Οι τηλεοπτικές σειρές που αγαπήσαμε (και) για τα αυτοκίνητά τους (vid)

Από τον KITT και τη λευκή Testarossa μέχρι τη σκοτεινή μετάβαση του «Χάιζενμπεργκ», κάποια οχήματα έκλεψαν την παράσταση στη μικρή οθόνη.

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που έγραψαν ιστορία για το σενάριο ή τους πρωταγωνιστές τους, και υπάρχουν κι εκείνες στις οποίες ο συν-πρωταγωνιστής πατούσε σε τέσσερις τροχούς. Τα αυτοκίνητα της μικρής οθόνης, όμως, δεν ήταν απλά μεταφορικά μέσα. Ήταν αυτά που διαμόρφωσαν την αισθητική ολόκληρων δεκαετιών, γέννησαν παιδικά όνειρα και συνοδεύτηκαν από ιστορίες που ξεπερνούν τη φαντασία.

Πίσω από τις εντυπωσιακές σκηνές καταδιώξεων και την αισθητική των περασμένων δεκαετιών, κρύβεται ένα παρασκήνιο γεμάτο δικαστικές διαμάχες, εκατοντάδες κατεστραμμένα αμαξώματα και ειδικές τεχνικές μετατροπές της τελευταίας στιγμής για να μπορέσουν τα γυρίσματα να ολοκληρωθούν.

Knight Rider: Ο KITT και η φωνή που δεν φαινόταν πουθενά

Το τροποποιημένο Pontiac Firebird Trans Am του 1982 δεν ήταν απλώς το όχημα του Ντέιβιντ Χάσελχοφ, αλλά ένας αυτόνομος χαρακτήρας τεχνητής νοημοσύνης που μιλούσε, σκεφτόταν και έσωζε την κατάσταση.

Το πιο ενδιαφέρον παρασκήνιο κρύβεται πίσω από τη φωνή του KITT. Ο ηθοποιός Γουίλιαμ Ντάνιελς, που δάνεισε τη φωνή του στο θρυλικό αυτοκίνητο, ζήτησε να μην εμφανίζεται το όνομά του στους τίτλους της σειράς για να διατηρηθεί ο μύθος. Μάλιστα, ο Ντάνιελς ηχογραφούσε τις ατάκες του ολομόναχος σε ελάχιστο χρόνο και συνάντησε από κοντά τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ για πρώτη φορά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της παραγωγής, ενώ η σειρά σημείωνε ήδη τεράστια επιτυχία.

Miami Vice: Η δικαστική διαμάχη που γέννησε τη λευκή Testarossa

Στις πρώτες σεζόν της σειράς, ο Ντον Τζόνσον οδηγούσε μια μαύρη Ferrari Daytona Spyder, η οποία όμως στην πραγματικότητα ήταν ρεπλίκα βασισμένη στο σασί μιας Chevrolet Corvette C3. Η Ferrari αντέδρασε έντονα καταθέτοντας μήνυση κατά της παραγωγής για προσβολή εμπορικού σήματος.

Η λύση που βρέθηκε ήταν κινηματογραφική: η παραγωγή ανατίναξε τη ρεπλίκα στην αρχή της τρίτης σεζόν και η Ferrari δώρισε στη σειρά δύο ολοκαίνουργιες μαύρες Testarossa. Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν αποφάσισε αμέσως να τις βάψει λευκές, καθώς διαπίστωσε ότι το λευκό χρώμα αποτυπωνόταν πολύ καλύτερα στις νυχτερινές λήψεις στους δρόμους του Μαϊάμι.

The Dukes of Hazzard: Τα 300 κατεστραμμένα Dodge Charger

Ο «General Lee», το πορτοκαλί Dodge Charger του 1969 με τις κολλημένες πόρτες και τη σημαία του Συνομοσπονδίας στην οροφή, χάρισε στην τηλεόραση μερικά από τα πιο εντυπωσιακά άλματα. Το τίμημα όμως για τα γυρίσματα ήταν βαρύ.

Σε κάθε επεισόδιο καταστρέφονταν κατά μέσο όρο ένα με δύο αυτοκίνητα, με το συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 300 Dodge Charger. Η έλλειψη του συγκεκριμένου μοντέλου στην αγορά έγινε τόσο σοβαρή, που η παραγωγή ναύλωνε αεροπλάνα και ελικόπτερα για να εντοπίζει από ψηλά παρατημένα Charger σε αυλές και χωράφια σε όλη την Αμερική, αγοράζοντάς τα επί τόπου από τους ιδιοκτήτες τους.

Magnum, P.I.: Όταν η Ferrari χρειάστηκε «μετατροπή» για τον Τομ Σέλεκ

Η κόκκινη Ferrari 308 GTS ταυτίστηκε απόλυτα με το στιλ του Τομ Σέλεκ στη Χαβάη, όμως η αρχική επιλογή της παραγωγής ήταν η Porsche 928. Η γερμανική εταιρεία αρνήθηκε να κατασκευάσει μια ειδική targa έκδοση για τις ανάγκες των γυρισμάτων, κι έτσι η παραγωγή στράφηκε στη Ferrari.

Εκεί όμως προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα: με ύψος 1,93 μέτρα, ο Τομ Σέλεκ δεν χωρούσε στην καμπίνα. Για να μπορέσει να οδηγήσει, οι μηχανικοί αφαιρέσαν το αφρολέξ από το κάθισμα του οδηγού και το βίδωσαν όσο πιο χαμηλά και πίσω γινόταν στο πάτωμα. Ακόμη κι έτσι, το κεφάλι του ξεπερνούσε το παρμπρίζ, γι' αυτό και στη σειρά σπάνια τον βλέπουμε να οδηγεί με την οροφή στη θέση της.

Breaking Bad: Από το άχαρο Aztek στο άγριο Chrysler του «Χάιζενμπεργκ»

Σε αντίθεση με τα εξωτικά supercar, το Pontiac Aztek του 2004 που οδηγούσε ο Μπράιαν Κράνστον ως Γουόλτερ Γουάιτ κέρδισε τη δική του ξεχωριστή θέση στην τηλεοπτική ιστορία. Ο δημιουργός Βινς Γκίλιγκαν επέλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο επειδή θεωρούνταν από τα πιο αποτυχημένα σχεδιαστικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ, αντικατοπτρίζοντας την γκρίζα και συμβιβασμένη ζωή του πρωταγωνιστή.

Η οριστική μεταμόρφωσή του σε «Χάιζενμπεργκ» σφραγίστηκε και αυτοκινητικά στον 5ο κύκλο, όταν ο Γουόλτερ πουλάει το ταλαιπωρημένο Aztek στον μηχανικό του για μόλις 50 δολάρια. Στη θέση του μισθώνει ένα επιβλητικό, κατάμαυρο Chrysler 300 SRT8 με κινητήρα V8 HEMI (παρέα με ένα Dodge Challenger SRT8 για τον γιο του), κάνοντας την απόλυτη οπτική μετάβαση στην επιθετική, σκοτεινή πλευρά της εγκληματικής του αυτοκρατορίας.

