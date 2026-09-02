Η McLaren Racing θα γίνει ακόμη μία ομάδα που θα αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα με περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, την οποία εμπνεύστηκε από τη Ferrari.

Η McLaren αναμένεται να αγωνιστεί στο Grand Prix Ιταλίας μία από τις σημαντικότερες τεχνικές προσθήκες της MCL40. Η ομάδα του Ουόκινγκ θα χρησιμοποιήσει και στα δύο μονοθέσιά της τη νέα περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, την οποία είδαμε για πρώτη φορά στη Ferrari κατά τις χειμερινές δοκιμές.

Η συγκεκριμένη λύση, στην οποία ορισμένοι έδωσαν το προσωνύμιο «Macarena», περιστρέφεται κατά 180 μοίρες ανάμεσα στη διαμόρφωση των στροφών και στη λειτουργία χαμηλής αντίστασης στις ευθείες. Με αυτόν τον τρόπο, η πτέρυγα μπορεί να παράγει το απαραίτητο κάθετο φορτίο όταν το μονοθέσιο στρίβει και να περιορίζει το drag όταν απαιτείται υψηλή τελική ταχύτητα.

Στη McLaren πήγαν ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας όνομα στην αεροδυναμική λύση, η οποία λέγεται πλέον «H-Wing».

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Από την Αυστρία στο ντεμπούτο της Μόντσα

Η McLaren άρχισε να εξελίσσει τη δική της εκδοχή έχοντας δει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λύσης της Ferrari. Το πρώτο πρωτότυπο μεταφέρθηκε στο GP Αυστρίας, όμως ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε μέσα στο γκαράζ δεν επέτρεψε στην ομάδα να το δοκιμάσει στις ελεύθερες δοκιμές.

Μία αναθεωρημένη έκδοση τοποθετήθηκε στην MCL40 κατά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ουγγαρίας. Στόχος εκείνης της εμφάνισης δεν ήταν η άμεση χρησιμοποίησή της στον αγώνα, αλλά η συλλογή δεδομένων ενόψει των επόμενων σιρκουί χαμηλού αεροδυναμικού φορτίου.

Η Μόντσα αποτελεί την πρώτη πίστα στην οποία η McLaren θεωρεί ότι μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα της H-Wing. Οι μεγάλες ευθείες και το υψηλό ποσοστό του γύρου με τέρμα γκάζι καθιστούν τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την απόδοση του μονοθεσίου.

Γιατί ονομάστηκε H-Wing

Η ονομασία της νέας πτέρυγας δεν είναι αναφορά στα διαστημόπλοια του Star Wars. Προέρχεται από το γράμμα «H» στο λογότυπο της Etihad, το οποίο βρίσκεται στην πίσω επιφάνεια της πτέρυγας της MCL40. Το συγκεκριμένο γράμμα διασχίζει την κεντρική γραμμή της πτέρυγας, ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης της λειτουργίας ευθείας. Η σύμπτωση αυτή έδωσε στη McLaren την ευκαιρία να συνεχίσει μία παράδοση που είχε δημιουργηθεί με μία άλλη διάσημη καινοτομία της.

Το 2010 η ομάδα είχε παρουσιάσει το F-duct, το οποίο επέτρεπε την ελεγχόμενη διακοπή της ροής του αέρα στην πίσω πτέρυγα και πρόσφερε υψηλότερη τελική ταχύτητα. Η ονομασία του είχε προκύψει από το γράμμα «F» του λογοτύπου της Vodafone, το οποίο βρισκόταν στο ρύγχος, κοντά στην είσοδο του αεραγωγού.

Η H-Wing αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης που έχει προετοιμάσει η McLaren για τη Μόντσα. Η ομάδα θα αξιολογήσει επίσης μικρότερες αλλαγές στο αμάξωμα και στις αεροδυναμικές επιφάνειες προτού αποφασίσει την τελική διαμόρφωση για τις κατατακτήριες και τον αγώνα.

Ο τεχνικός διευθυντής της McLaren, Νιλ Χούλντεϊ, επιβεβαίωσε ότι η νέα πίσω πτέρυγα θα βρεθεί στην πίστα από την αρχή του αγωνιστικού τριημέρου, μαζί με τις υπόλοιπες επιλογές χαμηλού drag.

«Φέραμε όσα θεωρούμε απαραίτητα για να είμαστε ανταγωνιστικοί, μαζί με μία νέα πίσω πτέρυγα χαμηλού drag και την πρώτη χρήση της H-Wing», δήλωσε.

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