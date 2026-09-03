Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρήκε μία Ferrari F40 ξεχασμένη σε γκαράζ για περισσότερα από 30 χρόνια και ανέθεσε την αποκατάστασή της στους ανθρώπους του Μαρανέλο.

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε αποχωριστεί ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του το 2025, δηλώνοντας πως μόνο ένα μοντέλο θα μπορούσε να τον κάνει να αλλάξει γνώμη: η Ferrari F40. Έναν χρόνο αργότερα, ο Βρετανός πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο, αποκτώντας το αυτοκίνητο που θεωρεί περισσότερο έργο τέχνης παρά ένα ακόμη πολύτιμο supercar.

Η συγκεκριμένη F40 δεν βρισκόταν, όμως, σε κατάσταση έκθεσης. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο οδηγός της Scuderia Ferrari, παρέμενε καλυμμένη με σκόνη σε ένα γκαράζ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο Χάμιλτον την έστειλε στο εργοστάσιο της Ferrari, όπου μηχανικοί της εταιρείας εργάστηκαν επί εβδομάδες για να την επαναφέρουν σε λειτουργική κατάσταση. Το ακριβές εύρος των εργασιών και το ποσό που κατέβαλε για την απόκτησή της δεν έχουν γίνει γνωστά.

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Το παιδικό όνειρο του Χάμιλτον

Η F40 κατέχει ξεχωριστή θέση στη σχέση του Χάμιλτον με τη Ferrari. Όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Μαρανέλο ως οδηγός της Scuderia, είχε φροντίσει να φωτογραφηθεί δίπλα σε ένα αντίτυπο του εμβληματικού μοντέλου. Αποκαλύπτοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πως πλέον διαθέτει τη δική του, ο 41χρονος περιέγραψε τη σημασία που είχε για εκείνον η συγκεκριμένη αγορά.

«Η δική μου F40. Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων μου και παραμένει τέτοιο από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Ως παιδί ονειρευόμουν να αποκτήσω μία. Όταν πήγα στη Ferrari, φρόντισα να έχω μία δίπλα μου την πρώτη ημέρα στο Μαρανέλο. Τόσο πολλά σημαίνει για εμένα», ανέφερε.

Η ιστορία του αυτοκινήτου ήταν εκείνη που έκανε τον Χάμιλτον να αποφασίσει ότι άξιζε να διασωθεί. Αντί να αναζητήσει μία ήδη αποκατεστημένη F40, επέλεξε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο για περισσότερα από 30 χρόνια.

«Αυτά τα αυτοκίνητα είναι έργα τέχνης και εξαιρετικά σπάνια. Όταν βρήκα το συγκεκριμένο, καλυμμένο με σκόνη έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες μέσα σε ένα γκαράζ, ήξερα ότι έπρεπε να το πάρω μαζί μου. Πρώτα στο Μαρανέλο, όπου οι κορυφαίοι μηχανικοί και τεχνικοί του εργοστασίου εργάστηκαν επί εβδομάδες για να το επαναφέρουν στη ζωή», πρόσθεσε.

Ο Χάμιλτον προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες από τη διαδικασία αποκατάστασης, χωρίς προς το παρόν να αποκαλύψει πότε ή με ποια μορφή θα δημοσιευθεί το σχετικό υλικό.

Lewis Hamilton leaving Ferrari Factory with his F40 and all the mechanic standing there filming him 🥺❤️ pic.twitter.com/vBPe4AXzMK September 1, 2026

Πόσο κοστίζει σήμερα μία Ferrari F40

Η Ferrari κατασκεύασε περίπου 1.315 F40 από το 1987 έως το 1992. Το μοντέλο δημιουργήθηκε για τα 40 χρόνια της εταιρείας και αποτέλεσε το τελευταίο αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε όσο ζούσε ο Έντσο Ferrari.

Ο V8 κινητήρας των 2,9 λίτρων με δύο turbo αποδίδει 478 ίππους, ενώ συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ferrari, η F40 επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 324 χλμ/ώρα.

Η αξία της έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Μία καλοδιατηρημένη F40 δρόμου μπορεί σήμερα να κοστίζει περίπου 2,5 έως 4,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τα χιλιόμετρα, την αυθεντικότητα των εξαρτημάτων, το ιστορικό ιδιοκτησίας και την πιστοποίησή της. Σύμφωνα με τη Hagerty, η ενδεικτική αξία ενός αυτοκινήτου του 1990 σε καλή κατάσταση υπολογίζεται στα 3,4 εκατ. δολάρια.

Τα εξαιρετικά σπάνια αντίτυπα με ιδιαίτερο ιστορικό μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλότερα. Τον Αύγουστο του 2026, μία F40 του 1991 που είχε παραδοθεί καινούργια στον πρώην πρόεδρο της Chrysler, Λι Ιακόκα, και είχε διανύσει μόλις 320 μίλια, πωλήθηκε για 8,365 εκατ. δολάρια.

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