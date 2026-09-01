Επιχείρηση «ΚΟΜΒΟΣ»: Η Τροχαία επιστρατεύει AI, drones και 235 κάμερες για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή από σήμερα το σύστημα Traffic Commander και η ομάδα ΚΟΜΒΟΣ της ΕΛ.ΑΣ. Το ψηφιακό κέντρο και οι τομείς προτεραιότητας.

Η έναρξη του φθινοπώρου σηματοδοτεί παραδοσιακά την επιστροφή της αστικής συμφόρησης στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θέτουν σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας, υπό την ονομασία Επιχείρηση «ΚΟΜΒΟΣ», σε συνδυασμό με την ψηφιακή πλατφόρμα «Traffic Commander».

Πρόκειται για ένα σύστημα επιτήρησης και συντονισμού που λειτούργησε πιλοτικά κατά τους θερινούς μήνες και πλέον αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει την καθημερινή ροή οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες. Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η ταχύτατη απομάκρυνση των μικροσυμβάντων (όπως υλικές ζημιές ή μηχανικές βλάβες), τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το φαινόμενο «ντόμινο» που παραλύει τις κεντρικές αρτηρίες.

Το ψηφιακό στρατηγείο και η αρχιτεκτονική του Traffic Commander

Ο επιχειρησιακός πυρήνας του συστήματος εδρεύει στον πλήρως εκσυγχρονισμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ), στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Εκεί συγκλίνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 24 διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών πλοήγησης, αναφορών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεδομένων οδικών έργων και μετεωρολογικών σταθμών.

Την οπτική κάλυψη εξασφαλίζει ένα δίκτυο 235 καμερών κυκλοφορίας υψηλής ευκρίνειας τοποθετημένων σε καίριους οδικούς κόμβους, ενώ στον εξοπλισμό προστίθενται 10 επιχειρησιακά drones, τα οποία παρέχουν εναέρια εικόνα σε περιπτώσεις εκτεταμένης συμφόρησης ή έκτακτων περιστατικών. Μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI), το σύστημα αναλύει τα δεδομένα κυκλοφοριακού φόρτου, προβλέπει σημεία επικείμενης εμπλοκής και υποδεικνύει άμεσες τροποποιήσεις, όπως αναπροσαρμογή των κύκλων σηματοδότησης και στοχευμένη αποστολή δυνάμεων.

Η επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. και ο χρόνος απόκρισης

Στο πεδίο, η εφαρμογή του σχεδίου βασίζεται στη νεοσύστατη επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., η οποία στελεχώνεται από περισσότερους από 138 αστυνομικούς. Το προσωπικό αυτό είναι κατανεμημένο τόσο στο κέντρο επιχειρήσεων του ΘΕΠΕΚ όσο και στους δρόμους, με έμφαση στις ευέλικτες ομάδες δικυκλιστών της Τροχαίας.

Η επιχειρησιακή φιλοσοφία εστιάζει στην προληπτική και άμεση επέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, το κέντρο ελέγχου καλείται να διαχειρίζεται καθημερινά έναν όγκο περίπου 50.000 κυκλοφοριακών μικροσυμβάντων και διακυμάνσεων ροής. Στόχος είναι οι μοτοσικλετιστές να φτάνουν στο σημείο εμπλοκής πριν καν υπάρξει κλήση από πολίτη στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθετώντας τη γραφειοκρατία των απλών συγκρούσεων, μετακινώντας ακινητοποιημένα οχήματα και αποτρέποντας την παράνομη στάθμευση που στερεί λωρίδες κυκλοφορίας.

Η χαρτογράφηση των 54 σημείων υψηλού κινδύνου

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε λεπτομερή χαρτογράφηση του λεκανοπεδίου, ορίζοντας 54 κομβικά σημεία παρέμβασης κατανεμημένα σε έξι βασικούς τομείς ευθύνης:

Τομέας Αθηνών: Λεωφόρος Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, άξονας Λεωφόρου Αλεξάνδρας – Λεωφόρου Κηφισίας και Αρδητού – Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βορειοανατολική Αττική: Άξονες Λεωφόρου Κηφισίας και Λεωφόρου Μεσογείων, με εστίαση στους ενδιάμεσους ανισόπεδους και ισόπεδους κόμβους.

Νοτιοανατολική Αττική: Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Ηλιούπολη).

Παραλιακό Μέτωπο & Καλλιθέα: Λεωφόρος Ποσειδώνος σε όλο το μήκος της διαδρομής αυξημένης επιβάρυνσης.

Τομέας Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Δυτική Αττική: Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού και κομβικά σημεία της ζώνης Ασπροπύργου.

Από την πλευρά της ηγεσίας της Τροχαίας Αττικής -υπό τον ταξίαρχο Σωτήρη Καλταμπάνη- διατυπώνεται η εκτίμηση ότι η έγκαιρη αποσυμφόρηση και η διαχείριση των συμβάντων μπορούν να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας κατά 20% έως 25% στα κρίσιμα σημεία. Το ουσιαστικό «κρας τεστ» για την Επιχείρηση ΚΟΜΒΟΣ, ωστόσο, θα καταγραφεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, με την πλήρη επιστροφή της σχολικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, όπου θα φανεί αν η ψηφιακή διαχείριση επαρκεί για να δώσει πραγματική ανάσα στις μετακινήσεις της πρωτεύουσας.