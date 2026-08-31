Ο Σάμι Παγιάρι ήταν για μία ακόμη φορά ο πρωταγωνιστής του WRC ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Ράλλυ Παραγουάης, κερδίζοντας τον τρίτο σερί αγώνα του.

Το Ράλλυ Παραγουάης, ο 11ος αγώνας του WRC στο 2026, αποδείχθηκε για μία φορά ανατρεπτικός, όμως ο πρωταγωνιστής παρέμεινε για τρίτη διαδοχική φορά ο Σάμι Παγιάρι. Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing έγραψε ιστορία κατέκτησε τη νίκη και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο Παγιάρι και ο συνοδηγός του, Μάρκο Σάλμινεν, απέφυγαν τις παγίδες ενός από τα δυσκολότερα ράλι της χρονιάς και έφεραν το GR Yaris Rally1 στον τερματισμό με διαφορά 25,8 δευτερολέπτων από τον Χέιντεν Πάντον της Hyundai. Τρίτος ολοκλήρωσε ο Αντριέν Φουρμό, επίσης με Hyundai, ο οποίος πέρασε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς την τελευταία ημέρα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παγιάρι μείωσε στους 20 βαθμούς τη διαφορά του από τον Έβανς στη βαθμολογία και έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του WRC που ακολούθησε την παρθενική του νίκη με ακόμη δύο συνεχόμενες επιτυχίες.

Ένα Ράλλυ γεμάτο παγίδες

Οι προβλέψεις πριν από την εκκίνηση ήθελαν τον αγώνα να εξελίσσεται σε δοκιμασία επιβίωσης και αυτό ακριβώς συνέβη. Οι μεγάλες ειδικές διαδρομές, οι εξαιρετικά σκληροί χωμάτινοι δρόμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σειρά κλαταρισμάτων και αποκολλήσεων ελαστικών, ιδιαίτερα την Παρασκευή.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν εκείνος που ξεκίνησε καλύτερα και βρέθηκε αρχικά στην κορυφή, όμως στην τρίτη ειδική έχασε ισχύ, βγήκε σε χαντάκι και χρειάστηκε τη βοήθεια θεατών για να συνεχίσει. Λίγο αργότερα σταμάτησε ξανά με κλατάρισμα, χάνοντας συνολικά περίπου τέσσερα λεπτά.

Τα προβλήματα χτύπησαν σχεδόν όλο το κορυφαίο επίπεδο. Ο Τακαμότο Κατσούτα είχε ανατροπή ήδη στην πρώτη ειδική, ο Τιερί Νεβίλ εγκατέλειψε με σπασμένη πίσω ανάρτηση, ενώ ο Σεμπαστιέν Οζιέ ταλαιπωρήθηκε από δύο κλαταρίσματα και ζημιά στην εμπρός ανάρτηση, που τον έθεσαν εκτός μάχης για τη νίκη.

Από τον Πάντον στον Έβανς και τελικά στον Παγιάρι

Μέσα στο χάος, ο Πάντον βρέθηκε επικεφαλής και οδήγησε ένα ράλι WRC για πρώτη φορά μετά την Πορτογαλία του 2018. Ένα κλατάρισμα στην έκτη ειδική, όμως, έδωσε την πρωτοπορία στον Έβανς.

Ο Βρετανός δεν έμεινε για πολύ στην κορυφή. Στην έβδομη ειδική υπέστη αποκόλληση στο πίσω δεξί ελαστικό και επέλεξε να συνεχίσει χωρίς αλλαγή, χάνοντας περίπου ένα λεπτό.

Ο Παγιάρι ήταν ένας από τους λίγους που απέφυγαν τα μεγάλα προβλήματα με τα ελαστικά. Παρά μια διαρροή νερού στο Toyota του το πρωί της Παρασκευής, ολοκλήρωσε την ημέρα με προβάδισμα 11,9 δευτερολέπτων από τον Πάντον.

Το Σάββατο αύξησε τη διαφορά, παρότι είχε και ο ίδιος μια δύσκολη στιγμή στην 11η ειδική, όταν βγήκε σε χαντάκι και έχασε τμήμα της πίσω αεροτομής του GR Yaris. Παρ' όλα αυτά μπήκε στην τελευταία ημέρα με διαφορά 24,1 δευτερολέπτων και από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

Πάντον και Φουρμό στο βάθρο

Ο Πάντον κράτησε τη δεύτερη θέση σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επιστροφή σε χωμάτινο αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας του WRC, ενώ ο Φουρμό ολοκλήρωσε την αντεπίθεσή του την Κυριακή και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Έβανς περιορίστηκε στην τέταρτη θέση και είδε το βαθμολογικό του πλεονέκτημα να μειώνεται, ενώ ο Σόλμπεργκ ανέκαμψε από τα προβλήματα της Παρασκευής και τερμάτισε πέμπτος.

Ο Τζος ΜακΈρλιαν ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο WRC με την έκτη θέση, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με έναν αυτοσχέδιο λεβιέ ταχυτήτων. Την έβδομη θέση πήρε ο νικητής του WRC2 και τοπικός ήρωας Ντιέγκο Ντομίνγκες, μετά την εγκατάλειψη του Τζον Άρμστρονγκ από πρόβλημα στην ανάρτηση.

Η τελευταία ημέρα είχε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό, όταν ο Κατσούτα και ο συνοδηγός του Άαρον Τζόνστον είχαν δεύτερη ανατροπή στην 21η ειδική. Το πλήρωμα ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

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