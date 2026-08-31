Με τον Κίμι Αντονέλι να ετοιμάζεται για ποινή στη Μόντσα, η Mercedes αναζητά την κατάλληλη πίστα για να αλλάξει μονάδα ισχύος και στο μονοθέσιο του Ράσελ.

Η Mercedes βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη αλλαγής μονάδων ισχύος και στα δύο της μονοθέσια μέχρι το τέλος της σεζόν. Ενώ είναι ήδη αποφασισμένο ότι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, θα εκτίσει ποινή εκκίνησης από το τέλος του γκριντ στον εντός έδρας αγώνα του στη Μόντσα, η ομάδα ζυγίζει τώρα τις επιλογές της για το πότε θα πράξει το ίδιο και με τον Τζορτζ Ράσελ.

Οι ατυχίες με την αξιοπιστία νωρίτερα στη σεζόν -με την εγκατάλειψη του Αντονέλι στη Βαρκελώνη και τα προβλήματα του Ράσελ σε Καναδά και Ουγγαρία- εξάντλησαν το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων. Η επιλογή της Μόντσα για τον Αντονέλι έγινε με γνώμονα τη σχετική ευκολία προσπερασμάτων που προσφέρει η ιταλική πίστα.

Prepared for the challenges ahead, in both Championships 👊 pic.twitter.com/ACkQQr8qKz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 24, 2026

Ο διευθυντής πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξήγησε τη λογική πίσω από την επιλογή της Μόντσα για τον Ιταλό αναβάτη, σημειώνοντας τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: «Στο παρελθόν το είχαμε μετανιώσει στη Μόντσα γιατί η φθορά ήταν χαμηλή και το DRS δεν είχε μεγάλη επίδραση. Τώρα όμως είναι μια πίστα με τέσσερις περιοχές προσπεράσματος. Αν έχεις ταχύτερο μονοθέσιο, περιμένουμε ότι θα είναι σχετικά εύκολο να αναρριχηθείς στην κατάταξη».

Παράλληλα, ο Σόβλιν τόνισε τη στρατηγική προσέγγιση της ομάδας λόγω της θέσης της στο πρωτάθλημα: «Υπάρχει η αίσθηση ότι έχουμε το προβάδισμα και στα δύο πρωταθλήματα. Ας κάνουμε τα δύσκολα τώρα που διατηρούμε αυτήν τη διαφορά. Δεν θέλουμε, αν η μάχη στενέψει προς το τέλος, να προσθέτουμε ακόμα περισσότερη πίεση στους εαυτούς μας».

Τα σενάρια για Μπακού και Σεπάνγκ

Με τη «μοίρα» του Αντονέλι να είναι δεδομένη, η Mercedes θέλει να αποφύγει να δεχθούν και οι δύο οδηγοί της ποινή στον ίδιο αγώνα. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες που ακολουθούν. Ο υποδιευθυντής της ομάδας, Μπράντλεϊ Λορντ, ανέφερε: «Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα για το πού θα πάρει την ποινή ο Τζορτζ, αλλά είναι αναπόφευκτη και για τους δύο. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση για να φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς με το πιο φρέσκο και αποδοτικό υλικό».

Με βάση τα χαρακτηριστικά των πιστών, το Μπακού φαντάζει ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την ποινή του Ράσελ, καθώς προσφέρει ανάλογες ευκαιρίες για προσπεράσματα όπως η Μόντσα. Παράλληλα, ως εναλλακτική εξετάζεται και η πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αντοχή και τα χιλιόμετρα που θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα μέρη του κινητήρα στους επόμενους αγώνες.

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