Η Tesla ανοίγει το φάκελο με τα στοιχεία που οδήγησαν στην έγκριση του συστήματος σε πέντε χώρες, πιέζοντας για πανευρωπαϊκό «πράσινο φως» στις 6 Οκτωβρίου.

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας ενόψει των ρυθμιστικών αποφάσεων στις Βρυξέλλες, η Tesla έδωσε στη δημοσιότητα έναν ανοιχτό πίνακα δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία ασφαλείας του συστήματος FSD (Supervised). Πρόκειται για τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία που είχαν κατατεθεί τον Απρίλιο του 2026 στην ολλανδική αρχή οχημάτων (RDW) και αποτέλεσαν τη βάση για την πρώτη επίσημη έγκριση του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία της εταιρείας έρχεται σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, καθώς στις 6 Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η κρίσιμη ψηφοφορία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του συστήματος σε όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι σήμερα, το FSD (με επίβλεψη) λειτουργεί νόμιμα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες -στις Κάτω Χώρες, στη Δανία, στο Βέλγιο, στην Εσθονία και στη Λιθουανία- μέσω της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης, καταγράφοντας πάνω από 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα ημερησίως από περισσότερους από 70.000 οδηγούς.

Η σύγκριση με την ανθρώπινη οδήγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Tesla, η χρήση του FSD (Supervised) σε δείγμα 100 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε ευρωπαϊκούς δημόσιους δρόμους εμφανίζει πιθανότητα εμπλοκής σε σύγκρουση 4,1 φορές μικρότερη σε σχέση με τη συμβατική, χειροκίνητη οδήγηση. Παράλληλα, με βάση τα δεδομένα του 2025 από 3 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα παγκοσμίως, η εταιρεία καταγράφει μείωση των σοβαρών συγκρούσεων κατά 45% στους αυτοκινητοδρόμους, 69% στις κύριες οδικές αρτηρίες και 50% στον αστικό ιστό.

An update on FSD Supervised in Europe



FSD is currently approved in five EU countries (NL, DK, BE, EE, LT), used by >70k customers for over 1 million km per day, and is 4.1x less likely to get into a crash compared to manual driving, measured across 100 million km on public EU… September 1, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιμέρους παράμετροι ενεργητικής ασφάλειας. Τα περιστατικά ενεργοποίησης του αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (AEB) εμφανίζονται μειωμένα έως και κατά 84%, ενώ οι απότομες επιβραδύνσεις περιορίζονται κατά 81%. Στον τομέα των ελιγμών, καταγράφεται μείωση των μικροσυγκρούσεων κατά την αλλαγή λωρίδας κατά 99% στους αυτοκινητοδρόμους και 93% στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, ενώ τα καταγεγραμμένα συμβάντα κόπωσης του οδηγού υποχωρούν κατά 67%. Επιπλέον, το σύστημα κινείται με ταχύτητα ίση ή χαμηλότερη από τη ροή της κυκλοφορίας στο 98% του χρόνου λειτουργίας του.

Το διακύβευμα της 6ης Οκτωβρίου

Η έγκριση του συστήματος στην Ευρώπη βασίζεται στον κανονισμό UN-R-171 (DCAS) για τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, σε συνδυασμό με τη διαδικασία εξαίρεσης του Άρθρου 39 της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΕ 2018/858). Η Tesla υποστηρίζει ότι σε μια ήπειρο που κατέγραψε 19.400 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα το 2025 (περίπου 53 θύματα ημερησίως, στη συντριπτική τους πλειονότητα λόγω ανθρώπινου λάθους), η καθυστέρηση υιοθέτησης τέτοιων τεχνολογιών οφείλεται σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

Παρ' όλα αυτά, είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι το FSD (Supervised) παραμένει αυστηρά ένα σύστημα υποβοήθησης Επιπέδου 2 (SAE Level 2). Δεν καθιστά το αυτοκίνητο αυτόνομο, απαιτεί τη συνεχή προσοχή του οδηγού και διατηρεί ακέραιη τη νομική και πρακτική ευθύνη στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Η ψηφοφορία της 6ης Οκτωβρίου θα δείξει αν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα αποδεχθούν τα δεδομένα ασφαλείας της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την καθολική ενεργοποίηση του συστήματος στους ευρωπαϊκούς δρόμους.