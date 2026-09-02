Zeekr: Στο Top 3 των premium ηλεκτρικών στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Η Zeekr ξεπέρασε τις 100 ταξινομήσεις στο πρώτο επτάμηνο του 2026 ενισχύοντας την γκάμα της με τα νέα 7GT και 9X.

Θετικό εμπορικό πρόσημο κατέγραψε η Zeekr στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2026, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στις ταξινομήσεις των premium αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) με μερίδιο που ξεπέρασε το 11% στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στη συνολική εικόνα του πρώτου επταμήνου (Ιανουάριος–Ιούλιος 2026), η μάρκα του ομίλου Geely τοποθετείται στην 4η θέση της αντίστοιχης κατηγορίας στην Ελλάδα, έχοντας υπερβεί το όριο των 100 ταξινομήσεων από την αρχή του έτους.

Η εμπορική δραστηριότητα της κινεζικής premium φίρμας στην εγχώρια αγορά βασίστηκε αρχικά στα μοντέλα Zeekr X (compact crossover), 001 (shooting brake) και το SUV 7X. Πρόσφατα, η διαθέσιμη γκάμα εμπλουτίστηκε με το Zeekr 7GT, ένα ηλεκτρικό Gran Turismo μοντέλο βασισμένο σε αρχιτεκτονική 800V. Το 7GT προσφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης 10–80% σε 13 λεπτά, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ απέσπασε αξιολόγηση 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP με βάση τα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026.

Είσοδος στα μεγάλα SUV με το υβριδικό 9X

Το επόμενο διάστημα η Zeekr σχεδιάζει την είσοδό της στην κατηγορία των πολυτελών SUV μεγάλων διαστάσεων με το Zeekr 9X. Σε αντίθεση με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας, το 9X χρησιμοποιεί τεχνολογία Super Hybrid, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ έως 897 ίππους και επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,1 δευτερόλεπτα.

Η GEO Mobility Hellas (θυγατρική της Union Group) έχει αναλάβει την εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της Zeekr στην ελληνική αγορά, παράλληλα με την εκπροσώπηση της Geely.