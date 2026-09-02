Η αγωνιστική δράση επιστρέφει αυτό το τριήμερo στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το «ναό της ταχύτητας» στη Μόντσα της Ιταλίας.

Έπειτα από μία εβδομάδα διακοπής, η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου με το Grand Prix Ιταλίας. Η 13η στάση της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Autodromo Nazionale Monza, μία από τις ταχύτερες και πιο εμβληματικές πίστες του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η μάχη του τίτλου φτάνει στην Ιταλία με τον Κίμι Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και με μία σημαντική ποινή που αναμένεται να τον στείλει στην τελευταία θέση της εκκίνησης. Παράλληλα, η Ferrari ετοιμάζεται για τον σημαντικότερο εντός έδρας αγώνα της, μπροστά στους χιλιάδες φίλους της που θα γεμίσουν τις κερκίδες της Μόντσα και θα έχει έναν ειδικό χρωματισμό στην SF-26.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα της Μόντσα

Η Μόντσα κατασκευάστηκε το 1922 και αποτέλεσε μέρος του πρώτου παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 το 1950. Έκτοτε έχει φιλοξενήσει το Grand Prix Ιταλίας κάθε χρονιά, με μοναδική εξαίρεση το 1980, όταν ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στην Ίμολα.

Η διαδρομή έχει μήκος 5,793 χλμ και αποτελείται από 11 στροφές, ενώ έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ναός της ταχύτητας». Οι οδηγοί κινούνται με τέρμα γκάζι περίπου στο 80% του γύρου, ενώ οι τελικές ταχύτητες ξεπερνούν τα 350 χλμ/ώρα. Τα μονοθέσια χρησιμοποιούν αεροδυναμικές διαμορφώσεις ιδιαίτερα χαμηλής κάθετης δύναμης, ώστε να περιορίσουν την αντίσταση στις μεγάλες ευθείες.

IT'S RACE WEEK IN ITALY! 🥰🇮🇹



We're back for Round 13 at Monza 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/t7xF4y2L7B — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Ο αγώνας της Κυριακής θα έχει διάρκεια 53 γύρων, με τη συνολική απόσταση να ανέρχεται στα 306,72 χλμ. Το ρεκόρ γύρου σε συνθήκες αγώνα ανήκει από το 2025 στον Λάντο Νόρις, με χρόνο 1:20,901.

Νικητής του περσινού Grand Prix ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Τις περισσότερες νίκες στη Μόντσα μεταξύ των οδηγών έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ, με πέντε ο καθένας, ενώ η Ferrari είναι η πολυνίκης ομάδα του αγώνα με 20 νίκες.

Η μάχη του τίτλου μεταφέρεται στην Ιταλία

Ο Κίμι Αντονέλι έρχεται στον εντός έδρας αγώνα του ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με 242 βαθμούς. Ο Ιταλός διαθέτει διαφορά 59 βαθμών από τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι είναι ισόβαθμοι στους 183, με τον οδηγό της Mercedes να βρίσκεται στη δεύτερη θέση λόγω των περισσότερων νικών του.

Η αποστολή του Αντονέλι στη Μόντσα, ωστόσο, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Mercedes έχει αποφασίσει να τοποθετήσει μία πλήρως καινούργια μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή και να αναμένεται να εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid.

Την ίδια στιγμή, ο Λάντο Νόρις έχει επιστρέψει δυναμικά στη μάχη, έχοντας κερδίσει διαδοχικά στην Ουγγαρία και την Ολλανδία. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται τέταρτος με 159 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Charles Leclerc με 155.

MONZA É ROSSA ❤️



No sight in Formula 1 is quite like the sea of Tifosi after a @ScuderiaFerrari win at home#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QQQ93SQ6ah August 31, 2026

Τα ελαστικά του GP Ιταλίας

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις μαλακότερες γόμες της σειράς της για το Grand Prix Ιταλίας. Η C3 θα είναι η σκληρή γόμα με το λευκό σιρίτι, η C4 η μεσαία με το κίτρινο και η C5 η μαλακή με το κόκκινο.

Παρά την επιλογή των μαλακότερων ελαστικών, η στρατηγική μίας στάσης θεωρείται το πιθανότερο σενάριο. Η φθορά δεν αναμένεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να επιβάλει δεύτερο pit stop, αν και οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν τη διαχείριση του πίσω άξονα.

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα GP Ιταλίας

Οι ελεύθερες δοκιμές και οι κατατακτήριες θα μεταδοθούν ζωντανά από το ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα προβληθεί από τον ANT1 και το ANT1+. Στο gMotion by Gazzetta θα μπορείτε να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από το τριήμερο του GP Ιταλίας, όπως επίσης τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα.

Την Δευτέρα στις 16:30 ώρα Ελλάδος παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με την ανάλυση όλων όσων θα γίνουν στο GP Ιταλίας.

Πρόγραμμα Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

16:30 – Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.