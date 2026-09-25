Κρίσιμα αναμένονται τα επόμενα 24ωρα σχετικά με την πιθανή είσοδο της Geely ως κατασκευαστής στην κατηγορία Hypercar του WEC από την επόμενη σεζόν.

Το WEC ενδέχεται να υποδεχθεί ακόμη έναν μεγάλο κατασκευαστή στην ήδη εντυπωσιακή σύνθεση της κατηγορίας Hypercar. Η Geely εξετάζει εδώ και μήνες την είσοδό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει δώσει το οριστικό «πράσινο φως» στο πρόγραμμα.

Οι εξελίξεις φαίνεται πλέον να μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Οι συζητήσεις γύρω από το project συνεχίζονται και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το εάν ο κινεζικός όμιλος θα βρίσκεται στο grid του WEC από το 2027.

Our #A424s are back where they belong. 💙 pic.twitter.com/xfekfSvm1S — Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) September 5, 2026

Η Alpine A424 μπορεί να γίνει η βάση της Geely

Σύμφωνα με το RACER, κρίσιμες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά τις 6 Ώρες του Φούτζι, και εκεί αναμένεται να ληφθούν βασικές αποφάσεις για το μέλλον του project. Το σχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση προβλέπει την απόκτηση από τη Geely ολόκληρου του αγωνιστικού προγράμματος Hypercar της Alpine, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν.

Αντί να ξεκινήσει την εξέλιξη ενός LMDh από το μηδέν, η Geely θα μπορούσε έτσι να χρησιμοποιήσει ως βάση το υπάρχον Alpine A424. Το Hypercar αναμένεται να δεχθεί περιορισμένες σχεδιαστικές αλλαγές, κυρίως στο εμπρός και πίσω μέρος, πριν περάσει από νέα διαδικασία ομολογκασιόν για το 2027.

Κομβικό ρόλο στο εγχείρημα θα μπορούσε να διατηρήσει η Signatech. Η γαλλική ομάδα είναι εκείνη που διαχειρίζεται σήμερα το εργοστασιακό πρόγραμμα της Alpine στο WEC και αναζητά τρόπο να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία μετά την αποχώρηση της γαλλικής μάρκας. Οι συζητήσεις με τη Geely είχαν προχωρήσει σημαντικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν να αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γύρω από τα συστήματα ελέγχου του αυτοκινήτου.

Morning, Fuji! 🇯🇵 FP1 and FP2 today, with plenty of sunshine over the Speedway 🌅 pic.twitter.com/ZMxV8RJH2E — Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) September 25, 2026

Τα εμπόδια πριν από την τελική συμφωνία

Παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί, το «deal» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν εμφανιστεί εταιρικά εμπόδια που σχετίζονται με τις παράλληλες συνεργασίες Renault Group και Geely σε αυτοκίνητα παραγωγής και μονάδες ισχύος.

Οι δύο όμιλοι έχουν ήδη σημαντικούς επιχειρηματικούς δεσμούς, μεταξύ άλλων μέσω της HORSE Powertrain, και αυτό προσθέτει ακόμη μία διάσταση στις διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση του αγωνιστικού προγράμματος.

Η χρονική πίεση είναι επίσης σημαντική. Η Alpine αποχωρεί από το Hypercar μετά το τέλος του 2026 και η Signatech θέλει να συνεχίσει χωρίς να μεσολαβήσει χρονιά απουσίας, κάτι που θα έκανε δυσκολότερη τη διατήρηση προσωπικού, οδηγών και της υπάρχουσας τεχνικής δομής.

Εφόσον το σχέδιο πάρει το τελικό «πράσινο φως», η Geely θα προστεθεί σε ένα εξαιρετικά ισχυρό grid κατασκευαστών. Ford και McLaren ετοιμάζονται επίσης για την κατηγορία Hypercar το 2027 και η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει το WEC σε ένα πρωτοφανές grid 10 εργοστασιακών ομάδων με δύο αυτοκίνητα η καθεμία, μαζί με την ιδιωτική Ferrari 499P της AF Corse.

Το Φούτζι, επομένως, μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό όχι μόνο για τη φετινή μάχη του πρωταθλήματος.