Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διένυσε 936 χλμ. με μία φόρτιση

Από την Τσεχία έως την Βόρεια Θάλασσα, το μεγάλο εφταθέσιο SUV κάλυψε 936 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία στάση για φόρτιση στη διαδρομή.

Για όσους ακόμα ασχολούνται με το «άγχος της φόρτισης», τα νέα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εργοστασιακή τους κατανάλωση ενέργειας και την αυτονομία, σε πραγματικές μάλιστα συνθήκες, επιτυγχάνοντας εμβέλεια με μια φόρτιση που περιλαμβάνει τη διάσχιση της... μισής Ευρώπης.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Αυτό ήταν το ερώτημα στο οποίο θέλησαν να απαντήσουν δύο υπάλληλοι της Škoda που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του νέου SUV Peaq. Πήραν το τιμόνι της επταθέσιας έκδοσης και ξεκίνησαν ένα ταξίδι που τελικά κάλυψε 936 χιλιόμετρα, αριθμό ρεκόρ, τον οποίο δεν πίστευαν αρχικά ούτε αυτοί που το πέτυχαν. Οι Marek Jež και Jakub Krs πίστευαν ότι το Peaq θα μπορούσε να ξεπεράσει την τιμή αυτονομίας κατά WLTP, αλλά όχι τόσο.

Επέλεξαν την Ολλανδία ως προορισμό για την απόπειρα κατάρριψης του ρεκόρ τους. Η διαδρομή ξεκίνησε από το εργοστάσιο Mladá Boleslav, όπου παράγεται το Peaq, και πέρασε από τη Γερμανία, κατά μήκος δευτερευόντων δρόμων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη τους βοήθησε να βρουν την καλύτερη επιλογή. Αρχικός στόχος ήταν η άφιξη στο Άμστερνταμ, περίπου 850 χιλιόμετρα μακριά, χωρίς φόρτιση, ο οποίο θα θεωρούταν ήδη μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο ο Jakub ήταν ακόμη πιο αισιόδοξος, πιστεύοντας ότι το όριο των 900 χιλιομέτρων μπορούσε να είναι εφικτό.

Τόσο μακριά, όσο κανείς δεν πίστευε

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την προσπάθεια ήταν ένα Škoda Peaq 90 παραγωγής, εξοπλισμένο με μπαταρία 91 kWh (καθαρή ισχύς 86 kWh), ηλεκτροκινητήρα 210 kW, κίνηση στους πίσω τροχούς, ζάντες 19 ιντσών και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης παραγωγής. Πριν από την αναχώρηση, έλαβε μία επιπλέον τροποποίηση: Το κάλυμμα της θύρας φόρτισης σφραγίστηκε. Το όλο εγχείρημα παρακολουθούνταν επίσημα από την αρχή πιστοποίησης TÜV Süd, ενώ εκπρόσωποι του Τσεχικού Βιβλίου Ρεκόρ ήταν επίσης πρόθυμοι να δουν το αποτέλεσμα.

Από την Τσεχική Δημοκρατία, το Peaq κατευθύνθηκε προς τη Γερμανία, και συγκεκριμένα την περιοχή της Σαξονίας. Η διαδρομή συχνά εκτεινόταν κατά μήκος χωραφιών με ηλίανθους, ενώ δεντρόφυτοι δρόμοι συνόδευαν μεγάλο μέρος του ταξιδιού. Ο ποταμός Σπρέε συνόδευε το πλήρωμα κατά το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής διαδρομής, ενώ του διέσχισαν επίσης τον ποταμό Έλβα.

Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της διαδρομής έγινε τόσο ελπιδοφόρα που, οι Marek Jež και Jakub Krs άρχισαν να συζητούν μια επέκταση της σχεδιαζόμενης διαδρομής. «Αντί να σταματήσουμε στο Άμστερνταμ, ας οδηγήσουμε μέχρι τη θάλασσα», συμφώνησαν. Αυτή η απόφαση πρόσθεσε περίπου 50 χιλιόμετρα στο αρχικό σχέδιο.

Η τελευταία ενεργειακή ικμάδα της μπαταρίας, που αρχικά φορτίστηκε στο εργοστάσιο Mladá Boleslav, καταναλώθηκε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στις παραλίες του Zandvoort. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου, οι κερκίδες από το Grand Prix της Formula 1 του προηγούμενου Σαββατοκύριακου εξακολουθούσαν να αποσυναρμολογούνται. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, ο Marek και ο Jakub γνώριζαν ότι είχαν πετύχει τον στόχο τους.

Είχαν διανύσει 936 χιλιόμετρα και κατέγραψαν κατανάλωση ενέργειας μόλις 9,2 kWh/100 km. Αυτό αντιπροσωπεύει όχι μόνο τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ για ένα SUV Peaq και ένα ηλεκτρικό επταθέσιο SUV γενικότερα, αλλά και ένα επίσημα αναγνωρισμένο τσεχικό ρεκόρ στην κατηγορία της μεγαλύτερης απόστασης που διανύθηκε από ηλεκτρικό όχημα με μία μόνο φόρτιση.