O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην Αραγονία κάνοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο στο φινάλε.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Αραγονίας, τον 13ο αγώνα του 2026, μας χάρισαν μια εντυπωσιακή μάχη για την pole position που κρίθηκε στα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος με το 1:44,962 πήρε την pole και έσπασε το σερί του Μαρκ Μάρκεθ και έθεσε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στην Αραγκόν.

Ο Ισπανός της Ducati δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 2η θέση, έχοντας μάλιστα λάθη στους τελευταίους του γύρους. Η τελική διαφορά τους ήταν στα 0,089 δλ και η μάχη που ακολουθεί σε σπριντ και Grand Prix αναμένεται εντυπωσιακή. Από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος έκανε αθόρυβη αλλά εξαιρετική δουλειά με τη μοτοσικλέτα της Gresini Ducati.

Q1

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Αρκετά ήταν τα φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον Πέκο Μπανάια να είναι ένας εξ’ αυτών.

Μετά τους πρώτους δύο γρήγορους γύρους το προβάδισμα είχε ο Μορέιρα της LCR με χρόνο 1:45,841. Δεύτερος ήταν ο Μπανάια, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του, ενώ ο Μπίντερ της ΚΤΜ ακολουθούσε ακριβώς πίσω του.

Όλα όμως κρίθηκαν στο φινάλε του Q1. Ο Μπανάια ανέβηκε στην κορυφή βελτιώνοντας τον ταχύτερο γύρο, ενώ ο Μορέιρα είχε πτώση και ήταν εκτεθειμένος. Όμως το παράδοξο ήταν πως κανένας δεν τους απείλησε κι έτσι οι αναβάτες των Ducati και LCR προκρίθηκαν στο Q2.

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για δύο γρήγορους γύρους. Όχι όμως ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη.

Ο Ισπανός της Ducati ήταν εκπληκτικός και στην πρώτη του μόλις προσπάθεια διέλυσε το ρεκόρ πίστας και έγραψε το 1:45,136 παίρνοντας την 1η θέση.

Όμως το τέλος των ρεκόρ δεν είχε έρθει. Ο Μπετζέκι στο δεύτερο γύρο του έσπασε το ρεκόρ του Μάρκεθ ανεβαίνοτας 1ος με το 1:44,984. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος στο 1 λεπτό και 44 δλ που έγινε ποτέ στην Αραγκόν.

Όλα όμως κρίθηκαν στο φινάλε του Q2. Ο Μάρκεθ στην πρώτη του προσπάθεια είχε λάθος αλλά μείωσε τη διαφορά από τον Μπετζέκι, ο οποίος πίσω του «πετούσε». Ο Ιταλός με έναν εκπληκτικό χρόνο έριξε κι άλλο το ρεκόρ πίστας στο 1:44,962. Ο Μαρτίν δεν μπόρεσε κάτι καλύτερο από την 5η θέση, με ένα λεπτό για το φινάλε.

Ο Μ. Μάρκεθ ξεκίνησε έναν τελευταίο γρήγορο γύρο καις το μέσον της πίστας ήταν 0,012 δλ πίσω από τον Μπετζέκι. Όμως στον τρίτο τομέα έκανε λάθος, έμεινε 2ος κι έτσι ο αναβάτης της Aprilia πήρε την pole position.

Πίσω από τους Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Φερνάντεθ, Μαρτίν, Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπανάια, Ζαρκό, Μορέιρα, Αλντεγκέρ και Μορμπιντέλι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Αραγονίας συνεχίζεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ. Η διάρκειά του θα είναι 11 γύροι.

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