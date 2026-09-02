Ο Ισάκ Χατζάρ συνεχίζει την αποθεραπεία μετά τον τραυματισμό στον καρπό και η αυστριακή ομάδα διατηρεί τον Λίαμ Λόσον δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν με τον Γιούκι Τσουνόντα να συνεχίζει στην RB.

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ισάκ Χατζάρ δεν θα συμμετάσχει ούτε στο επερχόμενο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα. Ο 21χρονος Γάλλος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το κάταγμα στον καρπό που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας στην καλοκαιρινή διακοπή, τραυματισμός που τον ανάγκασε να παρακολουθήσει από το γκαράζ και τον αγώνα στο Ζάντβορτ. Παρότι στην αυστριακή ομάδα υπήρχε αρχικά αισιοδοξία ότι θα ήταν έτοιμος για τον «Ναό της Ταχύτητας», αποφασίστηκε να μην αναληφθεί κανένα περιττό ρίσκο πριν ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάστασή του.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση και των δύο ομάδων της Red Bull παραμένει αμετάβλητη για το ιταλικό τριήμερο. Ο Λίαμ Λόσον θα οδηγήσει εκ νέου τη Red Bull RB22 στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα επιστρέφει και διατηρεί το μπάκετ της Racing Bulls (VCARB 03) δίπλα στον Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Ahead of the weekend in Monza, an update from the Team 💙



Keep pushing, Isack 🤝#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fWKRAPGcis — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2026

Αμετάβλητες συνθέσεις μετά τις θετικές εντυπώσεις του Ζάντβορτ

Τόσο ο Λόσον όσο και ο Τσουνόντα άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους στην Ολλανδία. Ο Νεοζηλανδός τερμάτισε στην 7η θέση εκκινώντας από την 8η με τη Red Bull, ενώ ο Ιάπωνας άγγιξε τη βαθμολογούμενη δεκάδα μένοντας τελικά στην 11η θέση με τη Racing Bulls, με αμφότερους να κινούνται πολύ κοντά στον ρυθμό των teammate τους στις κατατακτήριες δοκιμές.

«Είναι ευχάριστο να ακούμε ότι ο Ισάκ αναρρώνει καλά και θα επιστρέψει σύντομα στο μονοθέσιο, όμως είναι σπουδαίο για μένα να έχω άλλο ένα αγωνιστικό τριήμερο με την ομάδα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Λίαμ Λόσον. «Το Ζάντβορτ μου έδωσε ένα πολύ χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς με το αυτοκίνητο. Έχοντας πίσω μου ένα πλήρες τριήμερο με αγώνα Sprint, έρχομαι στη Μόντσα κατανοώντας πολύ καλύτερα το μονοθέσιο και τι ακριβώς χρειάζομαι από αυτό. Είναι μια εντελώς διαφορετική πίστα με νέες προκλήσεις, αλλά ανυπομονώ να χτίσω πάνω στο προηγούμενο τριήμερο».

Ο έτερος αναπληρωματικός οδηγός του οργανισμού, ο Αγιούμου Ιβάσα, θα καθίσει στο κόκπιτ της RB22 του Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών (FP1) της Παρασκευής.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.