Εν μέσω καύσωνα, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μία άκρως συμβολική εμφάνιση στη Μόντσα πριν από το GP Ιταλίας, συνδέοντας το παρόν του με την ιστορία της Ferrari.

Ο Λιούις Χάμιλτον γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει ακόμη και την άφιξή του σε ένα Grand Prix σε γεγονός. Αυτή τη φορά, όμως, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα στην ιστορία της Ferrari. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε στη Μόντσα για τη media day οδηγώντας τη δική του, πρόσφατα ανακατασκευασμένη Ferrari F40.

Ντυμένος με μαύρο κοστούμι, καφέ παλτό και καπέλο, ο οδηγός της Scuderia μπήκε στο paddock με την κόκκινη F40, η οποία έφερε πινακίδα με τον αριθμό 44. Προτού συνεχίσει προς τις εγκαταστάσεις της ομάδας, σταμάτησε για φωτογραφίες, δημιουργώντας μία εικόνα που παρέπεμπε ευθέως στην πρώτη ημέρα του ως οδηγός της Ferrari στο Μαρανέλο.

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Από το όνειρο της παιδικής ηλικίας στη Μόντσα

Η επιλογή του αυτοκινήτου δεν ήταν τυχαία. Τον Ιανουάριο του 2025, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Μαρανέλο ως οδηγός της Ferrari, ο Χάμιλτον είχε φωτογραφηθεί δίπλα σε μία F40 έξω από το ιστορικό σπίτι του Έντσο Φεράρι. Η εικόνα εκείνη αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο της νέας του εποχής με τη Scuderia και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωτογραφίες της μεταγραφής του.

Η F40 είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του Βρετανού πολύ πριν φορέσει τα κόκκινα. Παρουσιάστηκε το 1987 για τα 40 χρόνια της Ferrari και ήταν το τελευταίο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε προσωπικά από τον Έντσο Φεράρι πριν από τον θάνατό του, το 1988. Η ωμή της σχεδίαση, ο V8 twin-turbo κινητήρας και η απουσία των ηλεκτρονικών βοηθημάτων που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα supercars την κατέστησαν ένα από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα του Μαρανέλο.

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξή του στη Μόντσα, ο Χάμιλτον είχε αποκαλύψει ότι κατάφερε να αποκτήσει τη δική του F40, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε από παιδί.

«Η δική μου F40. Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου για όσο μπορώ να θυμηθώ. Ως παιδί ονειρευόμουν ότι κάποτε θα αποκτούσα μία. Όταν πήγα στη Ferrari, φρόντισα να υπάρχει μία μαζί μου την πρώτη ημέρα στο Μαρανέλο. Τόσο μεγάλη σημασία έχει για εμένα», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

Μία άφιξη γεμάτη συμβολισμούς

Η εμφάνιση με την F40 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του τόπου και της χρονικής στιγμής. Η Μόντσα αποτελεί το αγωνιστικό σπίτι της Ferrari και το Grand Prix Ιταλίας είναι το σημαντικότερο τριήμερο της χρονιάς για τη Scuderia και τους tifosi.

Παράλληλα, η Ferrari τιμά φέτος τα 30 χρόνια από την πρώτη νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ στη Μόντσα με την ιταλική ομάδα. Η ειδική εμφάνιση της SF-26 είναι εμπνευσμένη από τη Ferrari του 1996, το αυτοκίνητο που σηματοδότησε την αρχή της εποχής που επανέφερε το Μαρανέλο στην κορυφή της Formula 1.

Πίσω από τους συμβολισμούς, πάντως, υπάρχει και το αγωνιστικό διακύβευμα. Ο Χάμιλτον φτάνει στη Μόντσα ισόβαθμος με τον Τζορτζ Ράσελ και 59 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

Η άφιξή του ολοκλήρωσε έναν μικρό συμβολικό κύκλο. Η Ferrari F40 που είχε επιλέξει για να συνοδεύσει την πρώτη ημέρα του στο Μαρανέλο είναι πλέον δική του, έχει επιστρέψει στη ζωή από τους ανθρώπους της Ferrari και τον οδήγησε στον «ναό της ταχύτητας» για το εντός έδρας Grand Prix της Scuderia.

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