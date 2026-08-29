Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στην Αραγονία, κερδίζοντας με άνεση το 20ο sprint της καριέρας του.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αραγονίας, του 13ου αγώνα του MotoGP στο 2026, εξελίχθηκε σε μονόλογο του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός έκανε καλή εκκίνηση και πήρε την εσωτερική για τη στροφή 1 κάνοντας το προσπέρασμα στον Μάρκο Μπετζέκι. Αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό, μιας και δεν απειλήθηκε ποτέ έκτοτε. Αυτή ήταν η 20η νίκη του σε sprint του MotoGP, κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλος.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός πέρασε κι εκείνος τον Μάρκο Μπετζέκι στον εναρκτήριο γύρο και τερμάτισε 1,1 δλ πίσω από τον αδερφό του. Ο αναβάτης της Aprilia τερμάτισε 3ος και μαζί με τον Μαρκ μείωσαν λίγο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος ήταν 5ος.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση ο Μ. Μάρκεθ βούτηξε στην εσωτερική του Μπετζέκι και τον πέρασε για την 1η θέση, ενώ ο Α. Μάρκεθ το εκμεταλλεύτηκε και ανέβηκε πάνω από τον Ιταλό της Aprilia. Πίσω εξελίχθηκε μια τρομερή μάχη ανάμεσα στους Μαρτίν και Φερνάντεθ, οι οποίοι έχασαν θέση από τον Ακόστα που ήταν 4ος στο τέλος του πρώτου γύρου.

Στο 2ο γύρο ο Ντι Τζιαναντόνιο είχε πτώση και τέθηκε εκτός μάχης, κάτι που θα του κοστίσει βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Μαρτίν έβλεπε πως χάνει έδαφος και με μια ωραία κίνηση πέρασε αμέσως τον Ακόστα και ανέβηκε στην 4η θέση.

Μπροστά, ο Μ. Μάρκεθ άνοιγε τη διαφορά από τον αδερφό του, ενώ ο Μπετζέκι δεν είχε την ταχύτητα για την ώρα να επιτεθεί. Η διαφορά είχε οριοθετηθεί στα 0,7 δλ μεταξύ των τριών πρώτων αναβατών, με τα γυρολόγια να είναι σταθερά. Στο τέλος του 5ου γύρου ο Μαρτίν έκανε λάθος στην τελευταία στροφή και έχασε μία θέση από τον Μαρτίν.

Ο Μπετζέκι άρχισε να πλησιάζει τον Α. Μάρκεθ, ενώ ο Μ. Μάρκεθ ήταν οριακά στο δευτερόλεπτο μακριά. Ο Μαρτίν δεν είχε απάντηση στον Ακόστα, με τους δύο να έχουν μεγάλη διαφορά από τον 6ο σε εκείνο το σημείο Μορέιρα.

Με δύο γύρους για το φινάλε, ο Μ. Μάρκεθ είχε τη διαφορά υπό έλεγχο, ενώ και ο αδερφός του έδειχνε να ξεμακραίνει από τον Μπετζέκι. Η μάχη για την 7η θέση ανάμεσα στους Φερνάντεθ και Αλντεγκέρ είχε ανάψει, με τον αναβάτη της Gresini να περνάει αυτόν της Trackhouse.

Δίχως να απειληθεί, ο Μ. Μάρκεθ πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και έφτασε στη νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Αραγονίας. Ο αδερφός του, Άλεξ τερμάτισε 2ος, ενώ 3ος ήταν ο Μπετζέκι.

Τη βαθμολογούμενη 9άδα συμπλήρωσαν οι Ακόστα, Μαρτίν, Αλντεγκέρ, Μορέιρα, Φερνάντεθ και Ζαρκό.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση την Κυριακή στην Αραγκόν θα ολοκληρωθεί με το Grand Prix στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

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