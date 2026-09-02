Στόχος της Scuderia Ferrari είναι η νίκη στη Μόντσα και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κάνει ειδική προετοιμασία για τον εντός έδρας αγώνα της.

Η Ferrari επιστρέφει μπροστά στους τιφόζι με μία SF-26 προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Μόντσα και με μία κρίσιμη απόφαση να παραμένει ανοιχτή. Στην Ιταλία δεν αρκεί να διαθέτεις το μονοθέσιο με τη μικρότερη πίσω πτέρυγα. Η ταχύτητα στις ευθείες πρέπει να συνδυάζεται με σταθερότητα στα ισχυρά φρεναρίσματα και επαρκή πρόσφυση στις γρήγορες στροφές. Σε αυτό το λεπτό όριο θα επιχειρήσει να κινηθεί, έχοντας προετοιμάσει ένα σύνθετο τεχνικό πλάνο για τον εντός έδρας αγώνα της.

Η Scuderia φτάνει στο GP Ιταλίας έχοντας επιστρέψει από τη θερινή διακοπή με μία νέα αεροδυναμική βάση, αλλά χωρίς να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εξέλιξής της. Αντί να περιμένει μέχρι να είναι έτοιμη μία μεγάλη αναβάθμιση, το Μαρανέλο επέλεξε να χωρίσει τη δουλειά σε διαφορετικά στάδια. Το πρώτο παρουσιάστηκε στο Ζάντβορτ, το δεύτερο προσαρμόστηκε ειδικά για τη Μόντσα και ένα ακόμη μέρος θα ακολουθήσει αργότερα.

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Η Μόντσα αλλάζει τις προτεραιότητες

Οι μεγάλες ευθείες του «ναού της ταχύτητας» ευνοούν παραδοσιακά τα μονοθέσια με ισχυρούς κινητήρες και υψηλή αεροδυναμική αποδοτικότητα. Αυτό μπορεί θεωρητικά να δώσει ένα πλεονέκτημα στις ομάδες με μονάδες ισχύος της Mercedes και της Red Bull-Ford, αυξάνοντας την πίεση στη Ferrari.

Η προσέγγιση του Μαρανέλο δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση μίας μικρότερης πίσω πτέρυγας. Η ενεργή αεροδυναμική και η λειτουργία ευθείας επιτρέπουν στα μονοθέσια του 2026 να μειώνουν το drag χωρίς να θυσιάζουν στον ίδιο βαθμό το κάθετο φορτίο στις στροφές.

Για αυτόν τον λόγο δεν θα υπάρξει μία εντελώς ξεχωριστή πίσω πτέρυγα προδιαγραφών Μόντσα. Η Ferrari θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα κατασκευή, αφαιρώντας τα πρόσθετα πτερύγια που συνόδευαν τη διαμόρφωση υψηλού φορτίου στην Ουγγαρία και στην Ολλανδία. Οι μηχανικοί θα επιχειρήσουν να βρουν την απαιτούμενη ταχύτητα μέσα από μία σειρά μικρότερων αλλαγών στο αμάξωμα και, κυρίως, στο κάτω μέρος της SF-26.

Now that’s a good looking washing line 😉 Unveiling our new Monza team kit 💫🔴 pic.twitter.com/cZwO5QPyws August 31, 2026

Η απάντηση βρίσκεται στο πάτωμα

Η Ferrari έχει προετοιμάσει μία ειδική διαμόρφωση του πατώματος για τη Μόντσα. Στόχος δεν είναι μόνο η παραγωγή κάθετου φορτίου, αλλά και η πιο καθαρή διέλευση του αέρα κάτω και γύρω από το μονοθέσιο, ώστε να περιοριστεί η συνολική αεροδυναμική αντίσταση. Στην περιοχή των εμπρός κάθετων στοιχείων θα επιστρέψει μία λύση που είχε εμφανιστεί στην Αυστρία και στη Μεγάλη Βρετανία.

Η επιλογή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ferrari διαχειρίζεται πλέον την εξέλιξη της SF-26. Το νεότερο πάτωμα παραμένει η βάση του μονοθεσίου, αλλά ορισμένα εξαρτήματά του μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πίστας. Ένα από τα στοιχεία που τελικά δεν θα αφαιρεθούν είναι το μικρό πτερύγιο μπροστά από την εξάτμιση. Το εξάρτημα, γνωστό ως FTM, είχε δοκιμαστεί χωρίς να βρίσκεται στο μονοθέσιο στην Αυστρία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Σπα και τη Μόντσα.

Η Ferrari επανεξέτασε την αφαίρεσή του για τον εντός έδρας αγώνα, καθώς θα μπορούσε να καθαρίσει τη ροή του αέρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αποφάσισε, όμως, ότι η μικρή μείωση του drag δεν αντιστάθμιζε την απώλεια κάθετου φορτίου και επέλεξε να αναζητήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε άλλα σημεία.

Ο νέος κινητήρας είναι έτοιμος

Πέρα από την αεροδυναμική, η Ferrari διαθέτει ακόμη ένα όπλο για τη Μόντσα. Η νέα προδιαγραφή του κινητήρα εσωτερικής καύσης έχει ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη, όμως σύμφωνα με το The Race, η Scuderia δεν έχει αποφασίσει αν θα τη χρησιμοποιήσει στο GP Ιταλίας. Η αναβάθμιση προέκυψε από τη δεύτερη δυνατότητα εξέλιξης που είχε ήδη εξασφαλίσει η Ferrari μέσω του μηχανισμού ADUO.

Το δίλημμα της Ferrari αφορά κυρίως τη διαχείριση του αγωνιστικού αποθέματος. Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τρεις κινητήρες εσωτερικής καύσης και τρία turbo.

Εάν αυτό γίνει στη Μόντσα, οι δύο οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους φρέσκο κινητήρα σε μία πίστα όπου η ισχύς έχει ιδιαίτερη σημασία.

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