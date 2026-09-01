Honda και Nissan φτιάχνουν συμμαχία για τον «εγκέφαλο» των μελλοντικών αυτοκινήτων

Ενάμισι χρόνο μετά το ναυάγιο της συγχώνευσης, οι δύο ιαπωνικοί κολοσσοί υπέγραψαν επίσημη συμφωνία για την κοινή ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σημείο καμπής για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, η Honda και η Nissan ανακοίνωσαν επίσημα την υπογραφή συμφωνίας κοινής ανάπτυξης για την τεχνολογική βάση των αυτοκινήτων επόμενης γενιάς. Η συνεργασία επικεντρώνεται στα λεγόμενα Software-Defined Vehicles (SDVs), δηλαδή στα αυτοκίνητα των οποίων οι λειτουργίες, η οδική συμπεριφορά και η γενικότερη εμπειρία καθορίζονται και αναβαθμίζονται μέσω λογισμικού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται 18 μήνες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για πλήρη συγχώνευση των δύο εταιρειών, όταν οι συνομιλίες διακόπηκαν λόγω διαφωνιών σχετικά με το διοικητικό έλεγχο. Αυτή τη φορά, οι διευθύνοντες σύμβουλοι Τοσιχίρο Μίμπε (Honda) και Ιβάν Εσπινόσα (Nissan) επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο: διατηρούν την εταιρική τους ανεξαρτησία, αλλά μοιράζονται το τεράστιο κόστος ανάπτυξης της ψηφιακής αρχιτεκτονικής.

Κοινό λειτουργικό σύστημα

Η συμφωνία προβλέπει τη συνδιαμόρφωση και τυποποίηση των κεντρικών ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECUs), του λειτουργικού συστήματος (OS), του λογισμικού διασύνδεσης (middleware) και των συστημάτων ελέγχου του οχήματος. Ουσιαστικά, τα μοντέλα της Honda και της Nissan που θα κυκλοφορήσουν από το οικονομικό έτος 2029 θα μοιράζονται τον ίδιο «ψηφιακό σκελετό» και την ίδια υπολογιστική ισχύ για τα φρένα, το τιμόνι, τη διαχείριση της μπαταρίας και τα συστήματα ψυχαγωγίας.

Ο κύριος λόγος της σύμπραξης είναι η δραματική αύξηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού, καθώς τα σύγχρονα οχήματα απαιτούν δεκάδες εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Παράλληλα, οι Ιάπωνες κατασκευαστές δέχονται έντονη πίεση από τις κινεζικές εταιρείες και την Tesla, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη εντός του αυτοκινήτου, υποχρεώνοντας ακόμα και παραδοσιακούς αντιπάλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Ανεξάρτητη σχεδίαση με κοινή τεχνολογική βάση

Παρά την κοινή τεχνολογική πλατφόρμα, οι δύο εταιρείες ξεκαθαρίζουν ότι τα αυτοκίνητά τους θα διατηρήσουν την ξεχωριστή τους ταυτότητα, τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μάρκας. Το κοινό λογισμικό θα λειτουργεί ως η βασική υποδομή πάνω στην οποία η κάθε εταιρεία θα χτίζει τα δικά της συστήματα υποβοήθησης και εφαρμογές.

Στη συνεργασία αυτή αναμένεται να εμπλακεί σταδιακά και η Mitsubishi Motors, η οποία διατηρεί στρατηγική συμμαχία με τη Nissan. Με την πρώτη εφαρμογή των κοινών συστημάτων να τοποθετείται στο 2029, Honda και Nissan ποντάρουν στην οικονομία κλίμακας για να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις της νέας εποχής.