλλαξε ελαστικά και κέρδισε 6 θέσεις στην κατάταξη. Με μία τρομερή άμυνα του Χιρακάβα, η Toyota έφτασε στη νίκη αφήνοντας στη 2η θέση το #36 Alpine των Μαξίμ Μαρτάν και Ζουλ Γκουνιόν.

THEY’VE DONE IT: Home race victory for Toyota! 🏆🔥



The #8 @ToyotaRacingWEC crosses the line to win the 6 Hours of Fuji after fighting for every. inch.#WEC #6HFuji #Toyota pic.twitter.com/APUtbolTM4 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Η αγωνία των τελευταίων 20 λεπτών

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του στο ξεκίνημα της τελευταίας ώρας, έπειτα από σφοδρό ατύχημα της #58 McLaren GT3. Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ελαφριά βροχή και ο ουρανός σκοτείνιασε πάρα πολύ. H πράσινη σημαία κυμάτισε ξανά με 20 λεπτά για το φινάλε, με τις διαφορές να είναι μηδενικές.

HUGE CRASH for Finn Gehrsitz 💥



The #58 McLaren has suffered a heavy impact at Fuji and retires from the race. The driver is safely out of the car.#WEC #6HFuji pic.twitter.com/3rlcGqrHvP — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Μπροστά ήταν το #8 Toyota και η #15 BMW και πίσω τους στη μάχη για τη νίκη το #36 Alpine με φρέσκα ελαστικά, ενώ το ψιλόβροχο δεν είχε σταματήσει. Με 9 λεπτά για το φινάλε το #36 κατάφερε να περάσει το #15 και ξεκίνησε το κυνήγι του #8 για τη νίκη.

To Hypercar της Alpine έφτασε αμέσως αυτό της Toyota και η μάχη ξεκίνησε. Ο Μαρτάν στο #36 προσπαθούσε να βρει τρόπο να προσπεράσει τον Χιρακάβα, αλλά δεν είχε καθαρή ευκαιρία. Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο η διαφορά στην κορυφή ήταν κάτω από μισό δευτερόλεπτο, όμως ο Χιρακάβα άντεξε και πήρε μια σπουδαία νίκη για την Toyota σε έναν αγώνα που το TR010 Hybrid δεν ήταν το ταχύτερο Hypercar.

The 6 Hours of Fuji is GREEN 🟢



A clean start in Hypercar, but early trouble in LMGT3... this race is going to be epic!



Join us live on https://t.co/5Nbf2zwZIS now!#WEC #6HFuji pic.twitter.com/jbyXTqsQdp — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Πιο πίσω είδαμε ένα εκπληκτικό κρεσέντο του Αγκούστο Φάρφους στην LMGT3, με τον Βραζιλιάνο να ανεβαίνει από την 4η θέση στην 1η μέσα σε 20 λεπτά και πήρε μια τρομερή νίκη για την Team WRT. Μάλιστα, αμύνθηκε του Ματία Ντρούντι στη #27 Aston Martin, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 1 δευτερόλεπτο στον τερματισμό.

Σωτήριο βάθρο για την BMW

Ανάλογη στρατηγική με την Toyota ακολούθησε η BMW την τελευταία ώρα. Αυτό έφερε τους Κέβιν Μάγκνουσεν και Ραφαέλε Μαρσιέλο και Ντρις Βανθούρ στην 3η θέση. Έτσι, έδωσαν πολύ σημαντικούς βαθμούς στη γερμανική ομάδα στη μάχη για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ενώ την ίδια ώρα το δεύτερο αγωνιστικό #20, πήρε κατάταξη εκτός βαθμών.

Για να πάρει βάθρο η BMW έπρεπε να κρατήσει πίσω το #35 Alpine, τα δύο Cadillac και το #94 Peugeot, το οποίο τερμάτισε ανάμεσα στα αμερικανικά πρωτότυπα. Στην 8η θέση τερμάτισε το πλήρωμα του #7 Toyota, το οποίο έχασε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #51 Ferrari και η #009 Aston Martin.

Ανατροπές στην LMGT3

Στην LMGT3 νικήτρια αναδείχθηκε η Team WRT με τη #32 M4 GT3. Οι Αγκούστο Φάρφους, Σον Γκελέλ και Ντάρεν Λιούνγκ είχαν έναν επεισοδιακό αγώνα, τον οποίο κατέκτησαν με το «σπαθί» τους.

Στη 2η θέση ήταν η #27 Aston Martin HoR, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η #34 Corvette της Team Racing Turkey.

BMW CLAIM LMGT3 WIN IN FUJI 🇯🇵



A hard-fought six hours comes to an end with the #32 @followWRT taking victory at Fuji Speedway.#WEC #6HFuji #BMW @BMWMotorsport pic.twitter.com/nE1GbqVFIr — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 27, 2026

Ο επόμενος αγώνας

Η δράση στο WEC συνεχίζεται στις 8 Οκτωβρίου με τις 6 ώρες της Βαρκελώνης, τον 7ο από τις 8 αγώνες της φετινής αγωνιστικής σεζόν.