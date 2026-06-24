Skoda Peaq: Παρουσιάστηκε η νέα 7θέσια ηλεκτρική ναυαρχίδα (vid)

Το Peaq γίνεται το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της Skoda με μήκος που ξεπερνά τα 4,8 μέτρα, αυτονομία έως 640 χιλιόμετρα και χώρους που θυμίζουν lounge.

Η Skoda διευρύνει σημαντικά την ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας επίσημα το Peaq, ένα μοντέλο που τοποθετείται πλέον στην κορυφή της αμιγώς ηλεκτρικής της οικογένειας. Βασισμένο στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+, το Peaq αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας στην κατηγορία των μεγάλων SUV, προσφέροντας επταθέσια διάταξη και premium χαρακτηριστικά άνεσης. Με το λανσάρισμα αυτό, η τσέχικη φίρμα διπλασιάζει το ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο μαζί με το μικρότερο Epiq, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών για μεγάλα οικογενειακά ταξίδια.

Το νέο μοντέλο φέρνει μαζί του αρκετές τεχνολογικές και σχεδιαστικές πρωτιές για τη μάρκα, όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών και η κάθετα τοποθετημένη οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα με την ενσωμάτωση αμφίδρομης φόρτισης, ενώ η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ξεπερνά τα 50 κιλά στο αμάξωμα και την καμπίνα, υπογραμμίζοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα της κατασκευής.

Σχεδίαση και αεροδυναμική

Η εξωτερική εμφάνιση του Skoda Peaq ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα "Modern Solid", η οποία αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι λιτές και μινιμαλιστικές, με τη νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ να κυριαρχεί τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω φωτιστικά σώματα LED. Στην κορυφή της μάσκας δεσπόζει το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, το οποίο αντικαθιστά την παραδοσιακή γρίλια και ενσωματώνει τους απαραίτητους αισθητήρες για τα συστήματα υποβοήθησης.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το Peaq με μήκος 4.874 χλστ. είναι κατά 116 χλστ. μακρύτερο από το Kodiaq, ενώ το μεταξόνιο των 2.965 χλστ. υπόσχεται κορυφαίους εσωτερικούς χώρους. Παρά τον μεγάλο όγκο του, οι σχεδιαστές πέτυχαν έναν εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd = 0,249). Σε αυτό συμβάλλουν λύσεις όπως το ενεργό κλαπέτο στον εμπρός προφυλακτήρα, τα αεροδυναμικά καλύμματα των τροχών, οι χωνευτές χειρολαβές που αναδιπλώνονται στο αμάξωμα και η ειδικά διαμορφωμένη οροφή. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο παρμπρίζ είναι οι τρεις μικρές φιγούρες ποδηλατών, μια διακριτική αναφορά στις ρίζες της Skoda από την εποχή της παραγωγής ποδηλάτων Slavia.

Lounge εσωτερικό και ψηφιακές καινοτομίες

Η καμπίνα του Peaq έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την άνεση μιας αίθουσας αναμονής (lounge) για έως και επτά ενήλικες επιβάτες. Η πρακτικότητα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, καθώς στην πενταθέσια διάταξη ο χώρος αποσκευών αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο των 935 λίτρων, ενώ ακόμα και με τις επτά θέσεις σε χρήση απομένουν 299 λίτρα για τις αποσκευές. Επιπλέον, ένα frunk 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό προσφέρει ιδανικό χώρο για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Για την αναβάθμιση της εμπειρίας διατίθεται το προαιρετικό "Relax Package", το οποίο περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα AGR με λειτουργίες μασάζ και αερισμού, ηλεκτρικά υποπόδια, καθώς και ένα premium ηχοσύστημα της Sonos με 16 ηχεία και ισχύ 755 W.

Στο ταμπλό, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το σύστημα infotainment των 13,6 ιντσών, το οποίο για πρώτη φορά σε Skoda τοποθετείται κάθετα. Βασίζεται σε πλατφόρμα Android, προσφέροντας ένα πλήρως ανασχεδιασμένο interface με εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης. Η συνδεσιμότητα ενισχύεται μέσω της εφαρμογής MySkoda, η οποία υποστηρίζει Remote Charging και Plug & Charge, ενώ εισάγεται και η λειτουργία "Camp Mode". Αυτή επιτρέπει στον κλιματισμό να διατηρεί σταθερά τη θερμοκρασία και την παροχή φρέσκου αέρα κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης στο αυτοκίνητο, εφόσον η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.

Μπαταρίες έως 91 kWh

Το Skoda Peaq θα είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές μπαταρίας και τρεις εκδόσεις ισχύος. Η εισαγωγική έκδοση Peaq 60 εφοδιάζεται με μπαταρία 63 kWh (59 kWh καθαρή), αποδίδει 150 kW (204 ίππους) στον πίσω άξονα και προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 450 χιλιόμετρα. Στην κορυφή βρίσκονται οι εκδόσεις Peaq 90 και Peaq 90x, οι οποίες χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη μπαταρία στην ιστορία της Skoda, χωρητικότητας 91 kWh (86 kWh καθαρή). Το Peaq 90 είναι πισωκίνητο με ισχύ 210 kW και εξασφαλίζει τη μέγιστη αυτονομία των 640 χλμ., ενώ το τετρακίνητο Peaq 90x αποδίδει 220 kW, προσθέτοντας έναν ασύγχρονο κινητήρα στον εμπρός άξονα.

Στον τομέα της φόρτισης, η αρχιτεκτονική του Peaq επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% σε 27 λεπτά για τη μικρή μπαταρία και σε 28 λεπτά για τη μεγάλη. Η χρηστικότητα του SUV ενισχύεται από τη δυνατότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τους 2 τόνους στην τετρακίνητη έκδοση, καθώς και από την υποστήριξη αμφίδρομης φόρτισης (V2L, V2H και V2G) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμα και του σπιτιού. Στο κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, το Peaq διαθέτει ανάρτηση MacPherson εμπρός και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων με ταμπούρα χαμηλής συντήρησης, ενώ η λειτουργία one-pedal driving επιτρέπει την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος μέσω της ανάκτησης ενέργειας.

Από το λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμη και η γνώριμη έκδοση Sportline, η οποία τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του μεγάλου SUV με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα, ζάντες 20 ή 21 ιντσών και all-black αισθητική στην καμπίνα με σπορ καθίσματα αυξημένης πλευρικής στήριξης. Στον τομέα της ασφάλειας, το Peaq έρχεται με στάνταρ 10 αερόσακους και μια πλήρη σουίτα συστημάτων, όπως το Front Assist και το Crossroad Assist, ενώ το προαιρετικό Travel Assist 3.0 εισάγει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αντίδρασης στους φωτεινούς σηματοδότες.