Ο Κίμι Αντονέλι θα έχει νέα μονάδα ισχύος στη Μόντσα, όμως η Mercedes HPP αποφάσισε να μην παρουσιάσει τώρα αναβάθμιση ADUO.

Ο Κίμι Αντονέλι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία δύσκολη αποστολή στο Grand Prix Ιταλίας. Η Mercedes θα τοποθετήσει στο μονοθέσιό του μία ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος, με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων και να εκκινεί από το πίσω μέρος του grid στη Μόντσα.

H απόφαση της Mercedes να βάλει νέα μονάδα ισχύος στην W17 του Ιταλού δημιούργησε συζήτηση σχετικά με το αν πρόκειται για αναβαθμισμένη προδιαγραφή (spec). Η γερμανική εταιρεία έχει το δικαίωμα για μία αναβάθμιση στο 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO. Στη Μόντσα, η Ferrari αναμένεται να αγωνιστεί με τη δεύτερη διαθέσιμη αναβάθμιση στον κινητήρα της.

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Η αναγκαστική αλλαγή της Mercedes

Η επιλογή της Μόντσα για αλλαγή στη μονάδα ισχύος δεν είναι τυχαία. Οι μεγάλες ευθείες, οι έντονες ζώνες φρεναρίσματος και οι δυνατότητες προσπεράσματος καθιστούν την ιταλική πίστα μία από τις λιγότερο επιζήμιες επιλογές για την έκτιση μιας τέτοιας ποινής. Από πρώτη άποψη, πάντως, η απόφαση δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί η Mercedes δεν περιμένει μέχρι να είναι έτοιμος ο αναβαθμισμένος κινητήρας, ώστε ο Αντονέλι να δεχθεί μία μόνο ποινή και να αποκτήσει παράλληλα τη νεότερη προδιαγραφή;

Η απάντηση βρίσκεται στο απόθεμα διαθέσιμων εξαρτημάτων του Ιταλού. Προβλήματα αξιοπιστίας και μονάδες που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές της Mercedes. Η ομάδα χρειάζεται να προσθέσει νέο κινητήρα στο διαθέσιμο σύνολο του Αντονέλι άμεσα, προκειμένου να καλύψει με ασφάλεια τα χιλιόμετρα που απομένουν έως το τέλος της σεζόν. Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη ισχύος και η πίστα της Μόντσα δεν «χαρίζεται» σε όσους δεν διαθέτουν ισχυρό κινητήρα.

Kimi Antonelli will take a grid penalty for the Italian Grand Prix as a result of a planned engine change



The Drivers' Championship leader will start from the back of the grid on Sunday#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QrrWylkzNj — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

Ο Τζορτζ Ράσελ έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχο αριθμό εξαρτημάτων, αλλά βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Οι δικές του μονάδες ισχύος έχουν υποστεί λιγότερες οριστικές αστοχίες, με αποτέλεσμα η Mercedes να δώσει παράταση στην επόμενη αλλαγή.

Η αναβάθμιση του ADUO μετατέθηκε

Η Mercedes εξασφάλισε μία πρόσθετη δυνατότητα ομολογκασιόν για το 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO. Όπως προέκυψε και από τη δεύτερη αξιολόγηση των κατασκευαστών, τα σχετικά δικαιώματα δεν είναι σωρευτικά: όταν ένας κατασκευαστής αποκτήσει μία ευκαιρία για συγκεκριμένο όριο υστέρησης, δεν μπορεί να λάβει δεύτερη για το ίδιο επίπεδο διαφοράς.

Η νέα προδιαγραφή του γερμανικού κινητήρα βρίσκεται υπό εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι έτοιμη για τη Μόντσα. Το ντεμπούτο της προγραμματίζεται για το σκέλος του πρωταθλήματος στην Αμερική τον Οκτώβριο, με το Grand Prix ΗΠΑ στο Όστιν και εκείνο του Μεξικού να αποτελούν τις επικρατέστερες επιλογές.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αντονέλι πιθανότατα θα χρειαστεί να προσθέσει και έκτη μονάδα ισχύος πριν ολοκληρωθεί η χρονιά. Αντίστοιχη πορεία αναμένεται να ακολουθήσει και ο Ράσελ, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ποινών για αμφότερους κατά το τελικό κομμάτι του πρωταθλήματος.

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